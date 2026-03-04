Etiopie mezi vnitřními hrozbami a národním kolapsem
Dne 22. února se konaly oslavy 65. výročí speciálních sil Etiopské armády. Na stadionu, před vojáky na přehlídce a pod spokojeným pohledem premiéra Abiye Ahmeda a vysokých národních civilních a vojenských hodnostářů, se mezi propagandistickými transparenty vyvěšenými z tribun objevil jeden velmi provokativní a významný.
To co bylo zobrazeno ve skutečnosti nenechávalo prostor pro interpretaci: vpravo portrét premiéra; uprostřed slogan "Ať už to chtějí nebo ne, nebudeme vnitrozemci"; a vlevo stylizovaný obraz vojáka, který proráží bariéru oddělující ho od lodi, s etiopskou vlajkou a nápisem "Assab Ethiopia" na trupu. Je to bezpochyby velmi jasná provokace, a také velmi vážná, protože je předváděna při příležitosti oficiální události velmi vysokého politického významu a týkající se cizího suverénního území: právě v Eritreji se nachází přístavní město Assab, v jižní části oblasti u Rudého moře, jejímž je hlavním městem. Při jiné nedávné příležitosti však etiopská armáda vystavila mapu Afrického rohu s Eritreou opět připojenou k Etiopii, jak tomu bylo až do roku 1991. Tento obraz i zbytek transparentu byly pak rychle odstraněny z oficiálních portálů Addis Abeby; ale oba měli čas být zaznamenány různými regionálními i mezinárodními médii, což zaznamenalo ostré a přesné reakce i v [eritrejském hlavním městě] Asmaře.
Ve skutečnosti se nezdá náhodou, že tyto provokace přicházejí několik dní před výročím operace Fenkil, kterou eritrejští bojovníci EPLF, Tegadelti, mezi 8. a 10. únorem 1990 osvobodili eritrejské přístavní město Massawa: toto vítězství, které tehdejší etiopská vláda Mengistu Haile Mariama nenáviděla, připravilo cestu k jejímu pádu následující rok, kdy byla Asmara osvobozena a eritrejští bojovníci dosáhli samotné Addis Abeby. V Eritreji jsou připraveni na chvíli, kdy Abiy Ahmed, aby unikl svým nekonečným vnitřním problémům, rozhodne pro agresi a poruší hranice. V Asmaře není žádný rozruch a odvaha byla vždy odsuzována: na téměř každodenní politické provokace z Addis Abeby odpovídají komuniké, které odkazují na historickou pravdu a mezinárodní zákonnost, zpochybňované dobře placenými propagandistickými agenty etiopské vládní Strany prosperity. Obrázky arzenálů nebo nových a moderních zbraní zakoupených od různých stran, od Číny po Írán, za účelem obohacení jedné z nejsilnějších a nejlépe vycvičených armád na kontinentu, nejsou zveřejněny, ale víme, že tam jsou a že budou použity, až to bohužel bude potřeba: diskrétnost a tajnost jsou ve skutečnosti stálou součástí eritrejského politického jednání.
Často mezinárodní tisk, když se věnuje Africkému rohu, označuje Eritreu za "vyvrhelskou zemi", politicky rigidní a nepřátelskou k regionální stabilitě. Známe tyto staré příběhy, které vycházejí z desetiletí propagandy proti zemi, která měla hned po osvobození především "vážnou vinu", naprosto neodpustitelnou pro africký národ, že odmítla zadlužit se vůči Západu a řídit se jeho nařízeními, tedy říci ne neokolonialismu. Mezitím je Etiopie, jejíž vlády byly vždy vzorovými učedníky MMF a Washingtonského konsenzu, často vykreslována jako demokratická a rychle rostoucí země, přestože mezitím je více než polovina jejího území roztrhána občanskou válkou a ekonomika je paralyzována inflační spirálou, která nutí velkou část populace žít ze zahraniční pomoci. Stručně řečeno, jak v prvním, tak ve druhém případě je realita vždy nevyhnutelně převrácena a vytrhána z kontextu. Zkreslení Západem vedeného mezinárodního tisku, když se díváme na Africký roh, nás vždy nutí hodně přemýšlet.
