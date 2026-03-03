Channel 4 News: Další útoky na Írán i z Íránu, chaos všude
3. 3. 2026
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, úterý 3. března 2026, 19 hodin:
Izrael bombardoval íránské shromáždění, které má zvolit nového nejvyššího vůdce. Uprostřed rozsáhlé destrukce na Blízkém východě se trhy propadají a dnes večer Trump ostře kritizuje Británii. Dnes v Íránu pohřbívají oběti sobotního útoku na základní školu, přičemž počet obětí stále stoupá.
Dobrý večer z Tel Avivu. Vzhledem k tomu, že válka s Íránem se stále rozšiřuje, američtí představitelé možná měli potíže jasně vysvětlit, proč tuto válku zahájili právě v tomto okamžiku a jakého cíle chtějí dosáhnout, ale konflikt nyní nabral vlastní dynamiku a má své vlastní důsledky.
Izraelské jednotky se vrátily do jižního Libanonu. Íránské drony útočí přes Perský záliv. Trhy po celém světě jsou vyděšené, protože ceny ropy a plynu prudce stoupají. Prezident Trump se dnes večer pokusil uklidnit americký lid a svět a trval na tom, že ho do války nezavedli Izraelci, ale že je k tomu donutil. A je rozzuřený na Keira Starmera, protože podle něj zničil vztahy svým postojem k Diego Garcia, které nazval naším hloupým ostrovem.
Trump: "Tady nejde o Winstona Churchilla."
Dnes večer také Spojené království vysílá na Kypr protidronové vrtulníky a válečnou loď HMS Dragon.
Začněme pohledem na hlavní události dnešního dne na Blízkém východě. USA a Izrael pokračují v útocích na města po celém Íránu a srovnali se zemí budovu Shromáždění odborníků ve svatém městě Qom, kde se údajně sešli vysocí duchovní, aby zvolili nového nejvyššího vůdce. Bombardovali také komplex íránského vedení v Teheránu, kde sídlí prezidentská kancelář a ústředí Nejvyšší rady národní bezpečnosti, a bombardovali i mezinárodní letiště Mehrabad.
Izrael vyslal vojáky do jižního Libanonu a zahájil další útoky zaměřené na Hizballáh v Bejrútu, včetně jeho televizních a rozhlasových stanic. Írán pokračoval v odvetných úderech a vyslal drony a balistické rakety na Izrael, ale dnes nebyly hlášeny žádné větší škody. V noci se 2 íránské drony zaměřily na americkou ambasádu v Saúdské Arábii a způsobily požár. Během dne byly další íránské drony a rakety zachyceny nad Irákem, Bahrajnem, Ománem, Kataru a Spojených arabských emirátů, kde trosky způsobily požár v ropné zóně Fujairah. USA vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili téměř všechny země Blízkého východu. Francie oznámila, že do Spojených arabských emirátů vysílá stíhací letouny, a Velká Británie oznámila, že do regionu vysílá vrtulníky a HMS Dragon. Je tu se mnou náš zahraniční korespondent Secunder Kermani.
Reportér: Krishnane, vždy panovala shoda, že prezident Trump má rád krátká a rychlá vítězství. Tentokrát to tak nevypadá. Vypadá to na smrtící zkoušku vytrvalosti. Kdo snese větší bolest, ohrožený íránský režim nebo USA, které čelí růstu cen pohonných hmot a útokům na své vojáky a spojence? A zatímco stále slyšíme hlasy Íránců uvnitř země, kteří jsou proti režimu a podporují vojenskou akci k jeho svržení, stále častěji se také objevují informace o značných civilních obětech.
Muž, který natáčí, jásá nad obrovskými výbuchy, které zřejmě zasáhly náměstí v Teheránu pojmenované po Revoluční gardě. Mnozí ho za to haní. Dnes odpoledne Izrael zasáhl budovu vrcholného vládního orgánu, Shromáždění odborníků, které údajně právě volilo nového nejvyššího vůdce, i když není jasné, kolik lidí se v té době uvnitř nacházelo.
Při těchto útocích jsou zabíjeni také stovky civilistů. Dnes se konal hromadný pohřeb obětí nejkrvavějšího útoku. Více než 150 převážně školaček bylo podle zpráv zabito ve svých třídách první den války. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí promluvil k novinářům z jiné školy.
"Byly naše děti hrozbou pro národní bezpečnost Ameriky? A kromě toho, jakou hrozbu představoval pro Ameriku íránský jaderný nebo raketový program?"
