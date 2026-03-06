USA: Kristi Noem byla PROPUŠTĚNA a Trump ztrácí kontrolu nad válkou
6. 3. 2026
Kristi Noem je OUT jako ministryně vnitřní bezpečnosti. Její hlavní hřích: řekla Kongresu, že Trump schválil její absurdní reklamní kampaň za 225 milionů dolarů pro agenturu, ve které figurovala v hlavní roli.
Noem byla v této věci grilována republikánským senátorem Johnem Kennedym a její odpovědi byly zřejmě poslední kapkou pro Trumpa, píše Ben Meiselas.
Ne proto, že její agentura zabila několik Američanů na ulicích. Ne proto, že katastrofálně nezvládla řízení agentury FEMA během přírodních katastrof. Ne proto, že měla poměr s Corey Lewandowskim. Ne proto, že propustila člena pobřežní stráže, protože zapomněl přinést její „dečku“ z letadla. Ne proto, že po povodních v Texasu více než 72 hodin nevyslala městské pátrací a záchranné týmy. Ne proto, že přiznala, že zastřelila svého psa Cricketa. A tak bych mohl pokračovat dál a dál... Poslední kapkou však bylo její tvrzení, že to byl Trumpův nápad utratit přes 200 milionů dolarů za reklamy, ve kterých hrála hlavní roli.
Trump říká, že senátor za Oklahomu Markwayne Mullin se stane ministrem vnitřní bezpečnosti Spojených států s účinností od 31. března 2026, přičemž poznamenává, že Noemová se stane zvláštní vyslankyní pro The Shield of the Americas, iniciativu, která bude brzy oznámena.
Mezitím se válka v Íránu každou hodinou stává nebezpečnější.
Jednou z hlavních událostí je snaha o změnu vedení v Íránu. Po zabití ajatolláha během Trumpova útoku se zdá, že Írán směřuje k povýšení jeho syna Mojtaby Chameneího do funkce. To je významné, protože mnoho analytiků ho považuje za ještě tvrdšího a extrémnějšího než byl jeho otec.
Trump reagoval způsobem, který napětí ještě více vyostřil.
Během dnešního rozhovoru se serverem Axios Trump v podstatě argumentoval, že by měl mít slovo v tom, kdo se stane příštím nejvyšším vůdcem Íránu. Podle Trumpa je volba nového íránského ajatolláha „nepřijatelná“, pokud nebude v souladu s jeho vizí pro tento region.
„Musím se podílet na jmenování, stejně jako v případě Delcy [Rodriguezové] ve Venezuele,“ řekl Trump.
Myšlenka, že prezident Spojených států by si nárokoval pravomoc nad výběrem šíitského náboženského vůdce, který vládne desítkám milionů lidí v jiné zemi, je rétorikou, která pouze dále radikalizuje region.
A my již vidíme důsledky.
V noci a dnes ráno Írán zahájil novou vlnu útoků balistickými raketami a drony po celém Středním východě. Výbuchy byly hlášeny v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Íránské rakety zasáhly rafinérii Bahrajnské ropné společnosti a způsobily rozsáhlé požáry, které stále hoří. Videa šířená online ukazují, jak několik raket dopadá na zařízení a plameny se šíří po celém komplexu.
Další záběry ukazují íránské balistické rakety letící ve vysoké nadmořské výšce nad Jordánskem.
Existují také zprávy, že Írán v posledních dvanácti hodinách zaútočil na infrastrukturu v blízkosti letiště v Ázerbájdžánu.
Mezitím se rétorika íránského vedení stává ještě extrémnější.
Jeden z nejvyšších íránských duchovních vystoupil ve státní televizi s prohlášením, že národ čelí „velké zkoušce“, a otevřeně vyzval k násilí proti Izraeli i Trumpovi.
Íránský ministr zahraničí také odmítl zprávy o tom, že se jedná o příměří. Podle něj se žádná jednání nekonají a Írán nesouhlasil s žádným zastavením bojů.
