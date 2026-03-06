Íránské bombardéry byly "dvě minuty" od útoku na americkou leteckou základnu, když je sestřelila katarská letadla
6. 3. 2026
V pondělí ráno vyslala íránská revoluční garda dva sovětské taktické bombardéry Su-24 směrem na leteckou základnu al-Udeid, kde obvykle sídlí 10 000 amerických vojáků, a na Ras Laffan, klíčové zařízení na zpracování zemního plynu a základ katarské ekonomiky, píše Mostafa Salem.
Íránské letouny byly "dvě minuty" od svých cílů, uvedl jeden ze zdrojů. Druhý zdroj řekl CNN, že letadla byla vizuálně identifikována a vyfotografována "s bombami a řízenou municí".
Katarci vydali varování rádiem, ale od bombardérů, které přešly na letovou výšku 24 metrů, neobdrželi žádnou odpověď, uvedl druhý zdroj.
Kvůli "časové tísni" a "na základě dostupných důkazů" byla letadla "klasifikována jako nepřátelská," dodal druhý zdroj. Katar poté vyslal svá letadla a katarský stíhač F-15 se s íránskými letouny zapojil do "vzdušného souboje", než je sestřelil, dodal druhý zdroj.
Íránská letadla pronikla do katarských teritoriálních vod. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Madžíd al-Ansari v úterý na brífinku uvedl, že probíhá pátrání po posádkách.
Írán odpálil stovky raket a bezpilotních dronů na arabské státy podél Perského zálivu jako odvetu za americké a izraelské letecké údery na tuto zemi. Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí byl zabit při první vlně útoků v sobotu, když údery zdevastovaly jeho areál v Teheránu.
Ale odvážná operace Íránu nad Katarem znamenala první použití pilotovaných letadel k útoku na sousední zemi od Chameneího smrti — a zároveň první případ, kdy se katarské letectvo zapojilo do vzdušných bojů.
Americký generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů, incident ve středu na brífinku uznal, aniž by upřesnil cíl íránských bombardérů.
"Katarští stíhači poprvé sestřelili dva íránské bombardéry na cestě k jejich cíli," řekl na brífinku v Pentagonu.
Ve středečním hovoru s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím popsal katarský premiér Muhammad bin Abdalrahman Al Thani incident jako "eskalační" a podle něj naznačuje "žádnou skutečnou touhu" Íránu deeskalovat nebo najít řešení.
"Spíše se snaží ublížit svým sousedům a zatáhnout je do války, která není jejich," uvedl Al Thani podle zprávy z hovoru.
Incident nad Katarem byl neobvyklý. Obvykle proběhla íránská odveta ve formě raket nebo dronů.
Íránský režim odpálil od útoku USA a Izraele na arabské státy napříč zálivem více než 400 balistických raket a více než 1 000 dronů, uvedly regionální vlády.
Tím že Írán cílí na městská centra, energetickou infrastrukturu, letiště a hotely napříč arabskými státy Perského zálivu, otřásl obyvatelstvem, které byly dlouho zvyklé na bezpečí.
Zatímco většina íránských raket a dronů byla sestřelena, šest amerických vojáků bylo v neděli zabito, když íránský projektil unikl protivzdušné obraně a zasáhl provizorní operační centrum v kuvajtském přístavu Šuajba.
