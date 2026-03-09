Trump a Írán
9. 3. 2026
čas čtení
9 minut
V neděli ráno Trump hovořil s Mary Bruceovou, hlavní korespondentkou
ABC News v Bílém domě. Když se Bruceová zeptala na ekonomické dopady,
včetně rostoucích cen benzínu, Trump situaci bagatelizoval jako drobnou
nepříjemnost. Válku a její ekonomické dopady popsal jako „malou
komplikaci“ a řekl, že Spojené státy prostě musí nyní „jet oklikou“.
Během
stejného rozhovoru Trump naznačil, že další eskalaci stále zvažuje. Na
otázku ohledně možnosti vyslání speciálních jednotek do Íránu, aby
zabavily jaderné zásoby země, Trump odpověděl, že vše zůstává otevřené, píše Ben Meiselas..
Také
Trump tvrdil, že Írán plánoval ovládnout celý Blízký východ, a řekl, že
příští íránský vůdce se dlouho neudrží, pokud nezíská jeho souhlas.
Jedná se o propagandu podobnou té, kterou Rusko používá k invazi a
okupaci zemí. Nemá to nic společného s realitou.
Zatímco Trump bagatelizoval význam této situace, realita na místě vypadá zcela jinak.
Škody na životním prostředí v Íránu jsou katastrofální. Izraelské útoky na hlavní ropné sklady v okolí Teheránu uvolnily do ovzduší obrovské množství toxických chemikálií. Husté černé oblaky kouře z rafinérií, jako je zařízení Shahran, ztmavily oblohu nad částmi města.
Zprávy popisují, že kouř blokuje sluneční světlo a vytváří efekt, který pozorovatelé přirovnávají k „jaderné zimě“.
Znečištění zahrnuje uhlovodíky, oxid siřičitý a oxidy dusíku, chemikálie, které způsobují vážné respirační problémy a podráždění očí. Íránské úřady a environmentální skupiny varují obyvatele, aby se co nejvíce chránili.
Déšť padající skrz kouř se smíchal s ropou a sazemi ve vzduchu a vytvořil to, co obyvatelé popisují jako „černý déšť“. Ulice, balkony a střechy v některých částech Teheránu jsou nyní pokryty olejovými zbytky a hustým černým kalem. Vědci varují, že kontaminace by mohla v příštích letech zavléct do půdy a podzemních vod těžké kovy, jako je nikl a vanad.
Dopad má to i na volně žijící zvířata. Ekologické organizace varují, že stěhovaví ptáci přelétávající Perský záliv letí skrz toxické oblaky, které mohou poškodit jejich vnitřní orgány a zničit izolační vlastnosti jejich peří.
Írán zároveň pokračuje v odvetných útocích.
Balistická raketa nesoucí kazetovou munici zasáhla centrální Izrael, zanechala velký kráter poblíž Jeruzaléma a způsobila škody v několika městech, včetně Tel Avivu a Petah Tikva. Záchranné služby uvádějí, že bylo zraněno nejméně šest lidí, včetně jednoho muže, který byl vážně zraněn v Tel Avivu.
V neděli pokračovaly po celém centrálním Izraeli poplachy před leteckými útoky, které varovaly obyvatele před dalšími útoky.
Mezitím se konflikt nadále rozšiřuje daleko za hranice Izraele a Íránu.
Spojené arabské emiráty vydaly prohlášení, že od začátku bojů byly terčem více než 1 400 íránských balistických raket a dronů. Emirátské úřady uvádějí, že útoky zasáhly infrastrukturu a civilní oblasti a zabily a zranily obyvatele.
Objevily se také zprávy, že SAE provedly své vůbec první útoky na íránském území, při nichž se zaměřily na odsolovací zařízení v Perském zálivu. Emirátské úřady však tuto informaci rychle popřely a zdůraznily, že země nechce eskalovat konflikt a nemá v úmyslu útočit na Írán.
Zdroje blízké vládě SAE uvádějí, že úřady v Abú Dhabí jsou frustrovány izraelskými prohlášeními, které naznačují, že se účastní útočných operací. Podle těchto zdrojů izraelské úřady, které anonymně hovoří s médii, vyvolávají zmatek a riskují poškození diplomatických vztahů.
Další nebezpečnou eskalací je situace v oblasti vodní infrastruktury.
Spojené státy údajně na začátku konfliktu zaútočily na odsolovací zařízení na íránském ostrově Qeshm, čímž narušily dodávky pitné vody do přibližně 30 vesnic. Krátce poté Írán zaútočil na odsolovací zařízení v Bahrajnu.
To může znít jako druhořadý vývoj, ale v Perském zálivu má neuvěřitelně velký význam. Mnoho zemí v regionu je silně závislých na odsolované mořské vodě jako zdroji pitné vody. Pokud se odsolovací zařízení stanou terčem obou stran, humanitární důsledky by se mohly rychle rozšířit po celé oblasti.
Energetické trhy již pociťují dopady války.
Irácká produkce ropy klesla od začátku konfliktu přibližně o 60 procent, protože tankery nejsou schopny bezpečně proplouvat regionálními námořními trasami. Před válkou země čerpala více než 4 miliony barelů ropy denně. Nyní produkce klesla na přibližně 1,7 až 1,8 milionu barelů denně.
