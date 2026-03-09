Dron který zaútočil na britskou základnu na Kypru obsahoval ruské komponenty

9. 3. 2026

Kamikadze dron, který zaútočil na britskou leteckou základnu RAF Akrotiri na Kypru, obsahoval vojenské vybavení pocházející z Ruské federace.

Mluvíme o dronu, který zasáhl základnu 1. března. Mezi jeho komponenty patřil ruský navigační systém Kometa-B, který byl dříve detekován u dronů zachycených ukrajinskou protivzdušnou obranou.

Britská vojenská rozvědka předala nalezené části laboratoři k dalšímu zkoumání. Podle předběžných údajů mohl útok provést ozbrojenci libanonské skupiny Hizballáh.

Média upozorňují na to, že tento nález byl prvním důkazem použití ruského vybavení v konfliktu na Blízkém východě. To zvýšilo obavy z rostoucí role Moskvy v operaci.

Britští představitelé navíc uvádějí, že Rusko mohlo předat Íránu zpravodajské informace o útocích na americké síly v regionu, včetně informací o poloze amerických lodí a letadel.

Britský náčelník generálního štábu Richard Knighton uvedl, že o tom nemá pochybnosti a poznamenal, že spolupráce mezi Moskvou a Teheránem činí jejich síly "bojově připravenějšími a nebezpečnějšími".

Zdroj v angličtině: ZDE

