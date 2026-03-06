USA se pravděpodobně připravují na válku proti Íránu do září
Centrální velení USA (CENTCOM) požádalo Pentagon, aby vyslal více důstojníků vojenské rozvědky do velitelství v Tampě na Floridě na podporu operací proti Íránu.
Americká operace proti Íránu by podle zdrojů Politico mohla trvat nejméně 100 dní a pravděpodobně se bude táhnout až do září.
Jedná se o první známou žádost administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o další zpravodajské důstojníky v rámci války s Íránem. Politico také naznačuje, že Pentagon již financuje operace, které by mohly trvat mnohem déle než původní termín, který dříve zmínil americký prezident. Nejprve Trump řekl, že americká operace proti Íránu potrvá "čtyři týdny". Později, jak řekl šéf Bílého domu, jeho vojáci byli "trochu před plánem" a nechtěl konflikt prodlužovat, ala pak Trump řekl, že Spojené státy mají neomezené zásoby zbraní a mohou "bojovat věčně".
Naléhavé posílení personálu a zdrojů na podporu operací, které se obvykle plánují předem, naznačuje, že Trumpův tým plně nepředvídal důsledky války.
Bývalý vysoký americký představitel pro Blízký východ Gerald Feuerstein označil americkou operaci za "úplnou improvizaci".
"Zdálo se, že nikdo nechápal ani nevěřil, že nepřátelství je nevyhnutelné. Vypadá to, že se v sobotu ráno probudili a rozhodli se rozpoutat válku," řekl.
Spojené státy provedly rozsáhlou společnou operaci s Izraelem proti íránské bezpečnostní infrastruktuře, během níž byl zabit íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a řada dalších vysoce postavených představitelů. Američtí a izraelští představitelé však zatím neurčili jasný konečný cíl operace a Trump a jeho spolupracovníci nevysvětlili, proč musely být útoky provedeny právě v tuto chvíli.
