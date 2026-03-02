Podle průzkumu veřejného mínění schvaluje útoky na Írán pouze 27 % Američanů
2. 3. 2026
Podle průzkumu veřejného mínění agentury Reuters/Ipsos, který byl dokončen v neděli, schvaluje útoky USA, při nichž byl v sobotu zabit íránský vůdce, pouze jeden ze čtyř Američanů, zatímco přibližně polovina – včetně jednoho ze čtyř republikánů – se domnívá, že Trump je příliš ochoten použít vojenskou sílu.
Přibližně 27 % respondentů uvedlo, že útoky schvaluje, zatímco 43 % je neschvaluje a 29 % si není jistých. Přibližně devět z deseti respondentů uvedlo, že alespoň něco málo slyšeli o útocích, které začaly v sobotu brzy ráno.
Přibližně 56 % Američanů si myslí, že Trump, který v posledních měsících nařídil útoky také ve Venezuele, Sýrii a Nigérii, je příliš ochotný použít vojenskou sílu k prosazení zájmů USA. Tento názor zastávalo drtivá většina demokratů – 87 % –, stejně jako 23 % republikánů a 60 % lidí, kteří se neidentifikují s žádnou politickou stranou.
Průzkum, který začal v sobotu po zahájení útoků, shromáždil online odpovědi od 1 282 dospělých Američanů z celého území USA. Měl nejistotu výsledků tři procentní body.
Trump říká, že útoky „budou pokračovat, dokud nebudou splněny všechny naše cíle“
Donald Trump v neděli varoval, že bojové operace v Íránu pokračují a budou pokračovat, dokud nebudou splněny všechny cíle Washingtonu.
„Bojové operace v tuto chvíli pokračují v plné síle a budou pokračovat, dokud nebudou dosaženy všechny naše cíle. Máme velmi silné cíle,“ řekl Trump v nahraném videoprohlášení, které bylo nejprve zveřejněno na Truth Social. Potvrdil, že tři členové amerických ozbrojených sil byli zabiti, a řekl, že pravděpodobně bude více obětí, a slíbil, že pomstí smrt Američanů.
Videoprohlášení Donalda Trumpa o vojenské operaci v Íránu, natočené v neděli předtím, než prezident opustil svůj plážový klub na Floridě a vrátil se do Bílého domu:
„Jako jeden národ truchlíme za skutečné americké vlastence, kteří přinesli nejvyšší oběť za naši zemi, i když pokračujeme ve spravedlivé misi, za kterou položili své životy,“ řekl. „A bohužel jich bude pravděpodobně ještě více, než to skončí.“
Pokračoval v ospravedlňování operace slovy: „Íránský režim vyzbrojený raketami dlouhého doletu a jadernými zbraněmi by představoval vážnou hrozbu pro každého Američana... Opět vyzývám Revoluční gardu, íránskou vojenskou policii, aby složila zbraně a získala plnou imunitu, nebo čelila jisté smrti.“
Toto je druhé video prohlášení, které zveřejnil exkluzivně na Truth Social, své sociální mediální platformě, která nedávno oznámila velké ztráty. Platforma je součástí Trump Media and Technology Group, společnosti, jejíž cena akcií dosáhla tento měsíc téměř historického minima.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v neděli na sociálních médiích napsal, že jeho administrativa vyjádřila „upřímnou soustrast“ íránskému lidu a jeho vládě za vraždu Chameneího.
„Tento ohavný čin představuje bezohledné porušení všech norem mezinárodního práva a lidské důstojnosti,“ napsal. „Na Kubě bude připomínán jako význačný státník a vůdce svého lidu, který přispěl k rozvoji přátelských vztahů mezi Kubou a Íránem.“
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan rovněž vydal kondolenční zprávu k úmrtí nejvyššího íránského vůdce.
V příspěvku na X Erdogan napsal: „Vyjadřuji svou soustrast váženému Chameneímu a modlím se, aby mu Všemohoucí Alláh udělil milost, a vyjadřuji svou soustrast bratrskému íránskému lidu; vyjadřuji svou soustrast jménem své země a svého národa.“
Dodal: „Společně s íránským lidem budeme v Turecku neochvějně pokračovat v našich snahách zajistit, aby všichni naši přátelé a bratři v regionu znovu získali mír a stabilitu, kterou si zaslouží, aby konflikt zuřící v našem regionu skončil a abychom se vrátili k diplomacii.“
Keir Starmer souhlasil s tím, aby USA mohly využít britské vojenské základny k
provedení útoků, které oslabí íránské rakety.
