Mezi prázdnotou a polem: úvaha o napětí, které myslí
2. 3. 2026 / Petr Vařeka
čas čtení 2 minuty
Pomyslný rozhovor mezi Nagardžunou, Šankarou a Hegelem
(Napsáno s využitím AI)
Rozhovor začíná otázkou, zda spor mezi oběma staroindickými mysliteli není jen sporem o slovech.
Oba rozpouštějí dualitu subjekt–objekt, oba demaskují iluzi pevného já, oba ukazují, že běžná zkušenost světa není ultimátní realitou. A přesto mezi nimi zůstává napětí.
Advaita (nedualita) po rozpuštění opozit ponechává pozitivní princip – neduální vědomí, Brahman.
Šunjaváda (Nagardžunovo učení o prázdnotě) je radikálnější: rozpouští i samotný pojem základu. Nezůstává žádná metafyzická opora, žádný ontologický „poslední bod". Dokonce i prázdnota je prázdná.
Může se zdát, že jde o terminologickou při. Ale hlubší vhled ukazuje, že spor se dotýká samotné potřeby mít základ.
Je vědomí absolutní princip? Nebo je i ono jen pojmovou konstrukcí, která dává smysl pouze v opozici k nevědomí?
Pokud význam vzniká vztahově, může existovat něco „samo o sobě"?
V tomto okamžiku vstupuje třetí hlas – Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pro něj protiklady představují motor pohybu myšlení.
Mezi póly vzniká silové pole, které vyvolává proces, v němž se vědomí proměňuje. Rozpor mezi skutečností a představou o ní není chybou myšlení, nýbrž je jeho životem.
A právě zde se rozhovor přesouvá z roviny čistě filosofické do roviny existenciální a začíná mít podobu napětí mezi skutečností a tím, kdo jí chce pochopit, které vyúsťuje v touhu po integraci, která by oba tyto póly rozpustila.
Odkud však tato touha pramení?
Ve chvíli ztišení lze zaslechnout hlas pěvce ukrytého kdesi v korunách stromů – symbol okamžiku, kdy pole vyvolané tímto napětím zanikne.
Kdy odpadá potřeba chápat a integrovat to, co se jeví neslučitelné. Kdy skutečnost přestává být rozdělena na subjekt a objekt. Kdy se hluk myšlení zastaví.
Dialektika je pohyb (a nikoli spočinutí) vyvolávající existenciální diskomfort – jako by se člověk ocitl v prostoru, kde je rozpor neustále přítomen.
Možná však právě toto napětí je místem, kde se setkávají všechny tři hlasy:
Nágárdžunova prázdnota zbavuje potřeby pevného základu.
Šankarovo neduální vědomí ukazuje na bezprostřední samozřejmost zkušenosti.
Hegelova dialektika dává smysl pohybu myšlení mezi skutečností a představou o ní.
A onen pěvec?
Ten je zde pořád. Ač jej nelze zahlédnout, existují vzácné chvíle, kdy je možné zaslechnout jeho hlas.
Hlas, který je hlasem jediné neměnné věčnosti přítomného okamžiku.
0
281
Diskuse