Íránský režim se snaží využít zmatených prohlášení vycházejících z Washingtonu. A Írán stále odpaluje rakety. Toto je scéna nedaleko Tel Avivu, i když byly hlášeny pouze lehká zranění. Větší škody jsou způsobeny v zemích Perského zálivu. Toto je přístav v Ománu, zemi, která zprostředkovávala rozhovory mezi Íránem a USA. Americká ambasáda v Rijádu také utrpěla škody při íránském útoku dronem. A tady hoří další přístav ve Spojených arabských emirátech. Ceny ropy a plynu prudce stoupají, což je součástí záměrné íránské strategie, jak zvýšit globální náklady tohoto konfliktu. I Katar, který je tradičně blíže Íránu, zní rozčileně:
"Všechny červené čáry již byly překročeny. Útoky na naši suverenitu jsou neustálé. Pokud jde o... možnou odvetu. Jak jsem řekl, všechny možnosti má naše vedení. Musíme však jasně dát najevo, že útoky jako tyto nezůstanou bez odezvy."
Tyto snímky ukazují škody způsobené největší ropné rafinerii v Saúdské Arábii. Pečlivě budovaný obraz stability v Perském zálivu se rozpadá. Existují obavy, jak dlouho vydrží protivzdušná obrana státu.
Problémem není, zda vydrží další dva nebo tři dny. Problémem je, zda Írán dokáže udržet současnou intenzitu palby po celé týdny. Pokud k tomu dojde, pak se ocitneme v mnohem problematičtější situaci, protože neexistuje jen číslo objednávky, které zadáte a dostanete další zásobu raket. Rakety se používají v Izraeli, používají se jinde.
Moderátor: Některé zprávy naznačují, že se arabské státy nyní mohou připojit k boji proti Íránu. Zdá se vám, že Íránci udělali chybu, když se zaměřili na státy Perského zálivu?
Reportér: Ale Íránci nemají moc na výběr. Museli eskalovat a museli také diktovat tempo eskalace, místo aby byli na přijímací straně. Myslím si, že Írán se mýlí, když si myslí, že nyní může tlačit na státy Perského zálivu, aby se staly tlakovými body na Trumpa, když ve skutečnosti je v tuto chvíli tlakovým bodem Trumpa Izrael.
Prezident Trump si možná myslí, že tlakovým bodem Íránu je jeho západní, kurdskou populací dominovaná oblast. Místa revoluční gardy a policie zde byla opakovaně terčem útoků. Spekuluje se, že rebelové přes hranici by se mohli zapojit do boje. Íránský režim dnes zaútočil na jednu ze svých základen, právě z obavy z toho. Tento konflikt se vyvíjí způsobem, před kterým někteří varovali, ale mnozí nikdy skutečně nečekali.
A tak se Trump nyní také snaží přetáhnout Kurdy na svou stranu.
Spekulace o americké podpoře íránských kurdských rebelských skupin podnítily rozhovory prezidenta Trumpa s iráckými kurdskými vůdci. Tyto rebelské skupiny se nacházejí v iráckém Kurdistánu. Jak již bylo v minulosti mnohokrát zdůrazněno, je velmi obtížné svrhnout režim nebo ho alespoň dostat na kolena pouze pomocí letecké síly.
Obvykle se to proto děje ve spojení s nějakou pozemní silou. Tito kurdští rebelové by potenciálně mohli být touto silou, ale jsou mnohem menší než síly íránského režimu. A nezapomeňte, že nedávno prezident Trump v Americe kurdské rebely v Sýrii do značné míry opustil. Mohly by tedy tyto skupiny opravdu věřit, že se na tuto podporu mohou dlouhodobě spolehnout?
Moderátor v Londýně: Po dvou novinových rozhovorech prezident Trump zintenzivnil svou kritiku Sira Keira Starmera a přístupu Velké Británie k vojenské akci v Perském zálivu. V Oválné pracovně s německým kancléřem Friedrichem Merzem prezident o Velké Británii řekl, že nemáme co do činění s Winstonem Churchillem. Kritizoval přístup britské vlády k Chagosovým ostrovům a její odmítnutí povolit jejich využití při útocích na Írán a řekl, že není spokojen s Velkou Británií, kterou odsoudil jako velmi nekooperativní. Náš politický redaktor Gary Gibbon je živě ve Westminsteru. Za chvíli uslyšíme naší redaktorku z Washingtonu, Andushku Astanu. Ale nejprve, Gary, předávám slovo tobě.
