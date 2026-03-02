Útok Trumpa a Netanjahua na Írán je protizákonným aktem agrese
Jejich jednání se neliší od Putinovy invaze na Ukrajinu nebo invaze rwandského prezidenta Paula Kagameho do Demokratické republiky Kongo, píše Kenneth Roth
There was no actual or imminent attack to justify bombing Iran. At best Trump sought to prevent future harm – Netanyahu used the term “pre-emptive” – but prevention is no justification for war because it'd open Pandora’s box to countless armed conflicts. https://t.co/VFgdhQ7Vc9— Kenneth Roth (@KenRoth) March 1, 2026
Neměli bychom chodit kolem horké kaše: vojenský útok Donalda Trumpa a Benjamina Netanjahua na Írán je nelegálním aktem agrese. Neexistuje pro něj žádné zákonné ospravedlnění. Neliší se od invaze ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu nebo invaze rwandského prezidenta Paula Kagameho do Demokratické republiky Kongo.
Charta Organizace spojených národů povoluje použití vojenské síly pouze ve dvou případech – s povolením Rady bezpečnosti OSN nebo v rámci sebeobrany před skutečným nebo bezprostředním ozbrojeným útokem. Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna.
Ve svém videu, ve kterém ospravedlňuje válku, Trump hovořil o „bezprostřední hrozbě“ ze strany Íránu, ale neexistují žádné důkazy, které by to podporovaly. Recitoval litanií minulých útoků, které přisuzoval Íránu, ale žádný z nich není aktuální ani bezprostřední. Trump se v nejlepším případě snažil zabránit budoucím škodám – Netanjahu použil termín „preventivní“ –, ale prevence není žádným ospravedlněním války, protože by to otevřelo Pandořinu skříňku nesčetných ozbrojených konfliktů.
Aby se předešlo budoucím hrozbám, musí vlády využít diplomacie v kombinaci s nevojenskými formami nátlaku. Írán již podléhá komplexním sankcím, ale Trump a Netanjahu proces diplomacie zkrátili, protože se zdálo, že nechtějí přijmout ano jako odpověď. Vzhledem k tomu, že každý z těchto vůdců čelí politickým problémům doma s blížícími se volbami, zdáli se být až příliš dychtiví bombardovat Írán!
Je pozoruhodné, že ani není jasné, na co se nyní pozastavená jednání zaměřovala. Trump, který nikdy nebyl znám svou přesností, řekl, že Írán musí souhlasit s tím, že nikdy nebude mít jaderné zbraně, ale Írán to opakovaně akceptoval. Aby to zdůraznil, zdálo se, že je ochoten povolit inspekce svých jaderných zařízení a rozmělnit to, co zbývá (po bombardování USA v červnu 2025) z jeho vysoce obohaceného uranu.
Spíše se zdálo, že sporným bodem bylo, zda Írán smí obohacovat uran. V různých fázích americká vláda požadovala, aby Írán upustil od jakéhokoli obohacování. Íránští vyjednavači se bránili a poukazovali na právo každé vlády na obohacování podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Existovaly určité náznaky, že Washington ustoupil od absolutní verze tohoto požadavku (ačkoli Trump jej v pátek opakoval) a že Teherán nabízel kompromisy, které by zachovaly tvář, jako například omezení obohacování na skromnou úroveň potřebnou pro lékařské nebo vědecké izotopy, ale daleko od toho, co je potřeba pro zbraně.
V některých případech americká vláda také požadovala omezení íránských balistických raket a omezení podpory regionálních ozbrojených skupin, jako jsou Hizballáh, Hamás a Húsíové. Nedávné zprávy o jednáních však naznačovaly, že tyto požadavky již nemusely být jádrem diskusí.
Nikdy se nedozvíme, jak by tato jednání dopadla. Trump se zřejmě rozhodl, že Írán nemá vážný zájem o dosažení dohody, a proto zahájil útok. Netanjahu nikdy nechtěl dohodu; jak je jeho zvykem, upřednostňoval vojenské řešení. Byla tak zahájena válka, které se dalo zabránit – válka z vlastní vůle, nikoli z nutnosti – v hrubém rozporu s mezinárodním právem.
Poté, co bombardování zabilo nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, Trump vyzval íránský lid, aby povstal a svrhl vládu, která ho dlouho utlačuje. „Hodina svobody“ je na dosah, oznámil.
Není pochyb o tom, že íránská vláda je opovrženíhodná. Na lednové protesty reagovala masakrem demonstrantů – zemřelo nejméně 7 000 lidí, ne-li mnohem více. Cíl změny režimu však není obhajobou zločinu agrese.
