Ředitelka berlínského filmového festivalu si po sporu o svobodu projevu ohledně Gazy udrží svou funkci
5. 3. 2026
Německá vláda svolala krizové zasedání poté, co několik oceněných umělců odsoudilo izraelské akce proti Palestincům
Americká ředitelka berlínského filmového festivalu Tricia Tuttle si po sporu o svobodu projevu ohledně Gazy udrží svou funkci, ale pořadatelé budou muset zvážit nový kodex chování pro „boj proti antisemitismu“, uvedlo německé ministerstvo kultury.
Pozice Tuttleové byla ohrožena po slavnostním předávání cen na konci 76. ročníku festivalu minulý měsíc, kdy několik oceněných na pódiu odsoudilo izraelské akce proti Palestincům.
Německý ministr kultury Wolfram Weimer svolal minulý týden krizové jednání, poté co bulvární deník Bild informoval, že Tuttleová má být propuštěna za to, že dala prostor „nenávistným projevům“.
V reakci na to se stovky prominentních filmařů z celého světa, včetně Izraele, postavily na stranu Tuttleové, která dříve vedla filmový festival BFI v Londýně.
V otevřeném dopise více než 2 800 herců, režisérů a producentů, včetně Tildy Swintonové, Todda Haynese a Nancy Spielbergové, uvedlo, že její odchod by byl projevem zastrašování vlády vůči svobodě projevu a umělecké svobodě.
Režiséři několika světových filmových festivalů, včetně Cannes, Toronta a Sundance, také vyjádřili Tuttleové svou podporu.
Od začátku svého působení čelila Tuttle třenicím kvůli válce v Gaze, kdy se rozmanitá scéna mezinárodních umělců střetávala s nekompromisním proizraelským postojem německých politických orgánů.
Letos se kontroverze točila kolem syrsko-palestinského režiséra Abdallaha al-Khatiba, který převzal cenu za nejlepší první celovečerní film za své drsné drama Chronicles From the Siege a kritizoval Německo jako „partnera Izraele v genocidě v Gaze“.
Jeho výroky přiměly německého ministra životního prostředí Carstena Schneidera k protestnímu odchodu z ceremonie. Weimer později označil al-Khatibova prohlášení za „výhružná“.
Pravicová média poté zveřejnila fotografii pořízenou o týden dříve, na které Tuttle pózuje jako ředitelka festivalu s členy al-Khatibova filmového týmu, kteří měli na sobě keffiyeh šátky. Jeden z nich držel palestinskou vlajku.
Symboly a výroky zmíněné v kritice festivalu jsou chráněny německým právem, což znamená, že kompromis oznámený ve středu se jeví jako složitý k realizaci.
Ministerstvo kultury oznámilo, že Tuttleová zůstane ve funkci, a uvedlo, že „lituje zastínění umělecké práce politickým aktivismem na nedávném Berlinale“, jak je festival známý.
Dozorčí rada akce předložila „doporučení k posílení festivalu s cílem jeho dalšího dlouhodobého rozvoje“ a „zajištění jeho společenské přijatelnosti a ekonomické stability“.
Uvedla, že nová opatření budou zahrnovat zřízení poradního fóra a vypracování kodexu chování.
Zároveň má festival posílit svou finanční pozici zapojením filmového průmyslu, mediálních společností a potenciálních investorů.
Dozorčí rada „znovu potvrdila své pevné odhodlání bojovat proti antisemitismu“ a „chránit, podporovat a šířit židovské pohledy“.
Berlinale v současné době získává přibližně 40 % svého financování od německé vlády, která považuje svou neochvějnou podporu Izraele za klíčovou pro své odčinění holocaustu. Kritika izraelské politiky je často označována za antisemitskou, což pro-palestinští aktivisté důrazně odmítají.
Weimer o víkendu německým médiím sdělil, že Tuttleová sama uvažovala o odchodu z funkce ředitelky festivalu po dvou letech z pětiletého kontraktu, a citoval její slova, že „v této toxické atmosféře a politickém napětí je téměř nemožné pokračovat v Berlinale“.
Tuttleová tento týden řekla místní tiskové agentuře DPA, že pochybovala, zda bude schopna vytrvat „v prostředí, kde byla vážně zpochybňována moje vedoucí role a integrita Berlinale“.
Ale obrovský odpor filmové komunity proti jejímu odchodu ji přesvědčil, aby zůstala, řekla.
Ve středečním prohlášení Weimer poděkoval Tuttleové za to, že zůstala, a ocenil ji za to, že „ukázala Berlinale cestu ven z krize, která se již delší dobu rýsovala“.
Festival čelil v posledních letech kritice za to, že v oblasti prestiže, vlivu a přitažlivosti hvězd zaostává za svými konkurenty, festivaly v Cannes a Benátkách.
Tuttleová ve svém prohlášení uvedla, že vítá obnovenou „důvěru v její vedení“ a slíbila, že pečlivě zváží doporučení výboru. Poděkovala představenstvu za to, že „opět zdůraznilo význam nezávislosti naší práce“.
Zdroj v angličtině ZDE
