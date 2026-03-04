Trump je v pasti, zatímco válka pokračuje
4. 3. 2026
Projdu si klíčové události, které právě sledujeme: Trumpův pokračující pád, eskalace války v Íránu a na Blízkém východě, rozpory v administrativě, šokující přiznání člena Trumpova týmu pro národní bezpečnost o tom, co tato válka ve skutečnosti je, Trumpova nevyrovnaná tisková konference v Oválné pracovně, katastrofální vystoupení ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem v Senátu a nepopiratelný trend, kdy se podcastery a influenceři hnutí MAGA v reálném čase od Trumpa odvracejí, píše Ben Meiselas.
Jednou z nejšokantnějších zpráv dnešního rána bylo prohlášení americké vlády, že Američané jsou na to sami.
Americká ambasáda v Jeruzalémě vydala oznámení, že není schopna evakuovat ani přímo pomáhat Američanům opouštějícím Izrael a že si lidé musí vytvořit „vlastní bezpečnostní plány“. Utratíme miliardy za infrastrukturu zahraniční politiky, utratíme miliardy za pomoc, a když se Američané snaží dostat z aktivní válečné zóny, zpráva zní: hodně štěstí, zkuste komerční možnosti. Nemůžeme nic dělat. Je nám líto.
Až na to, že „komerční možnosti“ se hroutí, jak je region zasažen. Letiště po celém Středním východě jsou nyní součástí terčů. To je realita, kterou vytvořil Trumpův chaos. Sledujeme rozšiřující se válku bez soudržné mise, bez jasných cílů a bez viditelného plánu na ochranu Američanů, kteří se ocitli uprostřed ní.
A to se neděje ve vzduchoprázdnu. Zde hraje roli Trumpovo omezování kapacit vlády. Když vyprázdníte ministerstvo zahraničí, necháte klíčové diplomatické pozice neobsazené, zacházíte s profesionály jako s nepřáteli a vedete zahraniční politiku, jako byste byli postavou z béčkového akčního filmu, skončíte s katastrofálními výsledky.
Na místě vidíme, jak se válka šíří přes přístavy, energetickou infrastrukturu a strategické úzké body.
Dnes ráno se objevily zprávy o hustém černém kouři stoupajícím z přístavu Fujairah ve Spojených arabských emirátech, ropném terminálu jižně od Hormuzského průlivu, poté, co dronový útok zasáhl sklad ropy. Vidíme také zprávy o útocích a škodách v přístavech v Ománu.
Zároveň podle zpráv Izrael evakuuje zaměstnance velvyslanectví ze Spojených arabských emirátů, Dubaje a Abú Dhabí zpět do Izraele.
A v Íránu se konflikt stupňuje i na úrovni vedení. Zprávy naznačují, že budova spojená s íránským Shromážděním odborníků v Qomu byla zničena při útocích, zatímco se tam shromáždili vysocí představitelé během procesu souvisejícího s výběrem nového nejvyššího vůdce. Ať už si kdokoliv myslí o ajatolláhu a režimu cokoli, a já nemám o represivní teokracii co říci, přesně takhle se urychluje radikalizace a prohlubuje nenávist vůči Spojeným státům a jejich spojencům.
Ekonomické dopady jsou již patrné. Ceny plynu a ropy rychle stoupají a trhy dnes ráno otevřely špatně, přičemž hlavní indexy na začátku provozu prudce klesly.
Velkým hnacím motorem je Hormuzský průliv, který byl ohrožen, omezen a v některých bodech prakticky uzavřen. Velká část světové ropy a zkapalněného zemního plynu proudí právě tímto průlivem.
Existují i další vedlejší účinky. Když dojde k narušení globálních dodávek, alternativní zdroje se stávají cennějšími – a to včetně ruské ropy. Takže zatímco Trump zapaluje Blízký východ, Rusko získává finanční podporu. Putin si to náramně užívá.
Vidíme také, jak se spojenci a regionální hráči snaží zaujmout obranné pozice. Francie například podle zpráv nasadila stíhací letouny nad Spojenými arabskými emiráty, aby ochránila své základny, a zároveň se snaží vyhnout rozšíření své role. Irák pozastavil některé ropné operace a dodávky kvůli překážkám a obecné nestabilitě. A americké ambasády vydávají bez obalu bezpečnostní varování před bezprostředními raketovými nebo dronovými útoky v některých částech regionu a vyzývají lidi, aby se schovali nízko, daleko od oken a nechodili ven.
Jeden z nejvýraznějších momentů přišel dříve ve výpovědi Elbridge Colbyho, vysokého úředníka ministerstva obrany za Trumpa. Senátorka Elizabeth Warrenová zcela odhalila podvod Trumpovy administrativy, že jsou proti intervencionismu.
Trump ve svých veřejných prohlášeních neustále brojí proti intervencionismu, nekonečným válkám, změnám režimů a budování národů. Přesto však jeho administrativa provádí přesně ty operace, proti kterým vedla kampaň.
Zde je přepis výměny názorů:
Warren: Národní obranná strategie Trumpovy administrativy: Ministerstvo se již nebude zabývat intervencionismem, nekonečnými válkami, změnami režimů a budováním národů.
Colby: Tohle není budování národů.
Warren: Takže to není intervencionismus?
Colby: Ne. Intervencionismus je spíše odpovědnost chránit...
Warren: Opravdu? A my jsme to neudělali, abychom chránili Izrael?
Colby: To je jeden z cílů.
Warren: Takže je to intervencionismus.