Neexistuje ani důvod pro humanitární intervenci. Vzhledem k tomu, že zabíjení je nedílnou součástí války – nemluvě o riziku pro civilisty, jako například škola, která byla zasažena první den bombardování a při které zahynuly desítky lidí, převážně dětí – lze humanitární intervenci ospravedlnit pouze za účelem zastavení probíhajícího nebo bezprostředně hrozícího masového zabíjení. Nic takového se však nedělo. Humanitární intervence nemůže být uplatněna pouze jako odplata za minulé represe, což je maximum, co lze říci o útoku Trumpa a Netanjahua.
Z těchto důvodů byla mezinárodní reakce na útok USA a Izraele přinejlepším vlažná. Británie odmítla povolit americkým bombardérům útok na Írán ze své vojenské základny v Diego Garcia. Británie, Francie a Německo vydaly společné prohlášení, které kritizovalo Írán, ale zejména nepodpořilo invazi.
Jejich znepokojení je pochopitelné. Největší hrozbou pro Evropu je dnes Rusko, ale útok na Írán poskytuje Putinovi argument o pokrytectví, kterým může čelit výzvám proti jeho invazi na Ukrajinu. Je těžší bránit mezinárodní právo, když ho nejmocnější vláda světa otevřeně porušuje.
Stejně jako u každého vojenského útoku je těžké předvídat jeho důsledky. Íránský vůdce byl 86 let starý, takže režim se nepochybně v každém případě připravoval na jmenování nástupce. A změna režimu je obtížná ze vzduchu, jak zjistil Trump ve Venezuele, kde odstranil Nicoláse Madura ze scény, ale jinak ponechal Madurov režim v podstatě nedotčený.
Chameneí byl zastáncem tvrdé linie, netoleroval žádný nesouhlas a držel se deklarovaného práva Íránu na obohacování uranu, navzdory enormním obtížím, které íránskému lidu způsobily výsledné sankce. I když islámská republika nepadne, je možné, že jeho nástupce bude vstřícnější – ochotný povolit o něco více svobody, jako tomu bylo v případě venezuelského režimu bez Madura. Venezuela však zůstává daleko od demokracie a není důvod se domnívat, že upravený íránský režim by byl o mnoho lepší.
Využije íránský lid tuto chvíli k tomu, aby se znovu vzbouřil v rámci svého dlouhodobého úsilí o vládu respektující práva? Bude režim reagovat svou obvyklou a stále smrtelnější brutalitou? A pokud ano, bude konec jiný než v minulých případech? Je příliš brzy na předpovědi.
Bylo by skvělé, kdyby íránský lid mohl okusit demokracii, kdyby íránské ženy mohly vychutnat ducha svých protestů „Ženy, život, svoboda“ z roku 2022, bez útlaku a misogynní morální policie. Existuje však také varovná lekce, kterou se poučili obyvatelé Iráku a Libye, kde západní vojenská intervence vyústila v chaos, který byl pravděpodobně smrtelnější než diktátorská vláda.
Globální důsledky jsou také znepokojivé. Tento nejnovější příklad Trumpova světového názoru, že síla dává právo, může jen podpořit další agresivní činy, ať už jde o čínskou okupaci Tchaj-wanu, hrozby Etiopie a Eritreje vůči Tigray nebo nejnovější boje mezi Pákistánem a Afghánistánem. Vzhledem k tomu, že Trump útočí na Írán, který nemá jaderné zbraně, zatímco Severní Koreu, která má 60 nebo více jaderných hlavic, šetří, nebude pro vlády těžké přijít na to, co potřebují, aby se ubránily tyranovi v Bílém domě.
Starou vojenskou maximou je, že žádný válečný plán nepřežije první kontakt s nepřítelem. To však platí i mimo bojiště. Svět diplomacie může být frustrující svou pomalostí a nedostatečností. Přesto existují dobré důvody respektovat suverenitu a usilovat o mírové řešení sporů. Svět, ve kterém otázky života a smrti – osud celých zemí – závisí na sobeckých rozmarech lidí jako Trump a Netanjahu, je světem plným nebezpečí. Rád bych viděl konec bezohledné Islámské republiky, ale ne za cenu světa, kde náš osud diktují muži s největšími zbraněmi.
- Kenneth Roth hostující profesor na Princetonské škole veřejných a mezinárodních vztahů a bývalý výkonný ředitel organizace Human Rights Watch. Je autorem knihy Righting Wrongs: Three Decades on the Front Lines Battling Abusive Governments