A snad nejdramatičtější vývoj se týká Hormuzského průlivu.
Generální ředitel Kuwait Petroleum Corporation uvedl, že provoz tankerů v průlivu byl prakticky zastaven poté, co Írán varoval, že by se mohl zaměřit na lodě proplouvající touto vodní cestou. Pojištění plavidel se zhroutilo, takže většina přepravních společností není ochotna riskovat přepravu.
Více než 80 let proplouvaly Hormuzským průlivem každý den ropné tankery. Tento precedens je nyní porušen.
Podle kuvajtských úředníků je průliv již několik dní prakticky bez provozu, což ohrožuje zhruba pětinu světových dodávek ropy.
Ekonomické důsledky se již začínají projevovat v prognózách. Analytici varují, že náklady na energii, potraviny, leteckou dopravu a přepravu, spolu s souvisejícími náklady na pojištění, by v příštích měsících mohly prudce vzrůst. Některé prognózy naznačují, že index spotřebitelských cen by mohl do dubna nebo května stoupnout nad 4 procenta, protože konflikt tlačí ceny nahoru.
A zatímco se toto vše odehrává, rétorika některých amerických politických vůdců se stává stále extrémnější.
Senátor Lindsey Graham, který tento konflikt označil za „náboženskou válku“, se v neděli ráno objevil ve Fox News a pronesl řadu výroků, které ohromily i zkušené pozorovatele válečné politiky Washingtonu.
V jednu chvíli Graham zvedl čepici s nápisem „Free Cuba“ (Osvoboďte Kubu) a prohlásil, že po konfliktu v Íránu by mohl brzy následovat další.
„Vidíte tuto čepici?“ řekl Graham, zatímco ji ukazoval do kamery. „Osvoboďte Kubu. Osvobození Kuby se blíží.
Kráčíme světem. Írán padá a Kuba je na řadě.“
Při diskusi o Blízkém východě zašel ještě dál.
Graham se přímo obrátil na arabské vlády a řekl, že pokud chtějí udržet úzké vztahy s Washingtonem, měly by se připojit k boji proti Íránu.
„Nyní k našim arabským přátelům: i vy jste zasaženi,“ řekl Graham. „Pokud chcete smlouvu se Spojenými státy, musíte se do tohoto boje zapojit. Amerika nejde na Blízký východ bojovat sama. Vyzývám naše arabské spojence, aby se bránili.“
Poté naznačil, že brzy by mohlo dojít k ještě větší eskalaci.
„Počkejte si, co se stane v příštích dvou týdnech,“ řekl Graham.
Když se ho moderátorka Foxu Maria Bartiromo zeptala, co to znamená, Graham odpověděl bez obalu.
„Tyhle lidi rozmetáme na cucky.“
Tento druh vyjadřování se nyní vysílá ve všech hlavních televizních sítích, zatímco region již zažívá největší vojenskou konfrontaci za poslední desetiletí.
A propagandistická mašinérie Foxu pracuje na plné obrátky.
Během důstojné ceremonie převozu padlých amerických vojáků o víkendu byl Trump viděn s kšiltovkou z volební kampaně – zbožím, které v současné době prodává.
Fox News místo toho opakovaně vysílala záběry z úplně jiného důstojného převozu, na kterých byl Trump bez čepice. V některých vysíláních pustili včerejší záběry, ale Trumpa z nich úplně vystřihli.
Poté, co lidé na internetu upozornili na tento podvod, Fox přiznal, že záběry pocházejí z dřívějšího převozu, a incident označil za „chybu“. Jasně.
Další znepokojivý příklad propagandy korporátních médií se objevil během rozhovoru NBC Meet the Press s íránským ministrem zahraničí.
Trump včera veřejně prohlásil, že školu v jižním Íránu, přičemž při útoku zahynulo přibližně 175 lidí, z nichž většina byli děti, boimbardoval prý sám Írán. Samostatná vyšetřování agentur Reuters, CNN a The New York Times však našla důkazy naznačující, že útok pravděpodobně provedly Spojené státy. Dokonce i američtí úředníci připustili, že to byla pravděpodobně chyba Spojených států.
Kristen Welkerová z NBC však diskusi formulovala tak, že zopakovala Trumpovo nepravdivé tvrzení a požádala íránského ministra zahraničí, aby na něj reagoval, místo aby se zabývala rostoucím počtem zpráv, které prezidentovi odporují.
Proto Trump tolik lže. Ví, že většina médií nejprve zopakuje jeho lež a teprve později ji opraví, pokud ji vůbec opraví.
Rozšíření války nevykazuje žádné známky brzkého zpomalení.
Íránské drony nedávno zaútočily na Kuvajt a těžce poškodily sídlo tamního fondu sociálního zabezpečení v hodnotě 140 miliard dolarů. V neděli ráno ještě horní patra budovy doutnala.
Záběry z Íránu jsou doslova apokalyptické.
Trump to možná nazývá malou odbočkou. Ostatní svět však sleduje, jak se odehrává něco mnohem většího.
