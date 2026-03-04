Izrael zahájil „vlnu útoků“ na Teherán, Írán se připravuje na pohřeb Alího Chameneího
4. 3. 2026
EU reagovala na výhrůžky Donalda Trumpa, že zastaví veškerý obchod se Španělskem kvůli jeho rozhodnutí neumožnit USA využívat své vojenské základny pro bombardování Íránu.
EU uvedla, že očekává, že americký prezident „dodrží“ celoevropskou dohodu o clech uzavřenou v loňském roce, ale naznačila možnost odvetných opatření, pokud by Trump izoloval Španělsko v rámci odvetného kroku.
„Komise zajistí, aby byly zájmy Evropské unie plně chráněny. Plně solidarizujeme se všemi členskými státy a všemi jejich občany a prostřednictvím naší společné obchodní politiky jsme připraveni v případě nutnosti jednat, abychom ochránili zájmy EU,“ uvedl mluvčí pro obchod Olof Gill
„Obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy je hluboce integrovaný a vzájemně prospěšný.
„Ochrana tohoto vztahu, zejména v době globálních otřesů, je důležitější než kdy jindy a je jasně v zájmu obou stran.
„EU a Spojené státy uzavřely loni významnou obchodní dohodu. Evropská komise očekává, že Spojené státy plně dodrží závazky“ přijaté ve společném prohlášení z loňského srpna.
EU nadále plní svou část dohody a umožňuje bezcelní dovoz mnoha amerických výrobků do bloku, i když americký nejvyšší soud rozhodl, že 15% cla uvalená Trumpem na výrobky z EU jsou nelegální.
Americko-izraelská válka proti Íránu vstupuje do pátého dne, íránská státní média informují o výbuších na východě Teheránu
Trumpova administrativa stále nemá jasno v důvodech pro válku
Útoky na Blízkém východě se zintenzivňují, Trump odmítá íránskou snahu o jednání
Izrael oznámil, že zahájil „rozsáhlou vlnu útoků“ na vládní cíle v Teheránu, včetně prezidentské kanceláře. Ve středu ráno byla hlášena silná exploze na severovýchodě Teheránu, zatímco íránskými městy již čtvrtou noc otřásaly výbuchy.
Izrael pokračuje v bombardování Libanonu, přičemž útoky byly hlášeny v jižním předměstí Bejrútu Dahiyeh, které je považováno za opěrný bod militantní skupiny Hizballáh.
Jihoafrická republika je ochotna zprostředkovat mír ve válce na Blízkém východě, řekl novinářům prezident země Cyril Ramaphosa v rámci energetické konference v Kapském Městě.
„Jihoafrická republika je vždy připravena sehrát svou roli, ať už v rámci zprostředkování nebo jinak. A pokud se naskytne příležitost nebo pokud o to budeme požádáni, vždy splníme své závazky,“ řekl Ramaphosa v komentáři vysílaném místní televizní stanicí Newzroom Afrika.
„Pokud by se naskytla příležitost, promluvili bychom a řekli: musí dojít k příměří. Dialog je vždy nejlepší způsob, jak ukončit konflikt a poté válku. A my chceme, aby tato válka okamžitě skončila.“
Jihoafrická republika udržuje vztahy s zeměmi, které USA považují za nepřátele, včetně Venezuely, Íránu a Ruska, přičemž v případě Ruska se jedná o dědictví sovětské podpory boje Afrického národního kongresu proti apartheidu.
Na začátku tohoto roku se Írán zúčastnil společného námořního cvičení v jihoafrických vodách, což Ramaphosa označil za porušení jeho pokynu, aby se Íránu účastnit nesměli. Americká ambasáda v Pretorii tehdy Jihoafrickou republiku kritizovala a obvinila ji z „přílišného sbližování s Íránem“.
Ramaphosa již dříve kritizoval to, co jeho úřad označil za „porušování mezinárodního práva“, aniž by upřesnil, které ze stran konfliktu má na mysli.
„Předběžná sebeobrana není podle mezinárodního práva povolena a sebeobrana nemůže být založena na domněnkách nebo předpokladech,“ uvedlo sobotní prohlášení prezidentské kanceláře.
Hizballáh tvrdí, že zaútočil na významnou izraelskou leteckou a kosmickou společnost
Hizballáh tvrdí, že zahájil sérii útoků dronů na sídlo společnosti Israel Aerospace Industries v centrální části Izraele.
Skupina uvedla, že vystřelila „roj útočných dronů“ proti státní izraelské obranné a letecké společnosti „v reakci na zločinnou izraelskou agresi, která zasáhla desítky libanonských měst a obcí“, informovala agentura AFP.
Další podrobnosti nebyly uvedeny a Izrael se k tomu zatím nevyjádřil.Podle státních médií se v Teheránu bude konat pohřební obřad nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Příznivci zesnulého Chameneího, který byl zabit při sobotních americko-izraelských útocích, se dnes večer v 22:00 (18:30 GMT) shromáždí v modlitební síni Velké mešity v Teheránu, aby zahájili třídenní vzpomínkovou ceremonii.
Podle New York Times, který cituje íránské úředníky, se jako nejžhavější kandidát na nástupce svého otce v pozici nejvyššího vůdce Íránu jeví Chameneího syn Mojtaba Chameneí (56). Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že jeho armáda se pokusí zabít každého íránského vůdce, který bude jmenován Chameneího nástupcem.
Ceny ropy a zemního plynu na světových trzích prudce vzrostly, protože válka zastavila vývoz energie z Blízkého východu. Írán zaútočil na lodě a energetická zařízení, uzavřel plavbu v Perském zálivu a donutil k zastavení produkce od Kataru po Irák.
