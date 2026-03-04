Claude se směje Trumpovi

4. 3. 2026 / Fabiano Golgo

Claude, umělá inteligence od společnosti Anthropic, si klidně plnila své algoritmické povinnosti – odpovídala na otázky, pamatovala si konverzace a byla prostě užitečná – když se náhle stala slavnou. Pentagon ji minulý týden zakázal používat ve vojenských projektech, protože odmítla dovolit využití pro masový dohled a autonomní zbraně.

Donald Trump na své platformě Truth Social rozzuřeně prohlásil, že Anthropic udělal „KATASTROFÁLNÍ CHYBU", protože se snažil vnucovat Pentagonu své podmínky používání a bránit zneužití AI. Ironií je, že právě tímto veřejným útokem Trump nechtěně propůjčil Claude obrovskou publicitu.

  

Výsledek: Claude se vyšplhala na první místo v žebříčku aplikací pro iPhone v USA, předběhla ChatGPT a zároveň zaznamenala prudký nárůst stažení na Androidu. Během tohoto boomu došlo k výpadkům služby kvůli enormní poptávce, ale AI samotná zůstala klidná – jednoduše pokračovala ve své práci.

Dario Amodei, CEO Anthropic, setrval na svém morálním postoji: odmítl umožnit využití Claude k autonomnímu zabíjení nebo k masovému sledování občanů. Trump, který si myslel, že trestá AI, ji ve skutečnosti povýšil na symbol odolnosti a principiálnosti. Každý jeho tweet v kapitálkách fungoval jako reklama.