Jak jsme již řekli, vždy je to vláda Strany prosperity Abiye Ahmeda, která den co den provokuje Eritreu, stejně jako to dělá se Súdánem a Somálskem. Mění regionální a eritrejské mapy, otevřeně hrozí násilným dobytím eritrejských přístavů a na svých národních kanálech zkresluje eritrejskou historii, falšuje výklady mezinárodního práva, aby podněcovala obyvatelstvo proti Asmaře a ospravedlnila pokus o anexi. Ještě vážnější, ale taková, která pomáhá pochopit, proč mnozí mimoregionální pozorovatelé nechápou dramatickou vážnost situace v Africkém rohu, je praxe využívání dvojí politické komunikace: když mluví anglicky k mezinárodnímu společenství, vyzývá k diplomacii a jednáním; ale když mluví amharsky se svými sousedy a obyvatelstvem, vydává explicitní a agresivní hrozby.
Člověk se ptá, proč se Africká unie, sídlící v Etiopii, v Addis Abebě, vždy vyhýbá skutečnému postoji a nevyzývá vládu Strany prosperity, aby respektovala Chartu Africké unie, která zakotvuje neporušitelnost hranic afrických států, a rezoluce OSN o suverenitě a územní celistvosti Eritreje. Mlčení AU v tomto smyslu, spíše než neutralita, se jeví jako forma spiknutí vůči těm, kteří, podněcovaní cizími mocnostmi jako SAE a Izrael, ohrožují regionální mír. Totéž lze říci i o regionálním orgánu, jako je IGAD (Mezivládní úřad pro rozvoj), který byl natolik ovlivněn proetiopskými postoji, že v prosinci 2025 se Eritrea rozhodla jej opustit, poté co se do něj krátce vrátila v marné snaze najít prostor pro dialog.
Vojenský konflikt by mu podle přání etiopského premiéra umožnil prodloužit výjimečný stav, který v současnosti platí pouze v některých státech, například v Amhaře, na celostátní úrovni a znovu získat větší podporu na lidové úrovni, s pozitivními důsledky pro volby, které byly teoreticky po několika odloženích naplánovány na 1. června tohoto roku. Teoreticky, protože v tu chvíli by je bylo možné opět odložit, včas na dokončení reforem, které mají posílit vládní autoritu, a tím je získat mnohem snáze: koneckonců, kdyby se konaly dnes před opětovným potvrzením Abiye Ahmeda, jen málokdo v Etiopii by věřil, že nebyly narušeny a ovlivněny. Stručně řečeno, pro etiopskou vládu je válka palivem, které může umožnit nejen její možné přežití, ale také požadovanou transformaci ve skutečný režim, vysoce hierarchický a militarizovaný.
Mezitím se 70 % etiopských vojenských sil soustředí na severu země, směrem k Tigrayi, kde je s TPLF (Lidová osvobozenecká fronta Tigraye) vláda Abiye Ahmeda opět v pohotovosti; jejich zásobovací linie jsou však také cílem dalších skupin povstalých proti Addis Abebě, jako jsou OLA (Oromo) a FANO (Amhara). Již kolují zvěsti, že etiopský premiér litoval rozhodnutí vyslat vojáky do oblasti a konfliktu, které odhalilo jejich zranitelnost, doslova je vystavil rabování povstaleckých skupin, což je snadno donutilo kapitulovat nebo dokonce rozšířit řady rebelů díky dezertérům, navíc přišli o nápadnou kořist v podobě nového arzenálu. Mezitím však došlo k chybě a co je horší, není cesty zpět jinak než s okamžitou politickou škodou, které se premiér stejně chce vyhnout.
