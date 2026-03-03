Izrael zahajuje další útoky na Írán a Bejrút, USA vyzývají občany k evakuaci regionu
3. 3. 2026
Donald Trump nastínil cíle USA a uvedl, že mise by mohla trvat čtyři až pět týdnů, přičemž dodal, že USA mají „schopnost pokračovat mnohem déle“
USA vyzývají občany k okamžitému opuštění více než deseti zemí Blízkého východu
Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo Američany, aby okamžitě opustili více než tucet zemí Blízkého východu v souvislosti s americko-izraelskými útoky proti Íránu.
Američtí občané byli vyzváni, aby opustili Bahrajn, Egypt, Írán, Irák, Izrael, [okupované] Západní břeh a Gazu, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saúdskou Arábii, Sýrii, Spojené arabské emiráty a Jemen, a to komerčními prostředky, uvedla Mora Namdar, náměstkyně ministra zahraničí pro konzulární záležitosti.
Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu útoků na Teherán. Stalo se tak krátce poté, co armáda vydala varování k evakuaci pro obyvatele Teheránu, zejména ty, kteří se nacházejí v blízkosti sídla íránské státní televizní stanice IRIB.
Izraelská armáda v úterý těsně po půlnoci (místního času) oznámila, že pracuje na zachycení nové vlny raket vypálených z Íránu, a varovala obyvatele na několika místech, aby vyhledali úkryt.
USA v sobotu „preventivně“ zaútočily na Írán, aby ochránily americké síly před odvetou poté, co se dozvěděly, že Izrael chystá útok, řekl v pondělí novinářům Marco Rubio.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že při americko-izraelských útocích na Írán bylo zabito „49 nejvyšších představitelů íránského režimu“, a prohlásila, že „zabíjení teroristů je pro Ameriku dobré“. Mezi nimi je i nejvyšší vůdce Alí Chameneí.
Počet amerických vojáků zabitých v Íránu stoupl na šest, uvedla v pondělí americká armáda.
Americká armáda uvedla, že od zahájení operací v sobotu zasáhla více než 1 250 cílů v Íránu.
Izrael a USA nezastaví svou vojenskou kampaň proti Íránu, dokud nedosáhnou svých cílů, uvedl dříve izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon.
Britský premiér Keir Starmer dříve uvedl, že jeho vláda „nevěří v změnu režimu z nebe“, když parlamentu vysvětloval, proč se Británie nepřipojí ke svému nejbližšímu vojenskému partnerovi v ofenzivní akci proti Íránu – naznačil, že by to bylo protiprávní.
V návaznosti na komentáře Chucka Schumera americký senátor Mark Warner, nejvyšší demokrat ve výboru pro zpravodajské služby, uvedl, že před bombardovací kampaní neexistovala ze strany Íránu žádná bezprostřední hrozba pro Spojené státy.
Po skončení utajené briefingové schůzky o válce Warner řekl New York Times, že pokud má být nyní hrozba pro Izrael považována za rovnocennou bezprostřední hrozbě pro Spojené státy, pak se Trumpova administrativa nachází „na neznámém území“.
Izrael se snaží zachytit nové rakety odpálené z Íránu
Izraelská armáda v úterý těsně po půlnoci (místního času) oznámila, že se snaží zachytit novou vlnu raket odpálených z Íránu, a varovala obyvatele na několika místech, aby vyhledali úkryt.
„Před krátkou dobou izraelská armáda identifikovala rakety odpálené z Íránu směrem na území Státu Izrael. Obranné systémy jsou v provozu, aby tuto hrozbu zachytily,“ uvedla.
Vůdce demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer řekl, že briefing představitelů Trumpovy administrativy o válce USA s Íránem „vyvolal mnohem více otázek, než na kolik odpověděl“.
„Podívejte, bylo položeno mnoho otázek. Jejich odpovědi mi připadaly zcela a naprosto nedostatečné,“ řekl Schumer novinářům při odchodu ze schůzky. Odešel, aniž by odpovídal na otázky.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a ředitel CIA John Ratcliffe patří mezi ty, kteří informují vedoucí představitele Kongresu v utajeném zařízení v Kapitolu.