Reportér, Londýn: Jedna z věcí, která vás na tomto výbuchu Donalda Trumpa zaráží, je to, že odpovídal na otázku, obecnou otázku, týkající se Evropy. A začal tím, že se pustil do Španělska, které je v současné době zjevně jeho největším strašákem v Evropě. Nelíbí se mu, jak se vypořádali s jeho válkou v Íránu. Nelíbí se mu, jak se vypořádali s NATO. Hrozil, že s nimi přeruší obchodní vztahy. V současné době jsou zjevně na samém dně jeho sympatií. Poté přešel k Británii, nejvyššímu partnerovi, partnerovi se zvláštním vztahem s USA, a naprosto mimořádně zaútočil na Keira Starmera. Zde je ukázka urážek, které jsme slyšeli:
Trump: "Španělsko bylo velmi, velmi nekooperativní, stejně jako Velká Británie. Druhá urážka je šokující. Ale tohle není doba Churchilla. Řeknu, že Velká Británie byla velmi, velmi nekooperativní s tím hloupým ostrovem, který mají, který rozdali a vzali si na sto let do pronájmu, což souvisí s tím, že možná domorodí obyvatelé, kteří ten ostrov nikdy předtím neviděli, si na něj činí nárok. O co tam jde? A oni ničí vztahy. Je to škoda. Z jakéhokoli důvodu uzavřel nájemní smlouvu na ostrov. Někdo přišel a vzal jim ho. A trvalo nám tři, čtyři dny, než jsme zjistili, kde tam můžeme přistát. Bylo by mnohem pohodlnější přistát tam, než létat mnoho hodin navíc. Jsme tedy velmi překvapeni. Nejedná se holt o Winstona Churchilla."
Reportér: Keir Starmer a Donald Trump spolu o víkendu mluvili po telefonu, jeden z nich nyní zjevně používá megafon. A myslím, že asi tušíte, jaký byl tón toho rozhovoru. A to pravděpodobně vysvětluje, proč Keir Starmer zašel mnohem dál, než kdy předtím. Věděl, že to přijde. Včera se snažil provést jakousi preventivní akci, protože ve svém mnohem loajálnějším jazyce, nikoli v divokém jazyce Donalda Trumpa, v podstatě řekl, že válku nelze vyhrát z výšky 11 kilometrů shazováním bomb. Tímto způsobem nelze dosáhnout změny režimu. A tato válka je nelegální a prezident Trump pro ni nemá žádný plán. Teď bude přemýšlet, co ta fráze, kterou jste právě slyšeli, „zničené vztahy“, vlastně znamená. Znamená to něco? Z informací od zdrojů ve Whitehallu vím, že zpravodajské a obranné kontakty s Amerikou, tedy důležitá část vztahů, pokračují přesně tak jako dřív. Bude také přemýšlet, jestli dohoda o Chagos, o které jsme řekli, že ji ve skutečnosti úplně nepodepíšeme, o pronájmu Diego Garcia a Chagos Islands od Mauricia. Nepodepíšeme ji, pokud to prezident Trump nebude chtít. Ale chce to prezident Trump? Je to jedna z mnoha příležitostí, kdy celou dohodu urazil. Prostě nevíme, jak dlouho se na to bude ještě soustřeďovat.
V dalších zprávách se vláda rozhodla vyslat torpédoborec HMS Dragon, jak jste říkal uždříve, s několika vrtulníky na Kypr, aby chránil RAF Akrotiri. Víme, že tři drony, pravděpodobně vystřelené Hizballáhem, směřovaly k tamní základně, jeden z nich zasáhl, dva ne. A někteří lidé se budou ptát, co se stane mezitím, vzhledem k tomu, jak dlouho bude torpédoborci trvat, než se dostane na Kypr?
Moderátor: Gary, z Westminsteru, moc děkuji. Ministerstvo obrany dnes večer potvrdilo, že britské stíhačky sestřelily íránské drony. Stíhačky F-35 sestřelily drony nad Jordánskem a typhoon sestřelil íránský útočný dron mířící na Katar. Britský dron také zachytil drony v iráckém vzdušném prostoru.
