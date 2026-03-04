Desítky civilistů zabity při útocích v Jižním Súdánu
4. 3. 2026
Útok na několik vesnic v Jižním Súdánu si vyžádal nejméně 169 mrtvých, uvedly v pondělí místní úřady.
Většinu obětí, 90, tvořili civilisté, přičemž regionální ministr informací James Monyluak Mijok uvedl, že mezi mrtvými byly děti, ženy a starší lidé.
Bylo také zabito asi 79 vládních vojáků. Monyluak varoval, že počet obětí může ještě vzrůst.
Co víme o smrtících útocích v Jižním Súdánu?
Skupina neidentifikovaných ozbrojených mužů v neděli zaútočila na několik vesnic v okrese Abiemnom v administrativní oblasti Ruweng.
Žádná skupina se k odpovědnosti nepřihlásila. Francouzská tisková agentura AFP citovala počáteční zprávy, které naznačovaly, že skupina Nuerů mohla provést mstu za zabití několika obchodníků.
"Bezpečnostní situace se od té doby stabilizovala, vládní bezpečnostní složky jsou nasazeny a nyní mají oblast pod kontrolou," uvedl Monyluak.
Mírové jednotky OSN "dočasně poskytovaly útočiště asi 1 000 civilistům na naší základně v oblasti a poskytovaly pohotovostní lékařskou péči zraněným," uvedla mírová mise OSN v Jižním Súdánu.
OSN varuje před návratem k "totální občanské válce" v Jižním Súdánu
Severní region Ruweng sousedí se Súdánem, na němž Jižní Súdán v roce 2011 vyhlásil nezávislost po desetiletích občanské války.
Přesto nejmladší země světa neukončila občanskou válku ani rozsáhlou korupci a rozšířenou chudobu, které zemi nadále sužují.
V posledním roce se vyostřily boje mezi vládními silami loajálními prezidentu Salvovi Kiirovi a bojovníky loajálními opozičnímu představiteli Rieku Macharovi.
Oba vládli v rámci dohody o sdílení moci, ale její rozpad vedl k tomu, že podle OSN se situace proměňuje v "totální občanskou válku".
OSN informovala o vysídlení asi 280 000 lidí, kteří prchali před boji ve státě Jonglei.
Lékaři bez hranic (MSF) v pondělí oznámili, že pozastavují lékařské služby v některých částech státu poté, co bylo jedno z jejich zařízení zasaženo leteckým útokem, po kterém chybí 26 členů personálu.
