Po čtyřech letech lidovecké politiky v sociální oblasti těžce nemocní lidé strašlivě strádají
3. 3. 2026 / Boris Cvek
Musí se uznat, že dědictví Fialovy vlády se ukazuje ve stále hrůznějších důsledcích. Než si přečtete následující věty z nové zprávy PAQ Research o tom, jak se u nás žije lidem s nejtěžším postižením, připomenu, že šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky varuje už delší dobu, že nás čeká masivní nárůst v počtu lidí, kteří budou vyžadovat celodenní péči. Už dnes je to ale otřásající situace. Nebo už je to vlastně pro českou politiku jedno? Nyní k citaci:
„Polovina lidí s nejtěžším postižením celkově nedostává dostatečnou péči. Hlavním důvodem jsou chybějící služby sociální péče, které zcela absentují či jen okrajově doplňují intenzivní zapojení blízkých. Nevyužívání terénních služeb je většinou (63 %) důsledkem systémových bariér, ne osobních preferencí. Ve využívání brání dominantně nedostatečné kapacity, zejména v menších obcích. Problém je i neflexibilita služeb a jejich finanční náročnost. Lidé s nejtěžším postižením často nemohou uspokojovat ani základní potřeby. Okolo 40-50 % se omezuje v jídle, pití či užívání toalety. (…) Neformální pečující, nejčastěji matky, pečují o své dospělé děti, dokud jen mohou. Mají téměř trojnásobné riziko zhoršení duševního zdraví oproti běžné populaci.“
Odkaz: https://www.paqresearch.cz/post/pece-o-lidi-s-postizenim/
To je stav po čtyřech letech vlády demokratů. Hlavní odpovědnost je samozřejmě na lidovcích, takzvaných křesťanech, kteří se prohlásili za sociální svědomí vlády, pro jejichž ministra sociálních věcí bylo hlavní prioritou, o níž mluvil pořád dokola, donutit lidi, kteří mají ruce a nohy, aby pracovali. Tohle je výsledek.
Samozřejmě hlavní prioritou Fialovy i Babišovy vlády jsou škrty. Holt peněz je málo. A těžce nemocní a postižení prakticky nikoho nezajímají uprostřed toho hrdinného škrtání, nejméně pak lidovce. Podle ovoce poznáte je. Chudí, postižení, slabí, nemocní ať scípají, to je úhelný kámen a svorník české politiky. A co bude za 10 let? Jaderky.
Ještě jedna perlička: když jsem si procházel své komentáře k Otázkám V. Moravce za poslední roky, narazil jsem na mnoho pokladů, na které by se jinak zapomnělo. Mimo jiné ministr Jurečka, ministr práce asociálních věcí za lidovce, tvrdil, že pro něj jsou prioritou rodiny s velkým počtem dětí: 5-7 dětí. Těmto rodinám se přitom dnes žije velmi špatně. Už od tří dětí nahoru je to zlé. Lidovecká bravura! Cituji zprávu z léta 2025:
„Jenomže situace, kdy se o děti stará samotný rodič nebo i dva rodiče starající se o tři a více dětí podle statistik násobně zvyšuje riziko příjmové chudoby.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-pribylo-chudych-rodin-s-detmi-nejhur-jsou-na-tom-rodice-samozivitele-282752