Dalším bodem napětí je námořní incident, který nyní vyvolává mezinárodní kritiku. Írán a několik regionálních komentátorů tvrdí, že Spojené státy potopily íránské plavidlo poblíž Srí Lanky pomocí torpéd z ponorky. Loď s názvem Dena se údajně účastnila slavnostní námořní přehlídky související s cvičeními v Indii.
Indie jako podmínku účasti na akci požadovala, aby účastnící se lodě nebyly ozbrojené. Írán tvrdí, že Spojené státy byly o těchto podmínkách informovány, a přesto útok provedly, při kterém zahynulo přibližně sto námořníků na palubě lodi.
USA zastávají stanovisko, že loď byla v době války legitimním vojenským cílem. Ale optika tohoto útoku vyvolává v celém regionu hněv.
Zároveň se objevují další zprávy o tom, že Trump se pokouší vyvinout tlak na kurdské síly, aby zahájily pozemní invazi do Íránu. To je obzvláště riskantní vzhledem ke složitým vztahům mezi kurdskými skupinami rozptýlenými v několika zemích.
Kurdské vedení tomuto tlaku odolává. Mnohé z těchto skupin si pamatují, jak je Trump během svého prvního funkčního období opustil, když americké síly odešly ze Sýrie. Obávají se, že by po vtažení do konfliktu mohly být opět ponechány napospas.
Včera dokonce kolovaly zprávy, že kurdské síly již napadly Írán, ale tato tvrzení se zdají být nepravdivá. Analytici se obávají, že únik těchto zpráv mohl být pokusem vyprovokovat íránskou odvetu proti kurdským regionům a vtáhnout je do konfliktu.
Irácká kurdská první dáma Shanaz Ibrahim Ahmed vydala překvapivé prohlášení, ve kterém Trumpovi vzkázala: „Nechte Kurdy na pokoji. Nejsme žoldnéři.“
Zde je její prohlášení v plném znění:
Sulaymaniah, Irák – V roce 1991 byli Kurdové vyzváni, aby povstali proti režimu Saddáma Husajna, ale když se priority změnily, byli opuštěni. Nikdo nám nepřišel na pomoc, když režim nasadil bojové vrtulníky a tanky, aby potlačil povstání. Tyto vzpomínky zůstávají živé a vryté do našich myslí.
Dnes si tuto kapitolu připomínáme jako „Raparin“ a nezapomínáme, co nás naučila.
V nedávné době jsme viděli, co se stalo v severovýchodní Sýrii, neboli Rojavě. Po všech slibech, které byly učiněny, poté, co se syrští Kurdové postavili do čela války proti ISIS, jsme byli svědky toho, jak s nimi bylo zacházeno.
Dnes Kurdové v Iráku konečně okusili určitou míru stability a důstojnosti v životě. Z tohoto důvodu je pro Kurdy velmi obtížné, ba dokonce nemožné, přijmout, že s nimi světové supervelmoci zacházejí jako s pěšáky.
Zkušenosti jsou tu. Prázdné sliby jsou tu. Kurdy si příliš často pamatujeme jen tehdy, když je potřeba jejich síla nebo oběť. Z tohoto důvodu apeluji na všechny strany zapojené do tohoto konfliktu. Nechte Kurdy na pokoji. Nejsme žoldáci.
Zatímco se toto vše odehrává v zahraničí, vláda ve Washingtonu se zdá být neschopná dohodnout se na tom, zda jsou Spojené státy skutečně ve válce.
Trump sám trvá na tom, že Spojené státy nejsou ve válce s Íránem. Přesto jeho vlastní vládní úředníci situaci popisují jako válku a Trump nadále používá slovo „válka“ k popisu konfliktu. V rozhovorech a při slyšeních v Kongresu různí úředníci používali výrazy jako „bojové operace“, „významná vojenská akce“ nebo to jednoduše nazývali válkou.
Členové Kongresu nyní otevřeně přiznávají tento rozpor. Pokud se jedná o válku, pak Ústava vyžaduje, aby ji schválil Kongres. To se nestalo.
Mezitím se ekonomické důsledky již projevují na Američanech.