V nahraném prohlášení britský premiér uvedl, že „jediným způsobem, jak zastavit tuto hrozbu, je zničit rakety přímo u zdroje, v jejich skladech nebo odpalovacích zařízeních, která se používají k jejich odpalování“.
„USA požádaly o povolení k využití britských základen pro tento konkrétní a omezený obranný účel,“ uvedl.
„Rozhodli jsme se tuto žádost přijmout, abychom zabránili Íránu odpalovat rakety v celé oblasti, zabíjet nevinné civilisty, ohrožovat životy Britů a zasahovat země, které se do konfliktu nezapojily.“
Kromě toho jsou britské stíhačky ve vzduchu v rámci koordinovaných obranných operací, které podle něj „již úspěšně zachytily íránské útoky“.
Uvedl, že Spojené království se nadále nezapojuje do útoků na Írán. „Naše rozhodnutí, že se Spojené království nezapojí do útoků na Írán, bylo záměrné,“ řekl premiér. „Nejen proto, že věříme, že nejlepším řešením pro region a svět je vyjednané urovnání.“
Uvedl však, že přístup Íránu je stále bezohlednější a nebezpečnější pro civilisty, což vedlo k rozhodnutí umožnit USA využívat britské vojenské základny. Rovněž prozradil, že v regionu se nachází nejméně 200 000 britských občanů, a vyzval je, aby se zaregistrovali a řídili se cestovními doporučeními ministerstva zahraničí.
Vedoucí představitelé Británie, Francie a Německa uvedli, že jsou připraveni podniknout kroky na obranu svých zájmů v regionu po „bezohledných a nepřiměřených“ raketových útocích Íránu.
Ve společném prohlášení k Íránu vedoucí představitelé E3 uvedli:
„Vedoucí představitelé E3 jsou zděšeni bezohlednými a nepřiměřenými raketovými útoky Íránu proti zemím v regionu, včetně těch, které se nezúčastnily původních vojenských operací USA a Izraele. Bezohledné útoky Íránu se zaměřily na naše blízké spojence a ohrožují naše vojáky a civilisty v celém regionu.
„Vyzýváme Írán, aby tyto bezohledné útoky okamžitě zastavil. Podnikneme kroky na obranu našich zájmů a zájmů našich spojenců v regionu, případně prostřednictvím nezbytných a přiměřených obranných opatření, která zničí schopnost Íránu odpalovat rakety a drony přímo u jejich zdroje.
Pokračovali: „Dohodli jsme se, že v této věci budeme spolupracovat s USA a spojenci v regionu. Podnikneme kroky k obraně našich zájmů a zájmů našich spojenců v regionu, případně prostřednictvím nezbytných a přiměřených obranných opatření, která zničí schopnost Íránu odpalovat rakety a drony přímo u jejich zdroje. Dohodli jsme se, že v této věci budeme spolupracovat s USA a spojenci v regionu.“
V Jeruzalémě byly slyšet sirény a výbuchy krátce poté, co izraelská armáda oznámila, že zaznamenala rakety vypálené na Izrael z Íránu.
V prohlášení armáda uvedla: „Před krátkou dobou [izraelská armáda] identifikovala rakety vypálené z Íránu na území Státu Izrael. Obranné systémy jsou v provozu, aby tuto hrozbu zachytily.“ Lidé byli vyzváni, aby zůstali uvnitř.
Trump říká, že útok na Írán by mohl trvat čtyři týdny
Americký prezident Donald Trump uvedl, že útoky na Írán by mohly trvat měsíc.
V rozhovoru pro Daily Mail řekl: „Vždy to byl čtyřtýdenní proces. Odhadujeme, že to bude trvat asi čtyři týdny. Vždy to byl čtyřtýdenní proces, takže – i když je to silná země, bude to trvat čtyři týdny – nebo méně.“
V komentáři k prvním obětem na životech amerických vojáků v boji prezident řekl: „Jsou to skvělí lidé. A víte, bohužel jsme to očekávali. Může se to opakovat – může se to stát znovu.“
Americká armáda od zahájení své kampaně v sobotu provedla útoky na více než 1 000 íránských cílů, uvedlo v neděli americké Centrální velení.
V informačním listu uvedlo Velitelství centrální armády tyto položky pod „Typy cílů“:
Velitelská a řídící centra
Společné velitelství IRGC
Velitelství leteckých sil IRGC
Integrované systémy protivzdušné obrany
Základny balistických raket
Lodě íránského námořnictva
Ponorky íránského námořnictva
Protiletadlové raketové základny
Vojenské komunikační kapacity
V rozhovoru pro pořad NBC Meet the Press demokratický zástupce Ro Khanna uvedl, že Američané „nejsou dnes bezpečnější“ po útocích na Írán.
Khanna řekl: „Vybírali nového vůdce, než jsme zabili ajatolláha. Ajatolláhovi bylo 86 let. Otázkou je, zda se země propadne do občanské války, zda tam budou utraceny miliardy našich dolarů a zda budou americké jednotky v ohrožení.“
Usiluje o hlasování v rámci rezoluce o válečných pravomocích, která by vyžadovala, aby Bílý dům požádal Kongres o povolení k dalším vojenským akcím v Íránu. Uvedl, že hlasování bude „těsné“ a že „záleží na tom, zda se nám podaří udržet několik demokratů na jedné lodi“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že útoky na Teherán „se v příštích dnech pouze zintenzivní“. Uvedl, že během schůzky se svým ministrem obrany, náčelníkem generálního štábu a šéfem bezpečnostní služby Mossad „dal pokyny k pokračování kampaně“ proti Íránu.
Ve videoprohlášení natočeném na střeše izraelského vojenského velitelství v Tel Avivu Netanjahu dodal, že izraelské „síly nyní útočí na srdce Teheránu s rostoucí silou a v příštích dnech se to ještě zintenzivní“.
Nejméně 22 lidí zemřelo po proíránských demonstracích v Pákistánu, při nichž stovky lidí pochodovaly k americkému konzulátu v Karáčí. Bezpečnostní síly v Iráku také použily slzný plyn proti demonstrantům, kteří se pokusili zaútočit na americkou ambasádu v Bagdádu.
Poté, co americko-izraelské údery zabily nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, vzplanul hněv a dav demonstrantů v Karáčí skandoval proti ofenzivě, než vstoupil do přijímacího sálu budovy konzulátu a zapálil malý oheň.
Video zveřejněné na sociálních médiích ukázalo muže, který křičel: „Smrt vůdce byla pomstěna.“
Podle místního zdravotnického úředníka bylo po zahájení palby bezpečnostními silami hlášeno deset mrtvých a více než 30 zraněných.
Násilí vyvolané protesty jinde v Pákistánu si vyžádalo 10 mrtvých v Gilgit-Baltistánu a dva mrtvé v hlavním městě Islámábádu.
Podle britského ministerstva obrany sestřelil britský stíhací letoun íránský dron mířící na Katar.
„Dnes stíhací letoun Royal Air Force Typhoon operující z Kataru jako součást společné britsko-katarské letky Typhoon úspěšně sestřelil íránský dron směřující do Kataru,“ uvedlo dnes ministerstvo na svém oficiálním účtu X.
„Stíhací letoun Typhoon prováděl obrannou leteckou hlídku a k sestřelení dronu použil raketu vzduch-vzduch, čímž zajistil bezpečnost katarského vzdušného prostoru a britských zájmů v regionu,“ uvádí se v prohlášení.
„Naše ozbrojené síly hrají zásadní roli při ochraně našeho lidu, našich zájmů a našich spojenců.“
Velká Británie podepsala loni s Katarem obrannou dohodu, jejímž cílem je posílit vojenskou spolupráci a zlepšit interoperabilitu mezi jejich ozbrojenými silami.
Larisa Brownová, redaktorka londýnského deníku The Times zabývající se obranou, uvedla na X, že „je to poprvé, co letadlo provedlo operační zachycení na obranu Kataru“.
