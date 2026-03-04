Zelenskyj nabídl lídrům Blízkého východu, aby sdíleli zkušenosti v boji proti íránským UAV výměnou za tlak na Putina
4. 3. 2026
"Navrhoval bych následující: vůdci Blízkého východu mají vynikající vztahy s Rusy. Mohou požádat Rusy, aby na měsíc uvalili příměří," řekl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg.
Zdůraznil, že čtyři roky války umožnily ukrajinské armádě získat jedinečné zkušenosti v boji proti dronům, včetně íránského Šáhidu, které jsou nyní používány proti SAE, Kataru, Bahrajnu, Ománu, Jordánsku a Saúdské Arábii. Zelenskyj také dodal, že příměří by mohlo být oznámeno na dva týdny nebo dva měsíce. Předtím britský premiér Keir Starmer uvedl, že Londýn požádá Kyjev o pomoc zemím Perského zálivu v boji proti íránským dronům. Poradce prezidenta Ukrajiny pro strategické otázky Oleksandr Kamyšin vyjádřil připravenost sdílet zkušenosti. Zdůraznil, že ukrajinská armáda dokáže zachytit "asi 90 %" ruských útočných dronů, které útočí na ukrajinská města po stovkách.
Írán začal provádět útoky raketami a drony na země Perského zálivu poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zahájily vojenskou operaci proti Teheránu. První den izraelské útoky zabily íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího a další vysoké představitele. Putin vyjádřil soustrast íránskému prezidentovi Masúdu Pezeškianovi v souvislosti se smrtí ajatolláha a označil incident za "cynickou vraždu". Dne 2. března ruský prezident vedl sérii telefonických rozhovorů s představiteli postižených zemí Perského zálivu.
Dříve Rusko ignorovalo výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa k příměří na Ukrajině, navzdory snahám Washingtonu dosáhnout mírové dohody. Jak poznamenává Bloomberg, je nepravděpodobné, že by Putin souhlasil s dočasným příměřím uprostřed války proti Íránu.
Zdroj v angličtině: ZDE