Prezident vedle svých tvrdých slov vůči Velké Británii nabídl optimistické hodnocení dosavadního pokroku v Íránu a řekl, že USA zničily mnoho íránských námořních a vzdušných cílů a Írán byl vojensky poražen. Řekl však, že vojenské operace pokračují, a nenabídl žádný časový rámec pro ukončení leteckých úderů. Vzhledem k uzavření dvou ambasád a výzvě Američanům, aby opustili Perský záliv, se sázky pro USA nadále zvyšují. Naše americká redaktorka Anushka Astana je ve Washingtonu. Anushko.
Reportérka: Za mnou v Kongresu se odpůrci Donalda Trumpa zoufale snaží prosadit hlasování o omezení pravomocí prezidenta v otázkách války. Poukazují také na to, co o tom všem v minulosti řekli klíčoví představitelé administrativy. Ministr války Pete Hegseth v prosinci při představení obranné strategie řekl, že nebudeme usilovat o změnu režimu, ale pokusíme se odradit od války. Viceprezident JD Vance 10 dní před posledními volbami řekl, že válka v Íránu by znamenala obrovské odčerpání zdrojů. Někteří mi ale říkají, že Donald Trump je ultimátní íránský jestřáb. Vlastně jsem ho už v roce 1980 sledovala, jak argumentuje pro vojenskou akci, a znovu v roce 1987. Ano, mluví o míru, ale poslouchejte ho. Vždy mluví o míru prostřednictvím síly. Je to prezident, který rád předvádí vojenskou sílu Ameriky. Proč právě teď? Co přesvědčilo Donalda Trumpa, že nastal čas pro operaci Epic Fury? Řekli nám, že jde o změnu režimu.
Trump: Vážení, hrdí obyvatelé Íránu, dnes večer vám říkám, že hodina vaší svobody se blíží.
Reportérka: Řekli nám, že jde o jaderné zbraně.
"Prezident byl velmi jasný ohledně našich cílů, a to, že Írán nesmí mít jaderné zbraně."¨
Reportérka: Nyní nejnovější tvrzení, že šlo o sebeobranu.
"Věděli jsme, že dojde k izraelské akci. Věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám. A věděli jsme, že pokud na ně nezaútočíme preventivně, než tyto útoky spustí, utrpíme vyšší ztráty."
Reportérka: Marco Rubio není jen ministr zahraničí. Je to poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost. A když včera informoval vysoké představitele Kongresu, naznačil jim, že třetím důvodem, který je klíčovým ospravedlněním, je preventivní obranná operace. Proto byl Donald Trump dnes ráno dotázán, zda ho Izrael donutil k tomuto kroku.
Trump: "Ne, možná jsem je donutil já. Víte, vedli jsme jednání s těmito šílenci. A podle mého názoru by zaútočili jako první. Zaútočili by, kdybychom to neudělali my."
Reportérka: Ačkoli řekl, že USA vojensky zdecimovaly Írán, zdálo se, že připouští, že režim by mohl přežít.
Trump: "Nejhorší scénář by asi byl, že to uděláme a pak to převezme někdo stejně špatný jako ten předchozí, že? To by se mohlo stát."
Trump: Pokud jde o otázku motivu, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson po briefingu s Rubiem nezanechal žádné pochybnosti:
"Cílem nebyla změna režimu. Cílem bylo zničit ty rakety, rakety krátkého a středního doletu, a jejich schopnost je vyrábět."
Trump: Demokraté však nebyli přesvědčeni.
Schumer: Jejich odpovědi mi připadaly zcela a naprosto nedostatečné.
Ve skutečnosti, alespoň pro mě, ta tisková konference vyvolala mnohem více otázek, než na kolik odpověděla.
Trump: Řekli, že to byla válka z vlastní vůle, ne z nutnosti.
Demokrat: "Íránci nepředstavovali pro Spojené státy americké bezprostřední hrozbu. Hrozba existovala pro Izrael. Ale pokud považujeme hrozbu pro Izrael za ekvivalent bezprostřední hrozby pro Spojené státy, pak se nacházíme na neznámém území."
Reportérka: Kdo si myslíte, že tu velí, Donald Trump nebo Benjamin Netanjahu?
V okolí Donalda Trumpa je jen jedna osoba, která velí. A není to Netanjahu.
Reportérka: Ale bývalý izraelský premiér Ehud Olmert mi tvrdil, že Netanjahu má velký vliv.
Ehud Olmert: Přesvědčil Trumpa, aby se poněkud vzdálil od touhy stát se králem míru a nyní se vydal na cestu jako pán války.