Na Kypru místní úředníci potvrzují, že téměř všichni obyvatelé byli dnes v noci evakuováni z vesnice Akrotiri v okolí britské základny RAF, která se stala terčem bojových dronů.
„Všichni odešli s výjimkou asi 20 lidí, kteří odmítli opustit“ oblast, řekl Guardianu zástupce starosty Giorgos Konstantinos. „Vzhledem k okolnostem a strachu šlo o hromadnou evakuaci.“
Policie dnes v noci posílila své síly kolem základny RAF, odkud byl také přesunut nepodstatný personál do jiných částí suverénních základen – dědictví koloniální nadvlády – z důvodu bezpečnosti po nedělním půlnočním útoku dronů.
Stále není jasné, zda bezpilotní letouny, z nichž další dva byly zachyceny dříve v pondělí, byly nasazeny proti základně z Íránu, nebo zda je odpálily íránské proxy síly v Libanonu.
Trump tvrdí, že Írán „mohl mít jadernou bombu už před třemi lety“
Donald Trump bez důkazů tvrdí, že kdyby nezrušil jadernou dohodu s Íránem podepsanou bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou v roce 2015, Teherán by dnes již měl jadernou bombu.
Na své platformě Truth Social napsal:
Kdybych nezrušil Obamovu hroznou jadernou dohodu s Íránem (JCPOA), Írán by měl jadernou zbraň už před třemi lety. Byla to nejnebezpečnější transakce, jakou jsme kdy uzavřeli, a kdyby byla ponechána v platnosti, svět by dnes vypadal úplně jinak. Můžete za to vinit Baracka Husseina Obamu a ospalého Joea Bidena. DĚKUJEME, PREZIDENTE TRUMPE!
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ověřila, že Írán v té době dodržoval JCPOA, která omezovala obohacování uranu. Tyto limity porušil až poté, co Trump v roce 2018 odstoupil od dohody.
Izraelská armáda oznámila, že po varování před evakuací této oblasti zaútočila na komplex íránské státní televize IRIB v Teheránu.
Americká ambasáda v Kuvajtu byla zasažena drony, jak uvedly tři diplomatické zdroje agentuře AFP poté, co byl nad diplomatickou misí viděn stoupající kouř.
Jeden diplomat působící v Kuvajtu a jeden západní diplomat, kteří si přáli zůstat v anonymitě, uvedli, že velvyslanectví bylo poškozeno několika drony, zatímco druhý diplomat působící v Kuvajtu řekl, že budova velvyslanectví byla při útoku zasažena přímo.
Když korespondent AFP viděl kouř stoupající z diplomatické mise během třetího dne odvetných útoků Íránu v Perském zálivu, americká ambasáda uvedla, že lidé by neměli chodit do této budovy, a varovala před „pokračující hrozbou raketových a bezpilotních letounů [dronů] nad Kuvajtem“.
Izraelská armáda vydala nové varování k evakuaci pro obyvatele jižního předměstí Bejrútu v Libanonu.
Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu útoků na Teherán. Stalo se tak krátce poté, co armáda vydala varování k evakuaci pro obyvatele Teheránu, zejména ty, kteří se nacházejí v blízkosti sídla íránské státní televize IRIB.
Izraelský Channel 12 s odvoláním na izraelský zdroj informuje, že íránská televize je jedním z cílů nejnovějších útoků.
USA přijmou opatření ke zmírnění prudkého nárůstu cen energií poté, co konflikt s Íránem způsobil růst cen ropy, uvedl v pondělí Marco Rubio.
Americký ministr zahraničí uvedl, že více podrobností o plánech bude zveřejněno v úterý. Vyjádřil se krátce poté, co Íránská revoluční garda oznámila, že uzavřela Hormuzský průliv, který je klíčový pro globální přepravu ropy, a že bude střílet na všechny lodě, které se pokusí průlivem proplout.
