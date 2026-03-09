Česko by potřebovalo terapii

9. 3. 2026

Dan Přibáň:

Česko je hrozně zvláštní zem. Máme tady velmi vysokou kumulaci bohatství, kdy horní 1 % bohatých vlastní stejný majetek jako 90 % dolních. Máme nízké mzdy i platy, máme drahé bydlení a v posledních letech jsme zaznamenali největší propad reálné mzdy v EU.
Přesto je v Česku levice považována za sprosté slovo a voliči volí především dvě strany, které obě pomáhají bohatým ještě více zbohatnout

 .
Máme tady hořkou zkušenost s okupací a totalitou, kdy nás po dlouhé roky ovládaly režimy omezující lidská práva, svobodu a terorizovaly naše obyvatele.

Přesto jsou v Česku podporovány dva státy, které okupují, omezují lidská práva a terorizují obyvatele.

Po našich zkušenostech by se dalo očekávat, že budeme něco mezi Irskem a Francií.
Ale my tady místo odporu ke zvůli a nespravedlnosti, zvůli a nespravedlnost podporujeme.

Česko by potřebovalo terapii, protože tohle vypadá, že trpíme následky týrání.