Olmert řekl, že tato operace byla dosud úspěšná, ale obával se nedostatku plánu a ptal se, co bude dál.
Byl nějaký konečný cíl? Bylo to promyšlené předem, existuje nějaký plán?
Podle Olmerta, který v minulosti čelil podobným rozhodnutím, by mohla být katastrofální perspektiva, že se to rozvine v plnohodnotný konflikt s pozemními jednotkami, jako v Iráku. Jaké by mohly být důsledky?
Ehud Olmert: Myslím, že by to mohlo být něco, co by mohlo otřást základními pilíři mezinárodní geopolitické stability daleko za hranicemi Blízkého východu. Nemají námořnictvo. To bylo zničeno. Nemají letectvo, které bylo zničeno.
Reportérka: V Bílém domě rozhořčený Trump prohlásil, že jeho údery již byly zničující a budou pokračovat. Ale s šesti mrtvými americkými vojáky a skepticismem ohledně skutečného motivu se jeho oponenti a voliči ptají, zda je to opravdu v zájmu amerických životů.
Izrael pokračuje ve svých akcích proti Libanonu, a to jak ze vzduchu, kde pokračují útoky na Bejrút a další místa, tak i na zemi, kde izraelské pozemní jednotky postupují hlouběji na jih. Přestože libanonské síly se stáhly z pozic poblíž izraelských hranic a libanonská vláda zakázala vojenské aktivity Hizballáhu, izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Hizballáh vtahuje Libanon do války, a slíbil, že útoky budou zesíleny. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsium je v Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, libanonský prezident i premiér se vyslovili proti Hizballáhu a prohlásili, že všechny vojenské aktivity této polovojenské skupiny jsou zakázány. Ale jak víte, před pár hodinami izraelská vláda prohlásila, že Hizballáh stále odpaluje rakety přes hranice. Myslím, že to ukazuje, jak slabá je libanonská vláda. Dnes večer také vidíme, že Libanon se stává stále důležitější frontou v této rozšiřující se válce. Izrael tvrdí, že zavraždil alespoň jednoho íránského velitele z jednotky Al-Quds. Jednotka Al-Quds je součástí Revoluční gardy. Izrael tvrdí, že ví o dalších lidech, kteří se nacházejí v Libanonu. Mají 24 hodin na to, aby odešli, jinak je potká podobný osud. Libanonci jsou nyní jen vedlejšími oběťmi. Smutek přinesl další izraelské útoky na jižní předměstí Bejrútu, kde žijí členové Hizballáhu a jejich příznivci. Zní střelba z ručních zbraní a neustále je slyšet izraelské drony, jejichž neustálý hukot přináší smrt. Mezi cíli byla i Al-Manah, televizní stanice Hizballáhu.
Během poslední války v roce 2024 Izrael oslabil Hizballáh, který v Libanonu působí jako zástupce Íránu. Nyní se snaží Hizballáh jednou provždy zničit.
Tohle natočila Maria Khachab dnes ráno, když opouštěla svůj dům na předměstí Dahiya. Potkal jsem ji na bejrútské Corniche. Věří v muqawamu, odpor. "Nemohu nic přijmout. Je to špatné. Izrael přišel, aby si vzal všechno, ale to se nestane, protože věříme v Boha, věříme v naše mučedníky, věříme v naši muqawama. Náš odpor je tak silný."
Několik rodin tábořilo venku, protože je příliš nebezpečné zůstat ve svých domech na jižním předměstí, zejména pro dvouměsíční dítě. Jsou si dobře vědomi, že tato válka, která se šíří po Středním východě, je součástí mnohem většího amerického projektu.
Libanonec: Miluji dobré Američany, ale ne to, co se nyní děje ve jménu civilizace a ovládnutí veškerého bohatství a ropy. Podívejte se, co se stalo ve Venezuele a co se stane na Kubě. Nyní Amerika chce zabrat Grónsko. Proč? Co se děje? Co dělá Trump? Není to člověk.
Reportérka: Izraelské letectvo létá nad jižním Libanonem. Bombardovali poté, co Hizballáh vystřelil přes hranici. Libanonská vláda považuje Hizballáh za destabilizující sílu, která provokuje hněv svého mocného souseda. Dnes ráno izraelské jednotky překročily hranice Libanonu. Mnozí zde se obávají nové okupace. Libanonci vědí, že Američané nebudou na Izrael vyvíjet tlak, aby se stáhl, že vysídlení lidé z jižního Libanonu jsou jen vedlejšími oběťmi a že jejich malá země je obětí mnohem větších sil, nad nimiž nemají žádnou kontrolu.
