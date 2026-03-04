Macron říká, že Francie má navýšit jaderný arzenál
4. 3. 2026
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že Francie zvýší počet jaderných hlavic ve svém arzenálu.
Francouzský lídr hovořil z vojenské základny L'Ile Longue, kde se nacházejí jaderné ponorky.
Francie je jedinou jadernou mocností v rámci EU. Macron již dříve hovořil o tom, že Francie působí jako jaderný odstrašující prostředek pro blok v době stále nespolehlivějšího partnerství s USA.
Co Macron řekl o francouzském jaderném arzenálu?
"Vylepšení našeho arzenálu je nezbytné," řekl Macron na základně v Bretani. "V současnosti zažíváme období geopolitických otřesů plné rizik."
"Proto jsem nařídil zvýšit počet jaderných hlavic v našem arzenálu."
"Kdo chce být svobodný, musí být obáván. Kdo chce být obáván, musí být silný," dodal.
S přibližně 290 jadernými hlavicemi je Francie čtvrtou největší jadernou mocností světa po USA, Rusku a Číně.
Macron však neřekl, o kolik hlavic bude francouzský arzenál rozšířen.
Změna francouzské jaderné doktríny zahrnuje větší spolupráci s evropskými spojenci jako jsou Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie a Dánsko, uvedl Macron.
Francie má v současnosti čtyři jaderně vyzbrojené ponorky, které lze ukrýt kdekoli ve světových mořích a mají dosah kolem 10 000 kilometrů. Disponuje také stíhacími letouny Rafale, které mohou vypouštět řízené střely s jadernými hlavicemi na vzdálenost kolem 500 kilometrů.
Zdroj v angličtině: ZDE