Rubio novinářům řekl: „Od zítřka uvidíte, jak zavádíme opatření, abychom se pokusili tuto situaci zmírnit... Předpokládali jsme, že by to mohl být problém.“
Marco Rubio říká, že USA by „záměrně“ neútočily na školu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio trval na tom, že USA by „záměrně“ neútočily na školu, poté co Írán oznámil, že při údajném americko-izraelském útoku zahynulo 168 lidí.
„Spojené státy by záměrně neútočily na školu. Naším cílem jsou rakety, jak jejich výroba, tak schopnost je odpalovat,“ řekl Rubio novinářům a dodal, že Pentagon údajný incident vyšetřuje.
Útok na školu se jeví jako dosud nejhorší událost s velkým počtem obětí v rámci bombardovací kampaně USA a Izraele proti Íránu.
Marco Rubio zopakoval to, co Donald Trump a Pete Hegseth řekli v pondělí, že změna režimu v Íránu není cílem americko-izraelské bojové operace.
Rubio však dodal, že USA doufají, že Íránci svrhnou režim.
„Doufáme, že íránský lid svrhne tuto vládu a vytvoří novou budoucnost pro tuto zemi. Byli bychom rádi, kdyby to bylo možné,“ řekl Rubio novinářům.
„Cílem této mise je však zničení jejich balistických raket a námořních sil,“ dodal.
USA zaútočily na Írán „preventivně“ v sobotu, aby ochránily americké síly před odvetou poté, co se dozvěděly, že Izrael chystá útoky, řekl Marco Rubio novinářům v pondělí.
Americký ministr zahraničí řekl: „Jednalo se o bezprostřední hrozbu. A tou bezprostřední hrozbou bylo, že jsme věděli, že pokud bude Írán napaden, a my jsme věřili, že bude napaden, okamžitě se pustí do nás. A my jsme nechtěli jen sedět a čekat na úder, než budeme reagovat.“
Dodal: „Věděli jsme, že pokud na ně nezaútočíme preventivně dříve, než zahájí útoky, utrpíme vyšší ztráty.“
Od soboty bylo zabito šest amerických vojáků.
Zprávu o smrti dalších dvou vojáků oznámilo americké centrální velení. Centcom uvedl, že jména padlých zveřejní až 24 hodin po informování jejich nejbližších příbuzných.
V prohlášení zveřejněném na X úředníci napsali:
K 16:00 východního času 2. března bylo v boji zabito šest amerických vojáků. Americké síly nedávno nalezly ostatky dvou dosud pohřešovaných vojáků v zařízení, které bylo zasaženo během prvních útoků Íránu v této oblasti. Hlavní bojové operace pokračují. Totožnost padlých bude utajena až do 24 hodin po informování nejbližších příbuzných.
Kuvajtská armáda uvedla, že během „operace“ ozbrojených sil byl zabit námořník z jejích námořních sil. Podle agentury Agence France-Presse se tento počet nyní zvýšil na dva. Armáda neposkytla bližší informace o okolnostech jejich smrti.
Generální štáb armády identifikoval tyto muže jako seržanta Walida Majida Sulaimana a seržanta Abdulazize Abdulmohsena Dakhela Nassera a ve dvou samostatných prohlášeních dodal, že byli zabiti během „služby v rámci národních misí svěřených ozbrojeným silám“.
Úžina Hormuz je uzavřena, oznámila íránská Revoluční garda
Velitel íránských revolučních gard prohlásil, že Hormuzský průliv – nejdůležitější ropná trasa na světě – je uzavřen a Írán zapálí každou loď, která se pokusí projít, informují íránská státní média.
Jedná se o nejvýraznější varování Teheránu od sobotního oznámení uzavření trasy, které by mohlo ochromit pětinu světových dodávek ropy a vyvolat raketový růst cen.
„Úžina (Hormuz) je uzavřena. Pokud se někdo pokusí proplout, hrdinové Revolučních gard a pravidelného námořnictva zapálí tyto lodě,“ uvedl Ebrahim Jabari, hlavní poradce velitele Revolučních gard, v prohlášení zveřejněném státními médii.
