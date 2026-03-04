Macron říká, že Francie má navýšit jaderný arzenál

4. 3. 2026

Francouzský prezident chce více jaderných hlavic, protože Evropa je stále opatrnější vůči svému americkému spojenci. Bylo by to poprvé od roku 1992, kdy se francouzský arzenál rozšířil, píše Alex Berry.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že Francie zvýší počet jaderných hlavic ve svém arzenálu.

Francouzský lídr hovořil z vojenské základny L'Ile Longue, kde se nacházejí jaderné ponorky.

Francie je jedinou jadernou mocností v rámci EU. Macron již dříve hovořil o tom, že Francie působí jako jaderný odstrašující prostředek pro blok v době stále nespolehlivějšího partnerství s USA.

Co Macron řekl o francouzském jaderném arzenálu?

"Vylepšení našeho arzenálu je nezbytné," řekl Macron na základně v Bretani. "V současnosti zažíváme období geopolitických otřesů plné rizik."

"Proto jsem nařídil zvýšit počet jaderných hlavic v našem arzenálu."

"Kdo chce být svobodný, musí být obáván. Kdo chce být obáván, musí být silný," dodal.

S přibližně 290 jadernými hlavicemi je Francie čtvrtou největší jadernou mocností světa po USA, Rusku a Číně.

Macron však neřekl, o kolik hlavic bude francouzský arzenál rozšířen.

Změna francouzské jaderné doktríny zahrnuje větší spolupráci s evropskými spojenci jako jsou Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie a Dánsko, uvedl Macron.

Francie má v současnosti čtyři jaderně vyzbrojené ponorky, které lze ukrýt kdekoli ve světových mořích a mají dosah kolem 10 000 kilometrů. Disponuje také stíhacími letouny Rafale, které mohou vypouštět řízené střely s jadernými hlavicemi na vzdálenost kolem 500 kilometrů.

Zdroj v angličtině: ZDE

