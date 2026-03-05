Keine Sorge, amerikanischen Soldaten wurde gesagt, dass ein Krieg mit Iran Jesus zurückbringen wird!

5. 3. 2026

(Ein ironischer Kommentar der britischen Autorin Laura K., der wie üblich erschreckend nah an den Fakten liegt) Bist du bereit für die Operation Zweites Kommen? So nennen die Amerikaner diesen Krieg heimlich – nach mehr als 100 Whistleblowern, die anonym der Presse berichten, aus Angst, sie könnten kopfüber gekreuzigt werden, weil sie sich gegen verfassungswidrige Anordnungen stellen! Dutzende von Beschwerden an die Medien aus 30 US-Einrichtungen bestätigen, dass die Kommandeure aller Militärzweige – Heer, Marine, Luftwaffe, Marine Corps, sogar der Space Force (weil Jesus für seinen spektakulären Auftritt Satellitenabdeckung braucht) – demselben biblischen Szenario folgen. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig





Die Kommandeure beruhigen die Soldaten, die sie auf die Wege von Fatah-Raketen und Shahed-Drohnen schicken, damit sie "keine Angst haben", weil ihr Opfer "nicht umsonst sein wird". Die Botschaft lautet: Habt keine Angst vor Streumunitionen, nehmt sie als göttliches Feuerwerk. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie vielleicht den Messias, wie wie Erika Kirk bei einer Gedenkfgottesdienst in glitzernden Hosen über das Schlachtfeld läuft. Was ist das für eine Motivation?

Laut der Huffington Post hatte ein Kommandant ein "breites Lächeln" im Gesicht, als er erklärte, dass Donald Trump "von Jesus gesalbt wurde, um ein Signalfeuer im Iran zu entfachen." Das denke ich mir nicht aus! Leute, die für das zweitgrößten Atomwaffenarsenale der Welt Sorge tragen, hoffen, dass Epsteins Krieg das Ende der Welt herbeiführt und Jesus zurückbringt. Und Ihr dachtet, es geht nur um Epsteins Schriften. Ihres verlorenen Helden!

Jetzt, wo Ihr wisst, dass Jesus die ganze Zeit auf der Seite der Epstein-Gang war, wollt Ihr gewiss Euer Leben überdenken, nicht wahr? Wenn Ihr den Bibelvers Epstein 4,13 lest: "Lass Trump sie an der Muschi packen", wären Sie du bessere Menschen. Stattdessen haben Sie all den Unsinn von "Liebe deinen Nächsten" wörtlich genommen, wenn jeder weiß, dass die schönen Teile der Bibel nur Gleichnisse sind. Die einzigen Teile, die ernst genommen werden sollten, sind die Geschichten von Überschwemmungen, Pest, Feuer und Flüsse voller Blut. War das vielleicht nicht offensichtlich?

Denken Sie nur daran, dass die Operation Zweites Kommen notwendig ist, weil der Iran von religiösen Extremisten beherrscht wird, denen man nicht erlauben kann, Atombombe erwerben, weil sie die Welt oder so etwas zerstören könnten. Außerdem müssen iranische Frauen von der Epstein-Bande befreit werden, weil sie wirklich sexy sind. Ich will sagen, einige von ihnen werden bald bis mehrere Millionen Grad heiß sein. Andererseits werden Überlebende während der Apokalypse gestärkt, wenn sie sich OnlyFans einrichten. Sicherlich, sie werden drei Augen haben, leuchtend grüne Haut und fehlende Gliedmaßen, aber postapokalyptische Bettler können es sich nicht auswählen!

Das Leben, wie wir es kennen, endet schneller, als man von "Trennung von Kirche und Staat" sprechen kann, aber erinnern Sie sich daran, dass dies die Befreiung ist, die Sie forderten oder gegen die Sie zumindest nicht genügend rebellierten. Falls es Ihnen nicht gefällt, hätten Sie besserere Menschen sein sollen und Jesus hätte Sie in den Himmel gebracht. Ich meine, Sie werden etwas verpassen. Der Himmel ist im Grunde der kleine St. James-Park im Himmel.

