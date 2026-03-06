Dvacátý osmý režim a rozpočtové určení daní
6. 3. 2026 / Boris Cvek
Bez integrace se západními zeměmi EU nemáme ekonomicky šanci. Prý na integraci jasně naléhala Draghiho zpráva a její autor v tom pokračuje. Federalizace ale podle Navrátila není v současnosti reálná, naopak zcela reálně leží na stole tohle (využívám volně dostupnou AI od Googlu): „28. režim je navrhovaný dobrovolný, jednotný právní rámec EU, který má startupům a inovativním firmám umožnit podnikat napříč všemi 27 členskými státy pod jedněmi pravidly.“
Kdo to prý nechce, bude ponechán vlastnímu osudu. Západním zemím nemůžeme zabránit, aby do toho šly. Prostě nás nechají i s naší suverenitou a centrálními mozky lidstva být.
Další znepokojivé naléhání pana Navrátila směřovalo směrem, který dokonale ilustruje příklad, jaký ve své argumentaci zvolil: ve Francii sedmdesátých let se prý obce předháněly o to, aby za humny měly jadernou elektrárnu (připomenu je, že Francie už dlouho jaderné elektrárny nestaví kromě neslavného Flammaville, která je naprosto odstrašujícím příkladem jak v termínu, tak v nákladech). Jak je to možné? Měly díky daním z takových staveb zisk. Bez reformy daní, aby směřovaly k obcím, prý u nás nebude možné stavět nové moderní továrny a rozvíjet ekonomiku.
Pozoruhodné je, jaký titulek pro vystoupení pana Navrátila je zvolen na iRozhlase, podle mě zcela zavádějící:
