Channel 4 News: Trump vyžaduje od Íránu bezpodmínečnou kapitulaci
6. 3. 2026
V íránském i libanonském hlavním městě došlo k intenzivnímu bombardování a vlády Izraele a Washingtonu vyhrožují, že se chystá ještě ničivější palebná síla. Trump se drží svého obvyklého scénáře maximalistických požadavků a trvá na úplné kapitulaci.
Íránské útoky na Perský záliv však také mají dramatické následky. Katar varuje, že brzy bude muset zastavit vývoz energie, a rostoucí ceny ropy a plynu by mohly způsobit globální ekonomickou krizi. Z Erbilu nám jeden z vysokých íránských kurdských vůdců sdělil, že nepošle své pozemní jednotky do Íránu, aby pomohly změnit režim. Srí Lanka se ocitla v diplomatické krizi, protože přijímá další íránské námořníky a zároveň se snaží zůstat v této válce neutrální.
Diskutovali jsme také o legálnosti a nebezpečí eskalace války, přičemž propaganda Bílého domu využívá metodu hollywoodského filmu, aby přesvědčila skeptickou Ameriku.
Zde jsou hlavní události sedmého dne války. Izrael zahájil novou vlnu těžkého bombardování Íránu a pokračoval v útoky na řadu měst, včetně Teheránu, Isfahánu a Qomu. Nejtěžší údery byly vedeny na hlavní město, přičemž izraelská armáda oznámila, že 50 stíhaček zničilo podzemní vojenský bunkr v Teheránu, který kdysi používal nejvyšší vůdce. Tvrdí, že byl stále používán současným íránským vedením. To přichází v době, kdy ministr války Pete Hegseth říká, že palebná síla nad Íránem se podle jeho slov dramaticky zvýší.
Jinde v regionu Izrael zahájil to, co popsal jako rozsáhlou vlnu útoků bombardováním Libanonu, včetně hlavního města Bejrútu. OSN uvádí, že v zemi bylo vysídleno přes 100 000 lidí. Írán na to reagoval vlastními leteckými údery. V noci byla na Tel Aviv vypálena alespoň jedna íránská kazetová bomba. Útoky na Perský záliv pokračují, přičemž mezi nejnovějšími zasaženými zeměmi jsou Spojené arabské emiráty, které oznámily, že bylo zachyceno devět balistických raket a 109 dronů.
Saúdská Arábie potvrdila, že zachytila drony severovýchodně od Rijádu, zatímco katarští představitelé tvrdí, že dron, který zachytili, měl zasáhnout americkou leteckou základnu v Al Udeidu. V posledních několika minutách íránská státní média informovala, že Írán zahájil útoky na americké síly v Bahrajnu. Pojďme živě k naší mezinárodní redaktorce Lindsay Hilsumové, která je v Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes varoval vůdce Perského zálivu, že by měli počítat s tím, že tato válka potrvá ještě několik týdnů. A jak říkáte, Krishnane, tempo se jen zvyšuje. Dnes Íránci zaútočili na americké základny v Perském zálivu, v Bahrajnu, v Kuvajtu, v Kataru a v Iráku. Celý region je nyní v plamenech. Izraelci útočí tady v Bejrútu a také uvedli, že zaútočili na 400 míst v západním Íránu, která podle nich souvisela s balistickými raketami a drony. Je tedy vidět, jak se tato válka stupňuje. Íránský prezident Pezeškian řekl, že některé země nabídly zprostředkování. Ale požadavek Donalda Trumpa na bezpodmínečnou kapitulaci znamená, že než to skončí, pravděpodobně zemře ještě mnohem více lidí. Dnes ráno vyšly tisíce Íránců do ulic, aby uctily památku nejvyššího vůdce Alího Chameneího, který byl minulý víkend zavražděn. Prezident Trump dnes prohlásil, že požaduje bezpodmínečnou kapitulaci Íránu. To však je projev odporu Islámské republiky. Pro věřící válka povyšuje slabé nad ty, kteří by chtěli ovládnout svět.
Íránský politik: Jsme svědky vzniku nové mocnosti na globální úrovni. Důsledky ramadánské války, díky odolnosti našeho národa a totální obraně našich drahých ozbrojených sil z milosti Všemohoucího Boha, změní politickou geografii světa.
Reportérka: Izrael zveřejnil záběry, které podle něj ukazují útok na bunkr pod komplexem nejvyššího vůdce, kde nyní údajně velí íránské vojenské operace. Obrovské výbuchy poblíž teheránského náměstí Azadi. USA a Izrael pohrozily dramatickým nárůstem útoků, jak válka vstupuje do druhého týdne. Íránci, kteří bombardování povzbuzují, stále čekají na vytoužený pád režimu.
Včera v noci Izraelci také zaútočili na jižní předměstí Bejrútu, i když ne tak silně, jak se někteří obávali. Zaměřili se na konkrétní budovy, které pravděpodobně používá Hizballáh. Včera vyhrožovali, že tuto oblast srovnají se zemí jako Gazu, což je možná forma psychologické války. Nebo jen čekají na vhodnou příležitost.
