Chaos po Chameneím ohrožuje energetickou bezpečnost Číny
4. 3. 2026
Peking po potvrzení smrti íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího dne 28. února staví energetickou bezpečnost na vrchol svého strategického programu.
Čína nyní čelí zastavení lodní přepravy přes Hormuzský průliv – trasu, kterou tranzituje značná část jejího dovozu ropy, které vynucují íránské revoluční gardy. Výsledkem budou prudce zvýšená rizika přepravy, nadsazené pojistné a vyšší náklady na dodávky ropy největší průmyslové ekonomice světa.
Podle některých čínských komentátorů by možná změna režimu v Teheránu také ohrožovala neprůhledný tok zlevněné íránské ropy do Číny.
Americké sankce omezily oficiální íránský export, takže velká část jeho ropy byla prodána Číně za zvýhodněné ceny. Bez této levnější nabídky by mnoho takzvaných čínských "čajníků" – malých a středně velkých nezávislých rafinerií v provincii Šan-tung – mělo problém udržet nízké náklady. Ceny energií a výroby v celé ekonomice by vzrostly.
Čínští komentátoři varují, že jakákoli změna režimu, sociální nepokoje nebo občanská válka v Íránu by mohly ohrozit energetickou bezpečnost Číny. Také přiznali, že Čína v posledních letech dovážela íránskou ropu přes třetí země a že tento zásobovací kanál, který zajišťuje takzvaná "íránská stínová flotila" USA schválených ropných tankerů, je nyní ohrožen.
"Od roku 2022 donutily americké sankce Čínu přestat formálně zveřejňovat íránský dovoz ropy v celních datech, přičemž zásilky byly místo toho směrovány přes třetí země, jako je Malajsie," říká sloupkař z Henanu, píšící pod pseudonymem Keke.
Uvádí, že Čína v roce 2025 dovezla asi 1,38 milionu barelů íránské ropy denně, což je přibližně 13,4 % jejího námořního dovozu ropy, čímž se Írán stal třetím největším dodavatelem Číny po Rusku a Saúdské Arábii. Dodal, že Čína nakupuje asi 80–90 % íránského vývozu ropy.
"Íránská ropa je důležitá nejen pro objem, ale i pro cenu," píše. "Obvykle je sleva o 10 až 20 dolarů za barel ve srovnání s globálními benchmarky. Tato výhoda je zásadní pro nezávislé čínské rafinerie, které představují asi čtvrtinu národní rafinérské kapacity a silně spoléhají na zlevněnou ropu, aby zůstaly konkurenceschopné."
Dodává, že většina íránské ropy je přepravována přes Hormuzský průliv, což je globální ropné hrdlo, takže jakékoli narušení by vážně ovlivnilo čínské dodávky energie.
Kromě obav o energetickou bezpečnost se Čína také obává, že její dlouhodobé investice do Íránu by mohly být ohroženy, pokud by se vyostřily sociální nepokoje.
Udržování opatrného odstupu
Všechny tyto faktory vedou Peking k tomu, aby kritizoval Spojené státy pouze ve veřejných termínech, přičemž si udržuje opatrný odstup od hlubšího zapojení do íránské krize.
"Útoky USA a Izraele nemají povolení Rady bezpečnosti OSN a porušují mezinárodní právo. Čína je hluboce znepokojena," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mao Ning na pravidelném tiskovém brífinku v Pekingu v pondělí. "Čína věří, že suverenita, bezpečnost a územní celistvost států Perského zálivu by měly být rovněž plně respektovány. Vyzýváme strany, aby zastavily vojenské operace a zabránily dalšímu šíření konfliktu."
Čína je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, spolu s Francií, Ruskem, Spojeným královstvím a USA. Kdokoli z nich může vetovat akce, což činí schválení útoků na Írán velmi nepravděpodobným.
"Hormuzský průliv a jeho přilehlé vody jsou důležitou mezinárodní obchodní cestou pro zboží a energii," řekla Mao Ning. "Udržet region bezpečný a stabilní slouží společným zájmům mezinárodního společenství."
Uvedla, že Čína vyzývá příslušné strany, aby okamžitě zastavily vojenské operace, zabránily další eskalaci a zabránily regionálním nepokojům, které by mohly ještě více poškodit globální ekonomický růst.
Mao také odmítla zprávu agentury Reuters z 24. února, která uváděla, že dohoda o čínských raketách CM-302 pro Írán je téměř dokončena.
"Ta zpráva není pravdivá. Jako odpovědná velká země Čína vždy dodržuje své mezinárodní závazky," řekla. "Čína odmítá špatně míněné asociace a šíření dezinformací a doufá, že příslušné strany zvolí postup vhodný k deeskalaci napjaté situace."
Íránská stínová flotila
Čínská závislost na íránské těžké ropě vzrostla od doby, kdy USA 3. ledna zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura při vojenské operaci v Caracasu, čímž narušily hlavní zdroj zlevněné těžké ropy pro čínské "čajové konvice".
Íránská krize se prohloubila 28. února, kdy americké a izraelské letecké údery zabily Chameneího, což vyvolalo rozšiřující se regionální konflikt a okamžité narušení ropných toků.
Po uzavření Hormuzského průlivu vzrostla v pondělí brzy brzy cena ropy Brent o 7,6 % na 78,41 dolaru za barel, zatímco US West Texas Intermediate vzrostl o více než 7,4 % na 72,01 dolaru.
(Uzavření průlivu bylo příliš tvrdě vynucováno, i z pohledu Teheránu. Dne 1. března – omylem – Írán zaútočil na tanker pod sankcemi USA a EU poblíž ománského poloostrova Musandam, při kterém byli čtyři členové posádky zraněni. Plavidlo Skylight vlastní společnost Sea Force Inc a spravuje ji Red Sea Ship Management LLC. Jak Sea Force, tak Red Sea Ship Management sídlí ve Spojených arabských emirátech. Minulý prosinec americké ministerstvo financí uvalilo sankce jak na společnost, tak na tanker za provozování stínové flotily přepravující íránskou ropu v Perském zálivu.)
Podle organizace United Against Nuclear Iran (UANI) se sídlem v New Yorku přepravily tankery stínové flotily loni schválenou íránskou ropu v hodnotě asi 45,7 miliardy dolarů odběratelům v Číně. Skupina uvedla, že obchod závisí na překládce mezi loďmi ve vodách exkluzivní ekonomické zóny Malajsie, přičemž tankery denně proplují Malackým průlivem a kotví u východního Johoru.
Loni v srpnu americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na dva čínské ropné terminály za pomoc při dovozu íránské ropy na tankerech určených USA. Šlo o čtvrté kolo sankcí zaměřených na čínské provozovatele v íránském ropném řetězci. Vloni v září americké ministerstvo financí uvalilo sankce na síť lodních společností a plavidel vedenou podnikatelem z Iráku/Svatého Kryštofa a Nevisu za pašování íránské ropy maskované jako irácká ropa.
Někteří čínští komentátoři uvedli, že pákistánský přístav Gwadar se stal v době íránské krize strategicky důležitějším. Přístav je propojen s čínským regionem Sin-ťiang prostřednictvím Čínsko-pákistánského ekonomického koridoru a mohl by pomoci obejít jak Hormuzský průliv, tak Malacký průliv. V praxi by Saúdská Arábie mohla přesměrovat část vývozu ropy přes svůj východo-západní plynovod do Rudého moře a dále do Gwadaru.
Vztahy mezi USA a Čínou
Odstranění Chameneího je také politicky citlivé pro vztahy mezi Washingtonem a Pekingem, protože přichází jen měsíc před očekáváním Trumpovým setkáním s prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Někteří analytici říkají, že Čína pravděpodobně nebude obětovat vztahy s USA kvůli Íránu.
"Čína si zachová strategický klid. Navzdory úzkým čínsko-íránským vztahům je pravděpodobnost přímého čínského vojenského zapojení extrémně nízká," říká Čang Ťiou-čen, čínský komentátor studující na S. Rajaratnam School of International Studies při Nanyang Technological University. "Čína zcela nepřeruší vztahy s USA kvůli Íránu, zvláště před Trumpovou návštěvou."
Čang říká, že Peking pravděpodobně nabídne Íránu diplomatickou a omezenou ekonomickou či technickou podporu, přičemž bude udržovat komunikaci s Washingtonem, aby zabránil eskalaci a zachoval prostor pro manévrování, pokud se změní politická situace v Íránu.
"V roce 2021 podepsaly Čína a Írán pětadvacetiletý komplexní plán spolupráce v hodnotě 400 miliard dolarů. Čína je největším íránským odběratelem ropy a výrazně investovala do jeho energetických a infrastrukturních projektů," říká. "Pokud se konflikt rozšíří, tyto projekty v hodnotě desítek miliard dolarů mohou čelit pozastavení, poškození nebo dokonce úplné ztrátě."
Autor se sídlem v Šan-tungu říká, že nejvyšší prioritou Číny je nyní minimalizovat ztráty a chránit své klíčové zájmy v Íránu.
Říká, že Čína musí udržovat potřebnou komunikaci s USA, aby zabránila situaci vymknout se kontrole a ponechala diplomatický prostor pro všechny možné výsledky, včetně změny režimu v Íránu.
