Channel 4 News: Proč se španělský premiér tak hlasitě vyslovil proti útoku Spojených států na Írán?

5. 3. 2026
Moderátor z Tel Avivu, čtvrtek 4. března 2026, 19 hodin: Ázerbájdžán obviňuje Írán z bezdůvodného teroristického činu, když dron zasáhl letiště a ropnou rafinérii v Bahrajnu. Jak říká Trump, musí pomoci vybrat nového nejvyššího vůdce Íránu. Dobrý večer z Tel Avivu.
Izrael a Amerika dnes bombardovaly Írán a Libanon, zatímco Írán ukázal celému světu cenu války a zasáhl ropná pole v Bahrajnu a Ázerbájdžánu. Zatímco Trump prohlásil, že chce mít vliv na to, kdo bude vést Írán, a požadoval omilostnění Netanjahua, aby se mohl soustředit na válku, Keir Starmer řekl, že Británie chce deeskalaci a jednání.
Začněme pohledem na dnešní hlavní vývoj války. Izrael zahájil novou vlnu útoků po celém Íránu a zasáhl vnitřní bezpečnostní síly, základny Basij, sportovní areál a stadiony v Teheránu a armádní muniční sklad v Bušehru. Írán uvádí, že od soboty bylo zabito nejméně 1 230 Íránců.
Izrael nařídil všem obyvatelům, aby opustili jižní předměstí Bejrútu, protože pokračuje v útocích na Hizballáh v Libanonu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že počet obětí v Libanonu přesáhl 100, ale Hizballáh a Írán stále útočí na Izrael.
Írán pokračuje v ostřelování Perského zálivu, přičemž výbuchy byly slyšet v Kataru a Bahrajnu, kde raketa zasáhla státní ropnou rafinérii. V Abú Dhabí zranily padající trosky 6 cizinců. Tanker s ropou zakotvený u Iráku byl zasažen malou dálkově ovládanou lodí naloženou výbušninami. Z druhého tankeru zakotveného u Kuvajtu po velkém výbuchu uniká ropa.
Nyní se do konfliktu zapojil také Ázerbájdžán, poté co íránský dron zasáhl tamější letiště a zranil 4 osoby. Srí Lanka přijala posádku druhé íránské lodi u svých břehů, den poté, co americká ponorka potopila íránskou válečnou loď a zabila 87 lidí. Harry Fawcett nyní podává zprávu o šestém dni americko-izraelské války s Íránem, která se stále rozšiřuje.
Reportéér: Zdá se, že každý den se tato válka šíří někam jinam. Dnes to byla ázerbájdžánská enkláva Našiván, kde íránský dron zasáhl letištní terminál. Poté došlo k druhému útoku poblíž, tentokrát v blízkosti školy. Zevnitř byly slyšet dětské výkřiky. Při útoku byly zraněny čtyři osoby. Ázerbájdžán tvrdí, že k útoku došlo poté, co souhlasil s pomocí Íránu při evakuaci jeho diplomatů z Libanonu.
"Za to vše, za ošklivý, zbabělý a nestydatý útok na Našiván, se tato skvrna nikdy nesmaže z jejich ošklivých a nevzhledných tváří."
Írán se však zdá být odhodlán vyvolat co největší chaos a narušení. Ázerbájdžánský vzdušný prostor sloužil jako úzká obchvatová trasa pro letecký provoz, který se snažil vyhnout válkám na Ukrajině a v Íránu. Írán útočí také na námořní dopravu. Dnes byly v severní části Perského zálivu napadeny dva ropné tankery. Podle pojišťovacího trhu Lloyd's je v Perském zálivu v současné době uvězněno 1 000 lodí v hodnotě 25 miliard dolarů, přičemž Írán opakovaně zdůrazňuje, že kontroluje úzký Hormuzský průliv. A další útok dnes odpoledne na Bahrajn. Rakety mířily na rafinérii patřící Národní ropné společnosti.