Hormuzský průliv – jedna z nejdůležitějších ropných přepravních tras na světě – je kvůli bojům prakticky uzavřen. Ropné trhy reagovaly okamžitě. Ceny benzínu v celých Spojených státech stoupají jedním z nejrychlejších temp za poslední roky. Benzín nyní stojí více než předtím, než se Trump stal prezidentem.
Také akciový trh se hroutí, index Dow Jones klesl o více než 1 000 bodů. Poznámka na okraj: Hej, Pam Bondi, znamená to, že teď můžeš začít stíhat pedofily?
Zákonodárci se snaží najít řešení, včetně návrhů na dočasné pozastavení federálních daní z benzínu, aby zmírnili cenové výkyvy. Jedná se však o krátkodobá řešení krize, která může trvat měsíce nebo i déle.
Navzdory tomu všemu Trumpova aktivita na sociálních médiích dnes vykresluje zcela odlišný obraz.
Místo aby se zabýval válkou, Trump strávil většinu dne zveřejňováním příspěvků o milostech pro bývalé hráče NFL, propagováním svého projektu tanečního sálu a sdílením několik týdnů starých článků, které tvrdí, že ekonomika je úspěšná.
Jeden z článků, který zveřejnil a v němž oslavoval klesající úrokové sazby hypoték, byl z 19. února – tedy více než dva týdny starý. Jiný příspěvek propagoval údajnou vlnu zahraničních investic do Spojených států v hodnotě 18 bilionů dolarů, což je číslo, které je zcela smyšlené.
V Pentagonu pronesl ministr obrany Pete Hegseth projev, ve kterém se odvolával na něco, co nazval „Trumpovým důsledkem“ Monroeovy doktríny. Projev rámoval globální vojenské akce administrativy – včetně nedávného nasazení vojsk v Ekvádoru – jako součást širší kampaně proti tomu, co popsal jako „radikální narkokomunismus“.
Hegsethovy komentáře vyvolávají znepokojení mezi odborníky na zahraniční politiku, kteří se obávají, že administrativa rozšiřuje konflikty v několika regionech současně.
V Kongresu již někteří republikáni připravují Američany na dlouhé a bolestivé období, které je čeká. Senátoři a zástupci podporující válku začali varovat, že situace bude po určitou dobu „bouřlivá“. Úředníci administrativy pokračují v prodlužování časového harmonogramu a podle nejnovějších zpráv přiznávají zasvěcenci v Pentagonu, že válka by mohla trvat nejméně do září.
Obhajoba těchto chaotických válek ze strany Republikánské strany je ohromujícím, ale nepřekvapivým odklonem od volební rétoriky před pouhým rokem, kdy mnozí z těchto politiků slibovali okamžitou prosperitu a stabilitu.
Rostou také mezinárodní negativní reakce.
Jedním z nejvýznamnějších hlasů, které se dnes ozývají, je emirátský miliardář Khalaf Ahmad Al Habtoor. Ve veřejném prohlášení požadoval, aby bylo zveřejněno, kdo dal Trumpovi pravomoc vtáhnout celý Blízký východ do války s Íránem.
Varoval, že země, které budou pravděpodobně nejvíce trpět eskalací, jsou samotné národy v regionu – státy Perského zálivu, které se nyní ocitly přímo v palebné linii.
Vznesl také další kritickou otázku: zda válka nepodkopává regionální mírové iniciativy, do jejichž podpory země Perského zálivu investovaly miliardy dolarů.
A možná nejdůležitější realitou je v tuto chvíli toto: očekávání, že zabití íránského ajatolláha vyvolá pád režimu, se nenaplnilo.
Místo toho se zdá, že se děje pravý opak.
Analytici uvádějí, že základna íránské vlády se stala mobilnější a jednotnější. Bývalý vůdce je nyní mnoha příznivci vnímán jako mučedník. A jeho nástupce může být ještě tvrdší.
Taková je situace v polovině týdne.
Trumpova administrativa v chaosu. Rozšiřující se válka. Rostoucí ceny ropy. Eskalující útoky v celém regionu. Zmatek uvnitř americké vlády ohledně toho, co je vlastně jejím úkolem. Hroutící se akciový trh.
