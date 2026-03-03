Rakety v Dubaji mění trh s nemovitostmi. Investoři odsouvají podpisy smluv a poohlížejí se po jiných trzích
3. 3. 2026
Dubaj vlivem nedávného íránského útoku ztratila auru nedotknutelnosti. Tato skutečnost již výrazně ovlivňuje i realitní trh. Investoři nejen z českého trhu začínají posouvat termíny podpisů smluv, což v mnoha případech v praxi znamená nevyslovené odstoupení od kontraktu. Někteří realitní agenti však současnou situaci stále zlehčují, což hraničí s hyenismem a ignorantstvím. Snaží se tím maskovat úbytek prohlídek i skutečnost, že investoři se začínají ohlížet po jiných bezpečnějších trzích, uvádí ve svém komentáři ředitel společnosti Arya Properties Petr Hemerka.
Raketové a dronové útoky Íránu, které zasáhly také řadu míst ve Spojených arabských emirátech, mohou s velkou pravděpodobností výrazně překreslit mapu investování do nemovitostí v zahraničí. Mezi nejpopulárnější lokality pro pořízení nemovitosti patřila doposud zejména Dubaj. Spousta realitních makléřů, kteří zde celé roky fungují, tvrdila, že se jedná o velmi bezpečné místo. Odkazovali se přitom na ekonomickou rozvinutost země či právní řád.
Co ale realitní agenti už nezmiňovali, jsou obrovská rizika okolních zemí, kde bezpečnost není na příliš vysoké úrovni. Jde o velmi rizikové lokality, čehož jsou důkazem i pokročilé obranné systémy, které Dubaj kvůli rizikovým faktorům zřídila. O nich ale realitní agenti dlouhodobě mlčí. Přitom už jenom tato rozsáhlá připravenost na bezpečnostní rizika by měla být pro investory určitým varováním. Propracovaný obranný systém se nyní v Dubaji projevil v praxi, i přesto nicméně tato lokalita kvůli íránským útokům ztratila auru nedotknutelnosti.
Aktuální posouvání termínů podpisů smluv
O to více jsou zarážející tvrzení některých realitních agentů v Dubaji, kteří tvrdí, že je „všechno v pohodě“, zatímco sousední země je ve vojenském konfliktu a rakety či jejich úlomky padají jen kousek od luxusních rezidencí. V takovém případě se jedná buď o naprosté ignorantství nebo rovnou hyenismus. Nejde o žádný mediální šum, ale reálné riziko. Provize z prodeje bytu v mrakodrapu je lákavá, nicméně prodávat lidem iluzi bezpečí, když tamní vláda raději zavírá letiště, cestovní kanceláře ruší zájezdy a v Česku se skloňuje otázka repatriačních letů, je jako klamavá reklama z 80. let.
Stejně tak je podobně liché tvrdit, že momentální situace investice do nemovitostí v Dubaji nijak neovlivní. Jde o čisté popírání reality, davová panika a ochlazení trhu už totiž klepou na dveře. Lze si jen velmi složitě představit, že po zhlédnutí záběrů se zasaženými objekty v Dubaji se investoři na tento trh v dohledné době pohrnou podobně jako doposud.
Naopak aktuálně víme od řady realitních makléřů a investorů v Dubaji, že dochází k odkládání finálních podpisů smluv, dokud nebude jasné, zda šlo o ojedinělý incident, nebo o začátek regionálního konfliktu. Ze zkušenosti realitní společnosti ale víme, že v mnoha případech je posunutí termínu podpisu často nevysloveným odstoupením od smlouvy. Realitní makléři také hlásí výrazný úbytek prohlídek nemovitostí, což nasvědčuje tomu, že investoři aktuálně vyčkávají, nicméně pokud by se situace neuklidňovala, nelze vyloučit, že by postupně začali své investice přesouvat do jiných zemí.
Zaměření investorů na jiné trhy
Zatím tedy většina pouze čeká, jak se situace vyvine. Je však zřejmé, že nejen turismus, ale i realitní trh aktuální konflikt do určité míry zasáhne. Nasvědčují tomu i naše nejčerstvější zkušenosti – jen za posledních 5 dnů evidujeme nárůst poptávek po nemovitostech v Indonésii o 50 procent. Aktuální situace na to má nesporný vliv.
Zároveň hraje roli také skutečnost, že kromě atraktivní lokality, nižších cen a dostatečného ekonomického rozvoje patří Indonésie mezi nejbezpečnější země v případě vypuknutí větších válečných konfliktů. Země těží z velké geografické roztříštěnosti na přibližně 17 tisíc ostrovů, která může být při válečném konfliktu značnou výhodou. Kromě toho je také díky dostatečným zdrojům zemního plynu a uhlí energeticky soběstačná, rozsáhlé zemědělství pak zajišťuje i dostatek potravin. A v neposlední řadě nesousedí s výrazně rizikovými státy.
Ne všechny tyto aspekty se však dají říct o Dubaji, což se nyní naplno projevilo. Tato lokalita ztratila svůj nedotknutelný status a svoji reputaci bezpečné země, která je ideálním místem, jak investovat své peníze do nemovitosti, bude zpět získávat velmi dlouho. Čím dříve si to přiznají i někteří realitní makléři nabízející Čechům tamní nemovitosti, tím pro všechny strany lépe
O společnosti Arya Properties
Společnost Arya Properties je developerská firma, která se specializuje na výstavbu nemovitostí v Indonésii. Zaměřuje se na prémiové turistické destinace v blízkosti ostrova Bali, konkrétně na ostrovy Lombok, Sumbawa nebo Sumba. Společnost působí primárně v Indonésii, založil ji přitom český podnikatel Petr Hemerka v roce 2023. Za dva a půl roku fungování společnost prodala více než 600 objektů, jen do konce roku 2025 přitom plánuje dokončit stavbu dalších 100 objektů. V současnosti má firma přes 600 zaměstnanců. Většinu tvoří pracovníci na stavbě, zhruba 100 zaměstnanců pak působí v kanceláři, management tvoří z větší části Češi. Během působení v Indonésii se Arya Properties podařilo zaměstnat místní odborníky z oboru s dlouholetými zkušenostmi.