Colbyho odpovědi se v podstatě snažily zamést definice, které jsou zřejmé každému, kdo má fungující mozek. Ale velká část toho je způsobena tím, že Trumpova vláda vstoupila do této války bez plánu a bez jasného cíle.
Vláda nyní navrhuje nápady, jako je podpora kurdských frakcí nebo jiných protirežimních skupin jako náhrada za pozemní jednotky, a to po dlouhé historii zrazování právě těchto skupin. Každá změna v poselství odhaluje více jejich zoufalství a neschopnosti.
Zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele lidské oběti války. V Kuvajtu bylo zabito šest amerických vojáků a zprávy odhalily, že již předem existovaly obavy z koncentrace vojáků na místě, které nebylo možné bránit. Tyto obavy byly údajně předány výše, ale byly ignorovány.
Útok na školu v Íránu, který si vyžádal velké množství obětí, má nyní na svědomí asi 140 mrtvých, z nichž většina jsou děti a učitelé.
Hrůzy bohužel teprve začínají.
Pak přišla Trumpova tisková konference s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Byla to další ponižující podívaná.
Trump bagatelizoval rostoucí ceny ropy. Tvrdil, že za útok na Írán sklízí bezprecedentní chválu. Na otázku, proč neexistuje evakuační plán pro Američany, odpověděl, že je to proto, že se vše odehrálo tak rychle. To není přijatelná výmluva.
Také vyhrožoval jiným zemím. Protože si teď rozhodně můžeme dovolit ztratit ještě více spojenců (sarkasmus). Hlavním terčem byl dnes Španělsko. Trump naznačil, že přeruší veškeré vztahy nebo uvalí obchodní embargo na Španělsko, protože se Španělsko nechtělo nechat vtáhnout do jeho války ani povolit určitou podporu v podobě základen a vzdušného prostoru. Stěžoval si také na Velkou Británii.
Trump také tvrdil, že USA mají „neomezené“ množství munice a zbraní, a zároveň obviňoval Bidena, že údajně rozdával příliš mnoho. Zprávy potvrzují, že USA mají nedostatek mnoha důležitých zbraní, navzdory Trumpovým tvrzením.
Tisková konference pokračovala v typickém Trumpově stylu.
I přes prohraný soudní spor nadále předstíral, že Nejvyšší soud mu udělil nové pravomoci v oblasti cel, blábolil o letadlech plných hotovosti a chlubil se zrušením jaderné dohody s Íránem. Poté nastínil nejhorší možný scénář v Íránu: „Myslím, že nejhorší by bylo, kdybychom to udělali a pak by se k moci dostal někdo stejně špatný jako ten předchozí, že? To by se mohlo stát.“
Ano, to je skutečně doslovná citace.
Zpátky na Kapitolu, ministryně DHS Kristi Noemová se ztrapnila během dvojstranického výslechu před Senátem.
Republikánský senátor Thom Tillis se do Noemové pustil: „To, co jsme viděli, je katastrofa pod vaším vedením, paní Noemová. Viděli jsme, jak jsou zadržováni nevinní lidé, kteří se nakonec ukážou být americkými občany. Mohl bych mluvit o kultuře, která zde byla vytvořena za pomoci a podpory Stephena Millera. Znovu a znovu jsem byl zklamán.“
A přes to všechno vykazuje Trumpův informační ekosystém známky kolapsu.
Osobnosti hnutí MAGA, které roky učily své publikum, aby s Trumpem zacházelo jako s neomylnou značkou, ho nyní kvůli této válce otevřeně kritizují. Lidé jako Megyn Kelly a Matt Walsh se kvůli jejím činům obrací proti administrativě. Walsh dokonce kritizoval manipulativní taktiku pravicových politiků, kteří předstírali, že jsou proti válkám za změnu režimu, dokud se Trump nerozhodl jednu zahájit. Propagandistický kanál se rozpadá.
A pak je tu tisková služba Bílého domu, která se snaží zakročit, včetně veřejného odporu proti nesouhlasným pravicovým hlasům. Neopovažujte se nesouhlasit s milovaným vůdcem!
Bílý dům se nyní snaží rychle odvolat ospravedlnění války, které uvedli Marco Rubio, Mike Johnson a senátor Tom Cotton.
Každý z nich řekl nějakou verzi Rubioových komentářů, které jsou zde přepsány:
Rubio: „Byl jsem dotázán: proč teď? Jedním z důvodů je, že bylo zcela jasné, že pokud by Írán napadl kdokoli, Spojené státy, Izrael nebo kdokoli jiný, Írán by reagoval a reagoval by proti Spojeným státům.
Kdybychom čekali, až k tomu útoku dojde, než bychom je napadli, utrpěli bychom mnohem vyšší ztráty.
Věděli jsme, že Izrael podnikne akci, věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám.“
Tak to je naše současná situace.
Američanům se říká, aby se v zahraničí postarali sami o sebe, zatímco válka se šíří po celé oblasti. Energetická infrastruktura je zasažena, trhy reagují a cena ropy stoupá. Administrativa nedokáže formulovat konzistentní cíle, nedokáže vysvětlit konečný výsledek, nedokáže dát americké veřejnosti jednoduché a přímé odpovědi poté, co nás lhala do další války na Blízkém východě. Trumpova veřejná vystoupení eskalují mezinárodní napětí se spojenci v nejhorším možném okamžiku. Vedení DHS se potýká s kontrolou Senátu. A mediální ekosystém MAGA se stále mění.
