Polovina Američanů podporuje zrušení ICE
6. 3. 2026
Imigrační politika prosazovaná administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila odmítání Úřadu pro imigrační a celní kontrolu (ICE) americkou veřejností.
Průzkum zjistil, že podpora zrušení federální agentury poprvé dosáhla 50 %, což odráží tento posun veřejného mínění – trend, který se zintenzivnil po střelbě na americké civilisty při imigračních kontrolních operacích v Minneapolisu a po dlouhém částečném uzavření Ministerstva vnitřní bezpečnosti kvůli sporům o financování agentury.
Průzkum, který provedla YouGov, nestranná skupina pro výzkum dat, mezi 27. únorem a 2. březnem mezi 1 515 dospělými, ukazuje, že polovina dotázaných "částečně nebo silně" podporuje zrušení ICE, zatímco 39 % je proti. Je to poprvé v historické sérii průzkumů, kdy podpora dosáhla tohoto prahu, po stabilním růstu od začátku roku.
Nárůst souvisí se zpřísněním imigrační politiky ze strany Trumpovy administrativy a politickou krizí ve Washingtonu: DHS, které dohlíží na ICE, bylo částečně uzavřeno od 13. února kvůli neshodám v Kongresu ohledně jeho financování.
Ačkoliv výzvy k rozbití ICE tradičně vedli progresivní demokraté, nová data ukazují, že podpora se rozšířila i za hranice této základny. 77 % demokratů podporuje zrušení ICE, ale stejně tak 52 % nezávislých. Mezi republikány zůstává 68 % proti, ačkoli nyní 23 % podporuje zrušení agentury, což je nejvyšší zaznamenaný počet mezi voliči strany.
Dokonce i mezi těmi, kteří nepodporují zrušení ICE, panuje široká shoda na nutnosti omezit pravomoc jejích agentů působit anonymně. Tři ze čtyř respondentů (75 %) věří, že by agenti měli nosit uniformy, které je jasně označují jako členy agentury, zatímco pouze 14 % s požadavkem nesouhlasí. Podpora tohoto opatření je široká napříč všemi stranami: 92 % mezi demokraty, 77 % mezi nezávislými a 57 % mezi republikány. Stejně tak 59 % respondentů věří, že agenti by neměli během operací skrývat své tváře, a pouze 31 % je pro to, aby to bylo povoleno.
Na druhou stranu analýza zdůrazňuje, že většina Američanů (58 %) uvádí, že ICE používá při svých operacích nadměrnou sílu, což je nárůst o 7 % oproti říjnu. Stejně tak pouze čtvrtina (27 %) dotázaných věří, že lidé deportovaní ICE jsou zločinci, a 68 % říká, že by měla být vyšetřena střelba, při níž byli během imigračních razií zabiti občané USA Renée Good a Alex Pretti.
Změna také odráží zhoršení veřejného vnímání prezidentova přístupu k imigraci. Nedávný průzkum NBC ukázal 49 % nesouhlas s jeho přístupem k bezpečnosti hranic a imigraci, což historicky posilovalo jeho podporu mezi konzervativními voliči.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem čelí napjatým slyšením v Kongresu, kde byla tlačena, aby odvolala svá prohlášení, v nichž označila Good a Pretti za "domácí teroristy". Noem obhajovala svou pozici tvrzením, že z terénu dostávala chaotické zprávy. Zákonodárci upozornili, že představitelé ICE a pohraniční stráže dříve svědčili, že neexistují žádné důkazy podporující toto tvrzení.
Kontroverze zasáhla i další představitele. Gregory Bovino, bývalá tvář federální operace Metro Surge v Minnesotě, je předmětem státních a federálních vyšetřování kvůli údajnému pochybení během operací.
Navzdory rostoucí podpoře veřejnosti čelí zrušení ICE významným překážkám v Kongresu, který je v současnosti pod kontrolou republikánů. Odborníci říkají, že je nepravděpodobné, že by taková iniciativa v krátkodobém horizontu uspěla. Nicméně změna veřejného mínění by mohla ovlivnit strategie kampaně před listopadovými volbami do Kongresu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse