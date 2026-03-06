Perský záliv: Země se obávají budoucnosti bez ohledu na to, kdo vyhraje válku
6. 3. 2026
I když doufají v ukončení konfliktu v Íránu, s rizikem dalšího cílení na energetickou infrastrukturu a diplomatické mise na jejich území — jako útok na americký konzulát v Dubaji — jsou v bezvýchodné situaci, bez ohledu na to, kdo v této poslední válce vyhlásí vítězství.
USA zjevně nemají apetit na plnohodnotnou válku, která by vynutila změnu režimu, a pokud Írán uspěje v zachování svého vládního systému, bude se Perský záliv muset vypořádat s mrzutým Teheránem, který se naučil útočit na své sousedy coby způsob, jak vyvíjet tlak nebo odstrašovat americké politiky. Tato strategie byla dříve jen hrozbou, ale nyní je precedentem, který vidí jako legitimní cíle nejen americké základny, ale i infrastrukturu, stejně jako diplomatické a ekonomické zdroje Perského zálivu.
Proto státy Perského zálivu zní stále frustrovaněji a rozzlobeně vůči svému sousedovi, vyhlašují právo na sebeobranu a dokonce sestřelují íránská letadla a zatýkají agenty Islámských revolučních gard, jak to tento týden udělal Katar, přičemž trvají na tom, že nejsou součástí tažení proti Íránu a nedovolí, aby jejich vzdušný prostor byl využíván (Katar a Omán jsou dlouhodobě nejpřátelštějšími sousedy Íránu v regionu). Katarské úřady kategoricky odmítly íránské tvrzení, které bylo učiněno během hovoru s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím, že nedávné raketové útoky nebyly zaměřeny na Katar, a odkázaly na útoky na civilní oblasti, mezinárodní letiště Hamad a plynovou infrastrukturu. Katar odsoudil útoky jako "flagrantní porušení" své suverenity a varoval Teherán, že jeho činy odrážejí "eskalační přístup".
"Ironií v odůvodnění íránských představitelů, kteří říkají, že reagují na USA a Izrael, je to, že jejich rakety a drony dopadají na města v Perském zálivu a jejich kritickou infrastrukturu, tak proč cílí na státy, které vyhlásily neutralitu a snažily se válce vyhnout?" řekl Ebtisam AlKetbi, vedoucí Emirates Policy Center, v příspěvku. "Cílení na státy Perského zálivu není vedlejším efektem, je to součást snahy rozšířit konflikt na celý region. Dělat tohle... nevytváří novou rovnováhu, ohrožuje bezpečnost a stabilitu celé oblasti a otevírá dveře sekundárním účinkům, které nelze ovlivnit."
Emirátští a katarští představitelé popřeli společnosti New Lines, že by jejich země nyní lobbovaly u USA, aby zastavily válku, jak informoval Bloomberg. Ačkoliv doufají, že válka skončí, jsou frustrovaní z útoků Íránu, přestože nedovolili využít svůj vzdušný prostor k útokům na souseda. Írán tvrdí, že útočí na suverénní území USA ve formě vojenských a zpravodajských základen v Perském zálivu. Rijád také dříve popřel zprávy v The Washington Post, že korunní princ Muhammad bin Salmán lobboval u amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaútočil na Írán.
Oficiální saúdská média zveřejnila zprávy proti tomu, co označila za dezinformační kampaně, které mají za cíl zatáhnout země Perského zálivu do války.
"Státy Perského zálivu nesmí být zataženy do přímé konfrontace s Íránem, i když Írán porušil jejich suverenitu a zahájil útoky na naše země," řekl Hamad bin Jassim, bývalý premiér Kataru. "Existují mocnosti, které chtějí přímý konflikt mezi Perským zálivem a Íránem, když vědí, že válka mezi USA a Izraelem a Íránem skončí, zatímco přímý konflikt mezi Zálivem a Íránem vyčerpá zdroje obou stran a umožní jiným mocnostem nás ovládat."
V nepravděpodobném případě, že Washington a Tel Aviv vynutí v Teheránu zásadní změnu, státy Perského zálivu vymění jednoho hegemona za druhého. Místo aby Írán byl spokojený s destabilizací regionu prostřednictvím svých sítí převážně oslabených proxies, bude to sílící Izrael, který nemá problém provádět atentáty nebo používat letecké údery k řešení svých sporů s regionálními hráči, přičemž USA budou v pozadí povzbuzovat.
To vytvořilo nepříjemné dynamiky pro mocnosti regionu, s jejich někdy soupeřícími agendami. Například Al-Džazíra, která sídlí v Kataru, nejbližším příteli Íránu v regionu před válkou, nemá nyní na své domovské stránce téměř žádné zprávy o Kataru a jeho napětí ve vztazích s Teheránem. Jeden významný katarský spisovatel, který má na sociálních sítích stovky tisíc sledujících, zveřejnil záběry raket dopadajících na Tel Aviv a naznačil, že by bylo pro region mnohem lepší, kdyby Írán směřoval svůj hněv pouze na své skutečné nepřátele.
Naopak emirátští představitelé a akademici zdůraznili, že jejich země, která má mírovou dohodu s Izraelem, byla vystavena nepřiměřenému počtu raketových útoků ze strany Íránu. Ministerstvo obrany země uvedlo, že do středy bylo detekováno 189 balistických raket mířících na Spojené arabské emiráty. Z nich bylo zničeno 175, 13 spadlo do moře a jedna dopadl na území země. Z 941 íránských dronů bylo 876 zachyceno a 65 dopadlo do SAE. Ministerstvo uvedlo, že bylo také detekováno a zničeno osm střel s plochou dráhou letu.
Emirátský akademik Abdalchalik Abdalla poznamenal, že SAE jsou terčem hned po Izraeli. "Írán si vybral naše státy dříve, než zaútočil na Izrael," řekl v televizním rozhovoru. "Přešli jsme od okamžiku uvědomění si Íránu jako hrozby pro stabilitu regionu k uznání, že Írán je hlavním nepřítelem."
Ačkoliv je pravda, že SAE nesly největší nápor íránských útoků v Perském zálivu, v loňské dvanáctidenní válce Írán místo toho odpálil rakety na Katar, přestože se tehdy snažil zprostředkovat mírovou dohodu. Ve skutečnosti budou mít zejména íránské útoky na Katar důležité důsledky.
Útoky dokonce vedly další blízké spojence Íránu k kritice jeho činů. Hakan Fidan, ministr zahraničí a bývalý šéf zpravodajství v Turecku, další zemi, která se obává, že by mohla přijít do konfliktu s Izraelem, řekl, že cílení Íránu na země Perského zálivu bez rozdílu je "špatná strategie".
"Ve skutečnosti jednali způsobem, který by Íránu prospěl. Přesto je bombardování Ománu Íránem jako prostředníka, Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Jordánska — všech těchto míst bez jakéhokoli rozlišení — podle mého názoru neuvěřitelně špatnou strategií," řekl v rozhovoru pro státní televizi TRT Haber.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse