Česko by potřebovalo terapii
9. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Dan Přibáň:
Česko je hrozně zvláštní zem. Máme tady velmi vysokou kumulaci bohatství, kdy horní 1 % bohatých vlastní stejný majetek jako 90 % dolních. Máme nízké mzdy i platy, máme drahé bydlení a v posledních letech jsme zaznamenali největší propad reálné mzdy v EU.
Přesto je v Česku levice považována za sprosté slovo a voliči volí především dvě strany, které obě pomáhají bohatým ještě více zbohatnout
.
Máme tady hořkou zkušenost s okupací a totalitou, kdy nás po dlouhé roky ovládaly režimy omezující lidská práva, svobodu a terorizovaly naše obyvatele.
Přesto jsou v Česku podporovány dva státy, které okupují, omezují lidská práva a terorizují obyvatele.
Po našich zkušenostech by se dalo očekávat, že budeme něco mezi Irskem a Francií.
Ale my tady místo odporu ke zvůli a nespravedlnosti, zvůli a nespravedlnost podporujeme.
Česko by potřebovalo terapii, protože tohle vypadá, že trpíme následky týrání.
57
Diskuse