Moderátor: Tady v Tel Avivu je se mnou Assaf Cohen, bývalý vedoucí íránského oddělení zpravodajské služby izraelských obranných sil. Slyšeli jsme několik mimořádných zpráv o rozsáhlém pronikání Izraele před atentátem na ajatolláha. Dejte mi prosím představu o tom, jak rozsáhlé to je.
Assaf Cohen: Víte, na proniknutí do íránské organizace pracujeme už asi 15 let. Od té doby, co jsme to pochopili, musíme se setkat s dalšími íránskými organizacemi, RGC a dalšími. Jde tedy o budování vrstev, a my jsme budovali vrstvy zpravodajských informací, mimochodem, s našimi partnery po celém světě. Budeme tak schopni udělat vše, co bude třeba, abychom se vypořádali se všemi problémy, které Írán způsobil Izraeli a dalším zemím po celém světě, abychom mohli skutečně manévrovat kdekoli a kdykoli, a viděli jsme, že to skutečně stálo za to.
Moderátor: Ano, nyní jsme slyšeli íránské hodnocení jejich vojenské strategie. Chci říct, dejte mi představu o tom, co si myslíte, že se děje s tím, jak útočí na cíle v Perském zálivu. A je možné podceňovat to, čeho může Írán dosáhnout?
Assaf Cohen: Vidím Írán jako hráče u ruletového stolu. Vlastně vsadí všechno. Írán vlastně říká: Řekl jsem, že to bude regionální válka, a já vám dám regionální válku. Zapojí se všichni. Všechny americké subjekty na Blízkém východě jsou její součástí a já zapojím všechny. V tuto chvíli nemám co ztratit.
Moderátor: A je to ta regionální válka, kterou ajatolláh naplánoval předem?
Assaf Cohen: Přesně tak. Írán vlastně chce, aby všechny arabské země šly za prezidentem Trumpem a řekly: „Hele, byli jsme napadeni. Máme problémy. Zastavte válku.“ Chtějí, aby cena ropy stoupla, protože prezident Rabi je do toho velmi, velmi zapojený. Chtějí, aby se to všechno stalo. Nechtějí, aby lodě s ropou proplouvaly Hormuzským průlivem. Vědí, že nejsou schopni čelit americké síle, americké palebné síle. Ale vědí, že mají všechny ostatní, a snaží se to udělat jiným způsobem. Nejsem si jistý, zda jim to riziko bude stačit, ale riskují to naplno.
Moderátor: A to může způsobit spoustu chaosu.
Assaf Cohen: Ano, máte pravdu. Jde o přežití, protože chápou, že buď se s tím vyrovnají a přežijí, nebo to bude konec jejich režimu.
Moderátor: Pokud jde o to, kdo vlastně teď ovládá situaci, je vám to naprosto jasné? Upřímně řečeno, dostáváme smíšené signály z obou stran, ale smíšené signály jsme dostávali i z Íránu.
Assaf Cohen: Ano, přesně tak. Myslím, že ve skutečnosti došlo k rozkolu mezi radou vedenou prezidentem, která byla zřízena podle zákona, Alím Lavijanim, nebo vlastně rodinou Lavijani, která ovládala značnou část majetku v Íránu a získala souhlas zesnulého Chameneího, aby ovládala část Íránu. A máme IRGC, která ovládá vojenské a bezpečnostní složky. A všechny tyto skupiny se ubírají různými směry, dochází ke střetům, vidíme nedostatek skutečného vedení, možná očekávají, že bude jmenován vůdce, a pak někdo skutečně bude schopen vše sjednotit. Nejsem si jistý, zda ve skutečnosti nemají za cíl zůstat ve stejné pozici, a ten, kdo má nejvíce franků, ve skutečnosti zvítězí a bude vést Írán. Možná bude mít vůdce, ale ten bude slabý. Někdo mu ve skutečnosti řekne, co má dělat a jaký je přístup. Ale ve skutečnosti vidíme rozdíl mezi armádou, která tlačí na válku, a spíše, jak říkají, diplomaty, kteří ve skutečnosti chtějí jednat s Američany. Chtějí něčeho dosáhnout, aby zastavili válku. A dochází ke střetu. Existuje síla odstrašování, kterou armáda chce využít, aby odradila protivníka, i když chce, aby Írán zkusil udržet režim při životě.
