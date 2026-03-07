Maďarsko zabavilo miliony eur v hotovosti a ve zlatě z ukrajinského konvoje
Sedm Ukrajinců bylo zatčeno a v rámci nejnovějšího sporu mezi Kyjevem a Budapeští bylo zahájeno vyšetřování praní špinavých peněz
Stále ostřejší spor mezi Maďarskem a Ukrajinou se dále vyostřil, když Budapešť zabavila dvě ukrajinská obrněná bankovní vozidla převážející miliony eur v hotovosti a zlaté cihly.
Zatčeno bylo také sedm ukrajinských občanů, kteří konvoj doprovázeli. Maďarští úředníci uvedli, že zadržení Ukrajinci měli vazby na zpravodajské služby, a naznačili, že peníze mohou mít pochybný původ, zatímco ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha obvinil Budapešť z „vzetí rukojmích a krádeže peněz“.
Sybiha také obvinil proruského maďarského premiéra Viktora Orbána z vymýšlení skandálu za účelem politického zisku před maďarskými volbami, které se budou konat příští měsíc.
Maďarská národní daňová a celní správa uvedla, že zahájila vyšetřování praní špinavých peněz v souvislosti s touto zásilkou, která podle ní obsahovala 40 milionů dolarů a 35 milionů eur v hotovosti, stejně jako 9 kg zlata. Uvedla, že jedním ze zatčených byl „bývalý generál ukrajinské zpravodajské služby“.
Ukrajinská státní spořitelna Oschadbank uvedla, že její zaměstnanci přepravovali hotovost a zlato mezi Rakouskem a Ukrajinou v rámci „rutinní cesty“, která byla kvůli omezením letecké dopravy na Ukrajině provedena po zemi.
Orbánův politický ředitel Balázs Orbán však vyjádřil pochybnosti o této zásilce: „Obrněná vozidla plná hotovosti a zlata projíždějící Maďarskem nejsou běžným způsobem provádění legitimních finančních transakcí,“ napsal na X. „Skutečná otázka je jednoduchá: kdo za těmito penězi stojí a co mají financovat?“
Zabavení následuje po sporu o dodávky plynu, v němž Maďarsko a Slovensko obvinily Kyjev z úmyslného zdržování oprav ropovodu poté, co byl zasažen zjevným útokem ruského dronu. Orbán v reakci na to vetoval další sankce EU vůči Rusku i dodatečnou půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu.
Volodymyr Zelenskyj reagoval na veto úvěru ve čtvrtek tím, co znělo jako fyzická výhrůžka Orbánovi. „Doufáme, že jedna osoba v Evropské unii nezablokuje 90 miliard. Jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, našim chlapům. Ať mu zavolají a promluví s ním v jejich vlastním jazyce,“ řekl v komentáři, který vyvolal šok v Budapešti.
Ukrajinští představitelé obvinili Orbána, že tento skandál vyvolal z politických důvodů před příštími volbami, které budou velmi vyrovnané. Nedávné průzkumy naznačují, že opoziční kandidát Péter Magyar by měl v příštím měsíci zvítězit s velkým náskokem, což by znamenalo konec 16 let Orbánovy vlády.
Orbán zesílil rétoriku ohledně Ukrajiny a tvrdí, že vítězství Magyara by mohlo Maďarsko vtáhnout do války.
Maďarští analytici uvedli, že Zelenského slova nahrávají Orbánovi a mohou mu pomoci v průzkumech veřejného mínění. Robert Laszlo z budapešťského think tanku Political Capital uvedl, že Zelenského výhrůžky by mohly stačit k vyvolání „válečné psychózy, kterou maďarská vláda provokuje již několik měsíců“, a ke změně nálady veřejnosti.
„Nikdo nečekal, že to bude ukrajinský prezident, kdo vrátí Viktora Orbána zpět do hry,“ řekl.
Zsuzsanna Végh, analytička z German Marshall Fund, souhlasila: „Zelenského komentáře hrají Orbánovi do karet. Snadno to dokázal obrátit v hrozbu proti Maďarsku namísto hrozby proti sobě, čímž posílil svůj vlastní narativ,“ řekla.
Magyar, který se snažil vyhnout přímému zapojení do sporu o Ukrajinu, byl nucen Orbána podpořit, zřejmě z obavy, že by v této otázce ztratil půdu pod nohama.
„Ukrajinský prezident vyhrožoval premiérovi Viktorovi Orbánovi. Žádná zahraniční hlava státu nemůže vyhrožovat Maďarům ani nikomu jinému,“ řekl Magyar během politického shromáždění a dodal, že Zelenskyj by mohl sdělit svou adresu také ukrajinské armádě. Magyar vyzval Evropskou unii, aby přerušila veškeré styky s Ukrajinou, dokud se Zelenskyj za své prohlášení neomluví.
Maďarští představitelé v pátek oznámili, že sedm zadržených Ukrajinců bude z Maďarska vyhoštěno, ale nebylo okamžitě jasné, co se stane se zabavenými penězi a zlatem.
Advokát zadržených, Lóránt Horváth, řekl zpravodajskému serveru 24.hu, že se snaží své klienty najít, ale nemá žádné informace o tom, kde jsou zadržováni. „Opravdu nevím, jak si to, co se tady děje, vysvětlit, ale nejde o běžný postup,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
