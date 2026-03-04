Claude se směje Trumpovi
4. 3. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 1 minuta
Claude, umělá inteligence od společnosti Anthropic, si klidně plnila své algoritmické povinnosti – odpovídala na otázky, pamatovala si konverzace a byla prostě užitečná – když se náhle stala slavnou. Pentagon ji minulý týden zakázal používat ve vojenských projektech, protože odmítla dovolit využití pro masový dohled a autonomní zbraně.
Donald Trump na své platformě Truth Social rozzuřeně prohlásil, že Anthropic udělal „KATASTROFÁLNÍ CHYBU", protože se snažil vnucovat Pentagonu své podmínky používání a bránit zneužití AI. Ironií je, že právě tímto veřejným útokem Trump nechtěně propůjčil Claude obrovskou publicitu.
Donald Trump na své platformě Truth Social rozzuřeně prohlásil, že Anthropic udělal „KATASTROFÁLNÍ CHYBU", protože se snažil vnucovat Pentagonu své podmínky používání a bránit zneužití AI. Ironií je, že právě tímto veřejným útokem Trump nechtěně propůjčil Claude obrovskou publicitu.
503
Diskuse