Úžina je nejdůležitější trasou pro vývoz ropy na světě, která spojuje největší producenty ropy v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Írán, Irák a Spojené arabské emiráty, s Ománským zálivem a Arabským mořem.
„Zabíjení teroristů je dobré pro Ameriku“: Bílý dům uvádí, že při útocích bylo zabito 49 vysokých íránských představitelů
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že při americko-izraelských útocích na Írán bylo zabito „49 nejvyšších představitelů íránského režimu“, a prohlásila, že „zabíjení teroristů je dobré pro Ameriku“. Mezi nimi je i nejvyšší vůdce Alí Chameneí.
„Zabránit tomuto radikálnímu režimu a jeho teroristickým vůdcům v ohrožování Ameriky a našich základních národních bezpečnostních zájmů je jasný a nezbytný cíl,“ uvedla v příspěvku na X.
Americká armáda tvrdí, že zničila všechny íránské lodě v Ománském zálivu
Americká armáda uvedla, že od zahájení operací v sobotu zasáhla více než 1 250 cílů v Íránu.
V samostatném prohlášení americké centrální velení uvedlo, že zasáhlo a zničilo 11 íránských lodí (Trump dříve hovořil o 10). V příspěvku na X uvedlo:
Před dvěma dny měl íránský režim v Ománském zálivu 11 lodí, dnes jich má NULA.
Íránský režim desítky let obtěžoval a napadal mezinárodní lodní dopravu v Ománském zálivu. Tyto dny jsou pryč. Svoboda námořní plavby je již více než 80 let základem americké a globální ekonomické prosperity. Americké síly ji budou i nadále bránit.
Několik médií zveřejnilo satelitní snímky, na nichž je vidět tmavý kouř stoupající z několika hořících plavidel – z nichž jedno je dlouhé 750 stop – v vojenském přístavu v Bandar Abbásu v Íránu.
Izraelský vyslanec při OSN říká, že operace v Íránu potrvá „tak dlouho, jak bude třeba“
Izrael a USA nepřestanou s vojenskou kampaní proti Íránu, dokud nedosáhnou svých cílů, řekl dříve izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon.
Ve svém projevu v sídle OSN v New Yorku Danon řekl, že USA a Izrael udělají vše, co je nutné, aby zajistily, že Teherán nebude mít jaderné zbraně.
Uvedl, že cíle operace jsou „jasné“:
Žádné jaderné zbraně, žádná hrozba balistickými raketami, zničení jejich námořnictva a rozbití sítě zástupců režimu.
Společná operace podle něj potrvá „tak dlouho, jak bude třeba“ a Izrael udělá „vše, co bude nutné k ochraně našeho lidu a hranic“.
Nezastavíme se, dokud nedosáhneme našich cílů.
Danon také obvinil Írán z „zoufalých útoků“. Uvedl, že věří, že svoboda pro íránský lid „přijde dříve než později“, a vyjádřil naději na nové vedení.
Íránský prezident Masoud Pezeškian odsoudil americko-izraelské útoky na íránské školy a nemocnice.
V příspěvku na X uvedl:
Útoky na nemocnice zasahují samotný život. Útoky na školy ohrožují budoucnost národa. Útoky na pacienty a děti jsou hrubým porušením humanitárních zásad. Svět to musí odsoudit. Stojím za svým truchlícím národem. Írán nebude mlčet ani se těmto zločinům podvolí.
Íránská státní média potvrdila, že Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, manželka íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, byla rovněž zabita „doma“.
Íránská média dříve informovala, že Bagherzadeh upadla do kómatu poté, co utrpěla zranění při sobotních americko-izraelských útocích na Teherán.
Chameneího dcera, vnouče a zeť byli také zabiti, jak dříve potvrdila státní média. Chameneí a jeho manželka měli šest dětí, čtyři syny a dvě dcery.