V regionu panuje obava, že Írán bude i nadále schopen vypouštět drony, i když jeho rakety a odpalovací zařízení jsou vyčerpány a zničeny. A pro někoho, kdo ví něco o íránských dronech Shahed, Volodymyr Zelensky dnes potvrdil, že americká administrativa, tak vrtošivá ve své vlastní pomoci Ukrajině, požádala Ukrajinu o pomoc při obraně proti útokům dronů na Středním východě.
Řekl, že hovořil se všemi vůdci Blízkého východu a z těchto rozhovorů vyplynulo, že všichni potřebují protivzdušnou obranu. Ukrajinští specialisté jsou podle něj na cestě.
V Íránu dnes útoky USA a Izraele nepolevují. Jedná se údajně o útok na zařízení Revolučních gard v Bušehru. Zasažena byla také řada sportovních arén, tato v Teheránu, což naznačuje, že je možná využívají režimní síly.
Íránská státní média zveřejnila toto video, které podle nich ukazuje následky útoku v západní části Al Kharramabadu, s názvem Dárky od Ameriky.
Cíl Ameriky při zahájení této války se dnes zdá být opět jiný. Prezident Trump řekl agentuře Reuters, že USA budou hrát roli při výběru nového íránského vůdce. Na začátku tohoto týdne spekuloval o tom, že by se moci mohl ujmout někdo stejně špatný jako předchozí vůdce. A válku zahájil s tím, že Íráncům řekl, že jakmile skončí, vláda bude jejich.
Na severu Izraele přicházejí další síly, které se chystají proniknout hlouběji do Libanonu a zaměřit se na bojovníky Hizballáhu. Dále na severu, v hlavním městě Bejrútu, panuje panika a dopravní kolaps po bezprecedentním varování Izraele před bombardováním, které se týká prakticky celé jižní poloviny města. A dnes večer podobné, i když menší varování pro obyvatele Teheránu, které vyzývá civilisty, aby opustili průmyslové zóny. Válka se rozšiřuje za hranice Íránu a také uvnitř nich.
Moderátor: Podívejme se nyní podrobněji na to, co se děje v Libanonu a na lidi, kteří po izraelských varováních prchají z jižních předměstí Bejrútu. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je v Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, v Bejrútu je dnes večer velmi napjatá atmosféra, plná předtuch, protože všichni očekávají, že dnes večer dojde k rozsáhlému izraelskému bombardování. Dnes ráno byl jeden z nejradikálnějších ministrů izraelské vlády, ministr financí Smotrič, na libanonské hranici. Řekl, že Dahiya bude zničena stejně jako Khan Yunis. Khan Yunis je část Gazy, která byla zcela srovnána se zemí. Dahiya je předměstí, kde má Hizballáh svou pevnost. Ale samozřejmě je naprosto plné civilistů. Je jich tam asi 500 000, možná i více. A dnes začali utíkat. Přicházejí do centra Bejrútu, kde se nacházíme. Někteří z nich spí na nábřeží, na Corniche. Jiní si hledají místo na spaní, kde se dá, protože nevědí, kam jít. Vláda zde prohlásila, že možná bude muset otevřít stadiony, aby je mohla ubytovat.
Bejrút nikdy nic podobného nezažil, protože Izraelci nikdy předtím nehrozili, že v podstatě srovnají celé předměstí se zemí. Je to jako říct... lidem z londýnské čtvrti Croydon, aby odešli, nebo lidem ze Sheffieldu. Mluvíme o tom, že tomuto počtu lidí bylo řečeno, že musí odejít, jinak riskují smrt.
Lidé zde jsou tedy naprosto vyděšení. A vláda, která řekla Hizballáhu, že by měl přestat střílet přes hranici do Izraele, že by to měl ukončit, no, Hizballáh to vůbec nebere na vědomí. Tato fronta v této válce se zhoršuje a obyvatelé Bejrútu se naprosto děsí příchodu této noci.
Moderátor: Íránské kurdské militantní skupiny se sídlem v iráckém kurdském regionu popřely tvrzení, že zahájily pozemní invazi do Íránu. Včera se objevily zprávy v amerických médiích a dnes Donald Trump řekl, že podpoří Kurdy při zahájení invaze. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brian se k nám připojuje z Erbilu. Paraicu.