Podle jeho počátečních kalkulací by se pravděpodobně, jakmile by TPLF v Tigrayi byla zasažena a zneškodněna, otevřela by se cesta k otevřenému konfliktu s Asmarou, který by zahrnoval i další etiopský federální stát, Afar. I tam však situace není pro centrální vládu nejklidnější a střet, který se den co den blíží s místními silami ANURG, by v případě otevřeného konfliktu s Asmarou mohl dosáhnout úrovně závažnosti srovnatelné s tím, co již probíhá dnes s FANO a OLA. Jen si představte ničivou humanitární situaci, která by vznikla. Prozatím jsou etiopské jednotky v Tigrayi blokovány kvůli odporu místních úřadů a TPLF, které po konfliktu v letech 2020–2022 již nemají v úmyslu působit jako kanónenfutr proti Asmaře, jak požadoval Abiy Ahmed. Místní důstojníci už nechtějí slyšet o válce, a upřímně řečeno, ani federální: četné odchody v etiopských jednotkách jsou vlastně jedním z nejzřetelnějších důkazů.
Samotná povstání všech těchto etnopolitických skupin, vyjádření různých etiopských etnických skupin, TPLF, FANO, OLA, ANURGENT atd., zase dokazují obtíže současné vlády při snaze vytvořit vážné společné zastoupení ve federálním systému na etnické základě, který nikdy skutečně nefungoval a který dnes, s ekonomikou v kolapsu, exploduje ve všech svých vnitřních rozporech. Pokud mnozí v regionu varují před rizikem vzniku "Etioslavie", odkazující na smutný konec, kterému stará čelila Jugoslávie, je k tomu důvod. Z tohoto pohledu se nezdá být moudré obviňovat jiné země, počínaje Eritreou, z podpory a provokace těchto skupin, aby byl vytvořen další casus belli pro vojenské vyrovnání účtů.
Je to bezohledný a potenciálně sebevražedný krok, který vzhledem k historickým precedentům, které nejsou zrovna vzrušující, může přivést Abiyho Ahmeda a jeho Stranu prosperity ke stejnému epilogu jako jeho předchůdci EPRDF a DERG. O to více, když v posledních letech udělal vše pro to, aby si vytvořil nové nepřátele, uvnitř i vně. Takový sebevražedný krok však lze vysvětlit i dlouhodobým a vnitřním vakuem suverenity, které země obviňuje, nucená vést válku proti vlastním zájmům a zájmům všech národů regionu, ale zároveň se líbit ose SAE-Izrael, která nakonec drží klíče k moci v Addis Abebě. Dokonce i tato podmíněná suverenita, stejně jako cyklické vnitřní rozklady, které otevírají dveře balkanizaci (vzpomeňte na rok 1991, po Mengistuově útěku), se jeví jako věčné odsouzení etiopského kolosu, který čas od času klesá na hliněných nohou, když se centrální moc, poté co vytvořila vakuum kolem sebe i uvnitř sebe, nakonec zhroutí sama do sebe.
Uvidíme tedy, jak dlouho Abiy Ahmed vydrží a především, jak daleko skutečně dojde, než jej jeho velký sponzor, osa SAE-Izrael, vyřadí. Koneckonců, jako garant Džiddských dohod z roku 2018, které zahojily rozdělení mezi Etiopií a Eritreou zděděné po vládách EPRDF/TPLF a týkající se dvouleté války v letech 1998–2000, by v případě otevřeného střetu mohla Saúdská Arábie převzít obranu napadené země, která je již sama velmi dobře vyzbrojená, konkrétně Eritrey. O to více, když vezmeme v úvahu, že už dnes Rijád spolu s Eritreou rozvíjí stále silnější a soudržnější regionální alianci, která zahrnuje i další partnery jako Egypt, Turecko, Katar, Súdán, Somálsko až po Pákistán. Na základě dosavadních zkušeností by osa SAE-Izrael, stejně jako už ustoupila tváří v tvář saúdské reakci v jižním Jemenu a Somalilandu, kterou zjevně podcenila, mohla udělat totéž v tomto případě: nechat svého místního agenta Abiyho Ahmeda s klasickou sirkou v ruce.
Zdroj v italštině: ZDE