Velká Británie „nevěří v změnu režimu z nebe“, říká Starmer
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že jeho vláda „nevěří v změnu režimu z nebe“, když v parlamentu vysvětloval, proč se Británie nepřipojí ke svému nejbližšímu vojenskému partnerovi v ofenzivních akcích proti Íránu – naznačil, že by to bylo protiprávní.
V dolní sněmovně řekl:
Tato vláda nevěří ve změnu režimu ze vzduchu. Poučení z historie nás naučilo, že při přijímání takovýchto rozhodnutí je důležité, abychom si ověřili, že jednání Spojeného království má zákonný základ.
Včera večer Starmer oznámil, že Spojené království souhlasilo s žádostí USA o využití britských vojenských základen pro „obranné“ údery na íránská raketová zařízení.
V pondělí odpoledne Starmer v parlamentu prohlásil, že „pobuřující jednání“ Íránu nelze ignorovat a že Spojené království bude i nadále provádět obranné akce, aniž by se zapojilo do útoků.
„Nejsem připraven nasadit naše vojáky do akce, pokud si nebudu jistý, že to, co dělají, je zákonné,“ dodal Starmer.
Americké centrální velení uvedlo v příspěvku na X, že včera v noci americké bombardéry B-1 „zasáhly hluboko v Íránu, aby oslabily íránské balistické raketové schopnosti“.
Jak uvedl prezident, „zničíme jejich rakety a srovnáme jejich raketový průmysl se zemí“.
Požár, který vypukl v skladu paliva v Abú Dhabí poté, co byl zasažen dronem, byl dnes „rychle uhašen“, uvedla tisková kancelář Abú Dhabí.
„Nebyla hlášena žádná zranění a požár neměl žádný dopad na provoz“ terminálu palivových nádrží Musaffah, uvedla agentura.
Zde je stručný přehled dosavadního vývoje třetího dne útoků USA a Izraele na Írán a pokračujících odvetných útoků Teheránu proti spojencům USA v Perském zálivu po zabití jeho nejvyššího vůdce v sobotu.
Donald Trump, který poprvé od útoku na Írán promluvil v Bílém domě, řekl, že americká armáda pokračuje v rozsáhlých operacích v Íránu a že kampaň by mohla trvat čtyři až pět týdnů nebo i déle. Americký prezident prohlásil, že jeho cíle v Íránu jsou „jasné“. Patří mezi ně „zničení íránských raketových kapacit“ a „vyhladění íránského námořnictva“, jakož i zabránění Íránu v získání jaderných zbraní. Uvedl, že Teherán „nemůže pokračovat ve vyzbrojování, financování a řízení teroristických armád mimo své hranice“. Jako další důvod pro útoky uvedl zjevný nedostatek pokroku v diplomatických jednáních.
Trump dnes výslovně nezmínil změnu režimu, přestože dříve vyzval íránský lid, aby „převzal kontrolu nad svým osudem“ a „převzal vládu“. Od zahájení operace také naznačil, že má představu o tom, kdo by měl Íránu vládnout v budoucnu.
Americký prezident dříve v rozhovoru pro New York Post nevyloučil možnost vyslání pozemních jednotek do Íránu, bude-li to nutné. „Nemám žádné výhrady k vyslání pozemních jednotek – na rozdíl od jiných prezidentů, kteří říkají, že ‚žádné pozemní jednotky vyslány nebudou‘. Já to neříkám,“ uvedl Trump. „Říkám ‚pravděpodobně je nebudeme potřebovat‘ [nebo] ‚pokud by byly nutné‘.“ Jeho ministr obrany Pete Hegseth dříve uvedl, že neexistují plány na vyslání vojáků do Íránu, ale zdráhal se říci, zda je to trvalý postoj vlády. „Nebudeme se zabývat tím, co uděláme a co neuděláme,“ řekl dříve na tiskové konferenci v Pentagonu.
Trump také řekl CNN, že „velká vlna“ útoků proti Íránu teprve přijde. „Ještě jsme ani nezačali tvrdě útočit,“ řekl americký prezident. „Dáme jim pořádně za uši.“
Diskuse