Reportér: Krishi, musím neobvykle informovat o něčem, co se ve skutečnosti nestalo, nebo alespoň zatím nestalo. Vysvětlím to. Řada amerických a izraelských médií včera večer informovala, že kurdské militantní skupiny zahájily pozemní ofenzívu a postupují do západního Íránu. Z těchto zpráv vyplývalo, že tak činí na příkaz Američanů, aby otevřely novou frontu v Íránu. Jakmile se tato zpráva dostala k našemu týmu v Erbilu, začali jsme obvolávat všechny relevantní kurdské skupiny a všechny to popřely. Řekly, že dnes v noci nevedou žádnou ofenzívu a že se na tom nepodílejí.
Proč je tato zpráva důležitá? Je důležitá, protože ukazuje, jak neuvěřitelně napjatá a citlivá je situace zde podél íránských hranic. Následovala celá řada diplomatických aktivit. Včera ministři kurdské regionální vlády začali kontaktovat své protějšky v Turecku, Íránu a dalších zemích, aby se pokusili uklidnit obavy. Kurdská regionální vláda je odhodlána nenechat se vtáhnout do tohoto konfliktu. To ukazuje, jak napjatá je situace na hranicích. Musím ale také říci, že to ukazuje, že dezinformace v současné situaci tohoto konfliktu jsou potenciálně stejně výbušné jako munice padající z nebe.
Moderátor: Sir Keir Starmer se ohradil proti kritice, že Británie nebyla dostatečně připravena na ochranu základen na Blízkém východě. Na tiskové konferenci oznámil, že do Kataru budou vyslány čtyři stíhací letouny, aby posílily obranné operace. Řekl také, že z Ománu odletěl první zpožděný vládní charterový let, který přiveze domů uvízlé britské občany. Paul McNamara je pro nás nyní v krizovém centru ministerstva zahraničí. Paul.
Reportér: Ano, jsme hluboko pod zemí v útrobách ministerstva zahraničí, v srdci vládní operace, jejímž cílem je dostat občany zpět ze zahraničí. Jedná se o nepřetržitou operaci, která probíhá ve třech směnách. Máme tu diplomaty z ministerstva zahraničí, vojenské plánovače, lidi z pohraniční stráže, ministerstva vnitra a ministerstva dopravy. Za mnou je humanitární oddělení. Máme tam konzulární služby, vedle mě je logistika. A přímo v čele operace máme informace o letovém provozu v reálném čase. Za posledních 24 hodin tento tým přivezl zpět z regionu 4 000 lidí. A pokud vím, včera se ministr zahraničí setkal s generálním ředitelem British Airways a dohodli se na nové denní lince z Muscatu do Velké Británie. Z důvěryhodných zdrojů vím, že vláda se na základě hodnocení íránské munice připravuje na to, že bude v tomto zvýšeném režimu fungovat další čtyři týdny. Válečné úsilí je jasně meziresortní. Jedná se o plný výkon. Objevily se však otázky ohledně připravenosti vlády a rychlosti, s jakou na vše reagovala. Dnes premiér oznámil vyslání dalších čtyř stíhaček Typhoon do této oblasti. Řekl, že je vlastně vysíláme už několik týdnů. Nyní však víme, že válečná loď, která má být na cestě do této oblasti, tedy těžce ozbrojené síly, obdržely žádost o to až v úterý, čtyři dny po začátku války. Nyní se také objevily zprávy, že ačkoli formální žádost USA o použití britských základen k obranným úderům přišla o víkendu, podle časopisu The Spectator a dvou zdrojů, které to potvrdily v tomto pořadu, premiér přišel v pátek na zasedání Rady národní bezpečnosti s úmyslem udělit preventivní povolení pro případ íránské odvety, aby britské základny mohly být použity k obranným akcím, ale byl přehlasován Edem Milibandem a dalšími ministry. Dříve jsem se zeptal premiéra, zda je to pravda, zda v pátek změnil názor díky Edovi Milibandovi.
