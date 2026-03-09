Trump zvažuje vyslání pozemních jednotek do Íránu
9. 3. 2026
Podle rozhovorů Trump diskutoval o možnosti vyslání pozemních jednotek do Íránu se svými asistenty a zástupci Republikánské strany mimo zdi Bílého domu. Také doufá, že v poválečném Íránu budou zásoby uranu pod kontrolou USA a že obě strany budou spolupracovat na těžbě ropy, podobně jako ve Venezuele po svržení Nicoláse Madura.
Soukromé diskuse se podle zdrojů nezabývaly rozsáhlou pozemní invazí do Íránu. Trumpův nápad je nasadit do země malý kontingent amerických vojáků, který bude použit k řešení konkrétních strategických problémů. Podle rozhovorů prezident dosud nevydal rozkaz k nasazení vojsk. Mezitím tisková mluvčí Bílého domu Caroline Leavitt uvedla, že Trump "si vyhrazuje právo na jakékoli možnosti jednání". Začátkem minulého týdne prezident v rozhovoru pro The New York Post nevyloučil možnost pozemní operace v Íránu. Trump poznamenal, že na rozdíl od předchozích prezidentů "nemá žádný strach z vyslání armády" a dodal, že takový zásah pravděpodobně nebude nutný.
Americké jednotky by se mohly objevit v Íránu, pokud bude režim ajatolláhů svržen, uvedl Behnam Ben Taleblu, ředitel íránského programu v think-tanku Foundation for Defense of Democracies sídlícím ve Washingtonu. Mohly by být použity k budování vztahů mezi USA a Íránem podobným těm, jaké má Írán s Venezuelou, nebo k ovládání íránských zásob uranu, které jsou údajně ukryty hluboko pod zemí v několika jaderných zařízeních. "Nesmíme dovolit, aby se země proměnila ve zhroucený stát s 'jaderným bazarem'," zdůraznil odborník.
Joel Rayburn, bývalý úředník Trumpovy administrativy a hlavní vědecký pracovník Hudson Institute, navrhl, že USA by mohly provádět "speciální přistávací operace" na zařízení, která "musí být absolutně zničena nebo učiněna neškodnými", ale nesmí být bombardována ze vzduchu. "To je případ, když přistanete, zaútočíte na cíl nebo provedete nájezd a pak odletíte," řekl.
Dříve zdroje The Washington Post informovaly, že Trump během jednání nabídl kurdským vůdcům v Íránu a Iráku podporu v možné válce proti íránským úřadům.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse