Mezi prázdnotou a polem: úvaha o napětí, které myslí

2. 3. 2026 / Petr Vařeka

čas čtení 2 minuty
 
 Pomyslný rozhovor mezi Nagardžunou, Šankarou a Hegelem

(Napsáno s využitím AI)

Rozhovor začíná otázkou, zda spor mezi oběma staroindickými mysliteli není jen sporem o slovech. 

Oba rozpouštějí dualitu subjekt–objekt, oba demaskují iluzi pevného já, oba ukazují, že běžná zkušenost světa není ultimátní realitou. A přesto mezi nimi zůstává napětí.

 
Advaita (nedualita)  po rozpuštění opozit ponechává pozitivní princip – neduální vědomí, Brahman. 

Šunjaváda (Nagardžunovo učení o prázdnotě) je radikálnější: rozpouští i samotný pojem základu. Nezůstává žádná metafyzická opora, žádný ontologický „poslední bod". Dokonce i prázdnota je prázdná.

Může se zdát, že jde o terminologickou při. Ale hlubší vhled ukazuje, že spor se dotýká samotné potřeby mít základ. 

Je vědomí absolutní princip? Nebo je i ono jen pojmovou konstrukcí, která dává smysl pouze v opozici k nevědomí? 

Pokud význam vzniká vztahově, může existovat něco „samo o sobě"?

V tomto okamžiku vstupuje třetí hlas – Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pro něj protiklady představují motor pohybu myšlení. 

Mezi póly vzniká silové pole, které vyvolává  proces, v němž se vědomí proměňuje. Rozpor mezi skutečností a představou o ní není chybou myšlení, nýbrž je jeho životem.

A právě zde se rozhovor přesouvá z roviny čistě filosofické do roviny existenciální a začíná mít podobu napětí mezi skutečností a tím, kdo jí chce pochopit, které vyúsťuje v touhu po integraci, která by oba tyto póly rozpustila. 

Odkud však tato touha pramení?

Ve chvíli ztišení lze zaslechnout hlas pěvce ukrytého kdesi v korunách stromů – symbol okamžiku, kdy pole vyvolané tímto napětím zanikne. 

Kdy odpadá potřeba chápat a integrovat to, co se jeví neslučitelné. Kdy skutečnost přestává být rozdělena na subjekt a objekt. Kdy se hluk myšlení zastaví.

Dialektika je pohyb (a nikoli spočinutí)  vyvolávající existenciální diskomfort – jako by se člověk ocitl v prostoru, kde je rozpor neustále přítomen.

Možná však právě toto napětí je místem, kde se setkávají všechny tři hlasy:

Nágárdžunova prázdnota zbavuje potřeby pevného základu.

Šankarovo neduální vědomí ukazuje na bezprostřední samozřejmost zkušenosti.

Hegelova dialektika dává smysl pohybu myšlení mezi skutečností a představou o ní.

A onen pěvec? 
Ten je zde pořád. Ač  jej nelze zahlédnout, existují vzácné chvíle, kdy je možné zaslechnout jeho hlas.

Hlas, který je hlasem jediné neměnné věčnosti přítomného okamžiku.

0
Vytisknout
281

Diskuse

Obsah vydání | 2. 3. 2026