Starmer: Žádná žádost ze strany USA nepřišla v konkrétní podobě, kterou jsme překročili až v sobotu odpoledne. V sobotu odpoledne. No, právě mě to napadlo. V pátek jsme neměli žádost ze Spojených států, a proto nebylo možné učinit žádné rozhodnutí. Rozhodnutí nebylo možné učinit, když jsme neměli žádost. To bylo v sobotu odpoledne. Poté jsme to probrali. V neděli bylo přijato rozhodnutí, které bylo rozhodnutím všech ministrů, jednomyslné, že bychom měli podniknout kroky, které jsem poté oznámil.
Moderátor: Hovořil jsem se španělským ministrem kultury Ernestem Urtasunem. Zeptal jsem se ho, proč se španělský premiér tak hlasitě vyslovil proti útoku Spojených států na Írán.
Ernest Urtasun: Myslím, že nastal okamžik, kdy demokratické země, které věří v mezinárodní právo a multilateralismus, musí vystoupit. Nemáme jinou možnost. Pokud budeme jen přijímat jedno po druhém, všechna porušování a ignorování mezinárodního práva v každé situaci, jaký svět pak budeme budovat v 21. století? V určitém okamžiku musíme říct ne. Musíme říct „stop“. Stejně jako Velká Británie má i Španělsko velmi silnou paměť na to, co se stalo v roce 2004 s nelegální agresivní válkou v Iráku. Poučili jsme se z této lekce a tuto chybu už znovu neuděláme.
Moderátor: Kdo další v Evropě s vámi souhlasí, co myslíte? A existuje nějaká mezinárodní koalice, která se snaží zastavit tuto agresi?
Ernest Urtasun: Myslím, že na úrovni EU roste pocit, že je zcela zbytečné pokračovat v apelování na Donaldovu marnivost nebo osobní zájmy. Myslím, že je konec. Myslím, že mnoho lidí v Evropě nyní popisuje španělský postoj jako realistický. Protože v určitém okamžiku nemůžete akceptovat, že budete bagatelizovat své vlastní hodnoty a zájmy jen proto, že chcete potěšit Donalda Trumpa. To je konec. A za druhé, myslím si, a to je velmi důležité, co se stane, pokud přijmeme takovéto porušování mezinárodního práva? Co se stane například s opozicí při obraně územní celistvosti Dánska?
Moderátor: Cítil jste se zrazen německým kancléřem, když seděl vedle Donalda Trumpa a neřekl nic na obranu Španělska? Nechal vás na holičkách.
Ernest Urtasun: No, nebudu se k tomu setkání vyjadřovat. To je na kancléři Mertzovi, ale mohu říci, že po komentářích Donalda Trumpa k obchodu jsme pocítili velmi silnou evropskou solidaritu. Asi jste v posledních hodinách slyšeli, že místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné velmi důrazně prohlásil, že jakýkoli útok na obchodní zájmy Španělska je útokem na celou EU, protože, jak víte, obchodní politika patří Evropské unii, Evropské komisi. Cítíme se tedy podporováni a chráněni.
Moderátor: Takže si myslíte, že Trump nemůže zaútočit na Španělsko? Naznačil totiž, že chce přerušit veškerý obchod s vaší zemí.
Ernest Urtasun: No, podívejte, jak vážně můžete brát tyto výhrůžky poté, co Nejvyšší soud USA rozhodl, že zamítne vše, co v minulosti Trump rozhodl v oblasti cel? Myslím, že je nyní velmi obtížné brát tyto hrozby vážně. Není to tedy něco, čeho se obáváme.
Moderátor: Válka začala a alespoň teoreticky jsou Spojené státy vaším spojencem. Chcete, aby prohrály?
Ernest Urtasun: Chceme jen deeskalaci. Postoj španělské vlády je velmi jasný. Z minulosti jsme se poučili, že existují i jiné způsoby, jak řešit íránský jaderný program. Obávám se, že tento svět agrese situaci pouze zhorší, a to i uvnitř Íránu. Španělská vláda tedy nyní volá po deeskalaci, aby se zastavily různé vojenské akce, které se v současné době připravují, a aby se obnovily rozhovory a dialog. To je náš cíl.
