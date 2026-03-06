PRŮZKUM: 78 % lidí je pro zachování programu Nová zelená úsporám, proti jen 13 %.
6. 3. 2026
Lidé preferují dotace před půjčkami
78 procent dotázaných v reprezentativním průzkumu agentury Focus si myslí, že by stát měl zachovat program Nová zelená úsporám. Spíše proti bylo 8 % a určitě proti pouhých 5 %. Stejný výsledek (78 % pro) platí i pro respondenty, kteří uvádí, že volili hnutí ANO. Mezi voliči Motoristů, kteří vedou Ministerstvo životního prostředí a jsou zodpovědní za program, je podpora 74 %. Lidé mají celkem jasno i ohledně diskutovaného řešení, zda dotace nebo půjčky. Preferují, aby stát podporoval energetické úspory spíše dotacemi než půjčkami (69 %). Mezi voliči vládních stran je to u ANO dokonce 71 %, u SPD 72 % a mezi voliči Motoristů 66 % preference dotací.
Průzkum dále ukázal, že 79 % lidí souhlasí, aby stát pomáhal nízkopříjmovým domácnostem (seniorům, samoživitelkám a rodinám s malými dětmi), kde půjčky rozhodně nepomohou. Největší sociální cítění v tomto ukázali voliči Motoristů, kdy souhlasilo 88 % dotázaných. Toto přání jim mohou Motoristé nyní splnit, protože mají na starosti Ministerstvo životního prostředí a tedy i Státní fond životního prostředí. Tyto úřady administrují Novou zelenou úsporám, stanovují její podmínky a mají k dispozici peníze z emisních povolenek, Modernizačního fondu či Evropských fondů.
Současná eskalace napětí na Blízkém východě a ohrožení energetických tras znovu připomínají, jak křehká je naše závislost na dovozu plynu. Každý podobný konflikt okamžitě dopadá na ceny i jistotu dodávek. O to méně pochopitelné by bylo oslabovat program Nová zelená úsporám, který domácnostem pomáhá snižovat spotřebu plynu a posiluje energetickou soběstačnost. Potřebuje stabilní financování, ne nejistotu
V pondělí 9. března má podle sdělení premiéra Andreje Babiše na tiskové konferenci po posledním jednání vlády zasedat Rada pro využití výnosů z emisních povolenek, které premiér předsedá, a poté oznámit řešení pokračování Nové zelené úsporám. V Poslanecké sněmovně se v rámci třetího čtení zákona o státním rozpočtu rozhodne o využití výnosů aukcí emisních povolenek, které by mohly Novou zelenou úsporám financovat. Vládní návrh státního rozpočtu s touto variantou nepočítal, bude záležet na úspěchu pozměňovacího návrhu.
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká:
„Nová zelená úsporám má silnou podporu Čechů a Češek napříč věkovými skupinami, politickým spektrem, na venkově i ve městech. Lidé ukázali i sociální cítění, když stojí za státní pomocí s úsporami energií pro své chudší spoluobčany. Premiér Babiš a ministr Červený mají nyní možnost vyjít lidem vstříc. Jak z preferencí lidí, tak na základě elementární ekonomické úvahy, je zřejmé, že zásadní součástí řešení musí být dotační příspěvky, nikoliv jen půjčky."
