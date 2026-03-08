Práva žen ani základní lidská práva nejsou nic nezničitelného, tím spíše dnes

8. 3. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Tak jsem se v souvislosti s Mezinárodním dnem žen dočetl, že některá práva, třeba volební, už ženám nikdo nevezme. Všimli jste si, že je na Ukrajině strašlivá válka, strašlivá ruská agrese? A všimli jste si, že v Rusku nemá volební právo fakticky nikdo, ani ženy, ani muži? Vždyť o to tu jde.

Práva žen jsou součástí velkého boje za práva občanů, židů, dětí, postižených lidí, dělníků, homosexuálů. Samo všeobecné volební právo není v dějinách nic samozřejmého. V letech 1861-65 probíhala ve Spojených státech občanská válka otrokářského Jihu proti severským abolicionistům. Regulérní přístup žen ke vzdělání na univerzitách je až z konce 19. století. Osmihodinová pracovní doba je začátek 20. století.

Nemůžete udržet tyto vymoženosti, které nemají v dějinách lidstva obdobu, bez nezávislých soudů, právního státu, veřejné kontroly moci, systému brzd a protiváh. Bez opravdu svobodných voleb. A to je přesně to, co chce zničit Putin, Orbán, Si, Trump. Je až neuvěřitelné, jak jsme k tomu slepí, jak z toho, co je opravdu podstatné na právech žen, děláme kytku, jak odvádíme pozornost od veřejné, systémové povahy naší svobody k individuálním skutkům dobra, jak to předvedl v pátek v mnohahodinovém vysílání Radiožurnál.

Ty dobré skutky jsou jistě dobře srozumitelné každému a lze se jimi těšit i v režimu naprosté tyranie či genocidy. Před nastolením tyranie a koncentráků nás ale nezachrání.

Video z produkce Nadace Ronalda Reagana vysvětlující význam MDŽ:

0
Vytisknout
592

Diskuse

Obsah vydání | 6. 3. 2026