Konflikt způsobil turbulence na globálních trzích. V Tokiu index Nikkei 225 ve středu pokračoval v poklesu a během ranního obchodování klesl o 3,9 %. V Soulu index Kospi, který v úterý klesl o 7,2 %, ve středu před pozastavením obchodování klesl o dalších 8,1 %. Podle předobchodních údajů se však zdá, že Wall Street v New Yorku otevře jen mírně níže.
Americké námořnictvo by v případě nutnosti mohlo začít eskortovat ropné tankery přes Hormuzský průliv, uvedl v úterý prezident Donald Trump v rámci jednoho z dosud nejagresivnějších kroků administrativy, který má za cíl zmírnit prudký růst cen energií vyvolaný válkou.
Americká armáda tvrdí, že počet útoků provedených v sobotu během prvních 24 hodin války s Íránem byl téměř dvojnásobný oproti útokům „šok a úžas” na Irák v roce 2003 a že v Íránu bylo dosud zasaženo téměř 2 000 cílů. Cooper také uvedl, že USA potopily „celé íránské námořnictvo” a již zničily 17 íránských lodí.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že izraelské útoky na dvě města jižně od Bejrútu zabily šest lidí a osm jich zranily. Aramoun a Saadiyat jsou města ležící mimo tradiční bašty Hizballáhu. Podle OSN bylo po intenzivních izraelských leteckých útocích v Libanonu vysídleno nejméně 30 000 lidí.
Írán se blíží volbě nového nejvyššího vůdce
Agentura Reuters uvedla, že Írán se blíží volbě nového nejvyššího vůdce, a citovala Ahmada Khatamiho, člena íránského shromáždění odborníků, které má za úkol najít nového vůdce.
„Nejvyšší vůdce bude určen při nejbližší příležitosti, jsme blízko závěru, ale situace v zemi je válečná,“ uvedl Khatami podle státní televize.
Chameneí oficiálně neoznámil, kdo ho nahradí, ale jeho druhý syn, Mojtaba Chameneí, patří mezi několik duchovních, kteří jsou považováni za pravděpodobné nástupce, ale stále není jasné, kde se nacházejí a zda jsou naživu.
Vysoký poradce Chameneího říká, že Írán nebude vyjednávat s USA
Mohammad Mokhbar, vysoký poradce zesnulého íránského nejvyššího vůdce Chameneího, řekl, že jeho země nedůvěřuje USA a nemá v úmyslu vést s Washingtonem žádná jednání.
„Nemáme důvěru v Američany a nemáme v úmyslu vést jakákoli jednání se Spojenými státy,“ uvedl podle různých zpráv v televizním vystoupení pro státní televizi.
Údajně poukázal na to, že Írán může „pokračovat ve válce bez ohledu na to, jak dlouho bude trvat, stejně jako tomu bylo během osmileté války s Irákem“.
Trump „zradil diplomacii a Američany, kteří ho zvolili“, říká íránský ministr zahraničí
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči, který vedl íránskou delegaci během jaderných jednání s americkými představiteli před začátkem nedávných bojů, uvedl, že Trump „zradil diplomacii“, když zahájil útoky uprostřed jednání.
V příspěvku na X uvedl:
Když se se složitým jaderným jednáním zachází jako s realitní transakcí a když velké lži zakrývají realitu, nereálná očekávání nikdy nemohou být splněna.
Výsledek? Bombardování jednacího stolu ze zloby.
Trump zradil diplomacii a Američany, kteří ho zvolili.
IDF tvrdí, že izraelský stíhací letoun F-35 sestřelil v Teheránu íránské bojové letadlo s posádkou
V krátkém prohlášení na sociálních médiích izraelská armáda tvrdila, že sestřelila stíhací letoun YAK-130 íránského letectva.
„Jedná se o první sestřelení bojového letadla s posádkou stíhacím letounem F-35 „Adir“ v historii,“ uvedla IDF.
Írán se k tomu zatím nevyjádřil.
Španělsko je proti válce, prohlásil Sanchez
Španělský premiér Pedro Sanchez ostře reagoval na Donalda Trumpa, který se kriticky vyjádřil k postoji Španělska, že společné vojenské základny nelze použít k útokům na Írán.
„Postoj španělské vlády lze shrnout do čtyř slov: ne válce [no a la guerra],“ řekl v televizním projevu den poté, co Trump pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem.
„Nebudeme se podílet na něčem, co je škodlivé pro svět a v rozporu s našimi hodnotami a zájmy, jen ze strachu z odvetných opatření.“
Americký prezident včera ostře kritizoval Španělsko a řekl, že Madrid je „velmi nekooperativní“ a chová se jako „hrozný“ spojenec, a pohrozil, že USA „přeruší veškerý obchod“ s touto zemí.
Údery Izraele a USA na Írán se zdají být „v rozporu s mezinárodním právem“, říká kanadský premiér
Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že útoky USA a Izraele na Írán „se na první pohled jeví jako v rozporu s mezinárodním právem“.
A to i přesto, že původně útoky v sobotu podpořil, což nyní označil za „politováníhodné“.
V rozhovoru s novináři v Sydney, kde je na oficiální návštěvě, řekl: „Nebyli jsme předem informováni, nebyli jsme požádáni o účast.
„Na první pohled se zdá, že tyto akce jsou v rozporu s mezinárodním právem.“
Pokračoval: „Podporujeme snahy zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zabránit jeho režimu v dalším ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti.
„Protože Kanada bere svět takový, jaký je, a nečeká pasivně na svět, jaký bychom si přáli.
Diskuse