Práva žen ani základní lidská práva nejsou nic nezničitelného, tím spíše dnes

8. 3. 2026 / Boris Cvek
Práva žen jsou součástí velkého boje za práva občanů, židů, dětí, postižených lidí, dělníků, homosexuálů. Samo všeobecné volební právo není v dějinách nic samozřejmého. V letech 1861-65 probíhala ve Spojených státech občanská válka otrokářského Jihu proti severským abolicionistům. Regulérní přístup žen ke vzdělání na univerzitách je až z konce 19. století. Osmihodinová pracovní doba je začátek 20. století.
Nemůžete udržet tyto vymoženosti, které nemají v dějinách lidstva obdobu, bez nezávislých soudů, právního státu, veřejné kontroly moci, systému brzd a protiváh. Bez opravdu svobodných voleb. A to je přesně to, co chce zničit Putin, Orbán, Si, Trump. Je až neuvěřitelné, jak jsme k tomu slepí, jak z toho, co je opravdu podstatné na právech žen, děláme kytku, jak odvádíme pozornost od veřejné, systémové povahy naší svobody k individuálním skutkům dobra, jak to předvedl v pátek v mnohahodinovém vysílání Radiožurnál.
Ty dobré skutky jsou jistě dobře srozumitelné každému a lze se jimi těšit i v režimu naprosté tyranie či genocidy. Před nastolením tyranie a koncentráků nás ale nezachrání.