Ať tak či onak, dnes ráno některé z desítek tisíc lidí, kteří včera v noci uprchli z předměstí, tábořily v centru Bejrútu. Vláda se snaží jim pomoci, ale zatím nemají žádné zázemí ani přístřeší. Děti, které by měly být ve škole, se baví, jak nejlépe umí. Zara studuje grafický design, což je za těchto okolností docela těžké. Kolik z vás spí v autě?
"Moje rodina, čtyři. Čtyři lidé spí v jednom autě."
"To není snadné."
"Není."
"Spala jsi vůbec?"
"Ne, dvě hodiny."
Dvě hodiny, to je vše. A tady je skupina čtyř rodin, které uprchly z Aleppa během války v Sýrii a byly několikrát vysídleny.
Syřan: Co můžeme dělat? Přijeli jsme ze Sýrie, kde je válka, a teď je válka i tady. Ve zprávách jsme slyšeli, že místo, kde žijeme, je ohroženo a že na nás zaútočí. Museli jsme odejít, protože máme děti.
Reportérka: Skuteční lidé se skutečnými životy, kteří snášejí skutečné utrpení. Zatímco Bílý dům vydává videozprávy s macho výhrůžkami smrtí doprovázené hudbou, jako by šlo o film nebo hru.
Moderátor: Letecké údery se zintenzivňují podél íránsko-irácké hranice, která se rychle stává novou frontovou linií ve válce. Údery USA a Izraele se zaměřily na íránské vojenské základny v západním Íránu, zatímco Íránci zasáhli opoziční kurdsko-íránské militantní skupiny přes hranici v severním Iráku. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brian je v Erbílu. Paraicu.
Reportér: Krishi, dnes jsme se setkali s vůdcem jedné z nejvýznamnějších íránských kurdských skupin, KDPI. Cestou jsme narazili na bezprostřední následky íránského úderu dronem na pozice kurdské milice, který je součástí probíhající íránské kampaně s cílem zabránit jakémukoli možnému vpádu těchto kurdských skupin do Íránu. Když jsme dorazili do tábora KDPI, ukázali nám místo, kde předevčírem dopadla balistická raketa. Setkali jsme se s místopředsedou politického křídla KDPI. Nejprve jsem se ho zeptal, za jakých okolností by zvážil vyslání vojsk do západního Íránu, který nazývá Východním Kurdistánem.
Kurd: Analyzujeme politickou a administrativní situaci v Íránu. A jakmile shledáme okolnosti vhodnými pro vstup do východního Kurdistánu, vydáme se do Kurdistánu.
Reportér: A jak blízko jsme podle vás v současné době k tomuto bodu?
Kurd: Upřímně řečeno, nerozhodli jsme se pro konkrétní čas, řekněme týden nebo dva, nebo dokonce měsíc od teď. Ale podle našeho hodnocení situace by k tomu mohlo dojít mnohem dříve, než se očekává.
Reportér: Není pravda, že pokud by vaše jednotky nyní vstoupily do Íránu, byla by to sebevražedná mise?
Kurd: V tuto chvíli bych nepoužil slovo sebevražda, ale domníváme se, že je nyní příliš brzy a že bychom nedosáhli svého cíle.
Nebojíte se, že pokud vstoupíte do Íránu, vtáhnete do této války celý Kurdistán?
Kurd:Slyšeli jsme, jak představitelé Kurdistánu veřejně prohlásili, že se této války neúčastní a nebudou Íránu způsobovat potíže. Pokud je tedy tato válka o Íránu, měla by mít dopad na Kurdistán? Ne, nemyslíme si to.
Pokud jde o vaši přítomnost v Íránu, dala CIA vašim mužům v Íránu zbraně?
Kurd: CIA nám zde nepomohla. Jak by jim mohla pomoci v Iráku?
Reportér: Skupiny jako ta jeho budou nyní potřebovat bezpečnostní i politické záruky, než podniknou jakýkoli krok v Íránu. Z dnešního rozhovoru jsem vyvodil, že k tomu v dohledné době nedojde.
Moderátor: Před chvílí se ke mně z Teheránu připojil íránský analytik Abbas Aslani a zeptal jsem se ho na tamní situaci.
Abbas Aslani: Ve srovnání s 12denní válkou v červnu 2025 se tentokrát zdá, že intenzita a objem přestřelek jsou vyšší a větší. Vidíme tedy, že někteří lidé zůstávají zde, v hlavním městě, a ukrývají se ve svých domovech. Vycházejí ven, když je to nezbytné, například kvůli práci nebo úkolům, které musí splnit. Někteří z nich opustili hlavní město a odešli do jiných míst. Panuje tu pocit ohrožení, protože tu a tam jsou slyšet výbuchy v různých částech hlavního města.
Moderátor: Jaký vliv to podle vás má na obyvatelstvo?
Abbas Aslani: Myslím, že Spojené státy a Izrael před zahájením této agrese očekávaly, že vojenský útok přivede lidi do ulic, aby povstali proti politickému systému. Vycházely z toho, že před několika týdny v zemi proběhly protesty. Mysleli si, že nyní vidí půdu, na které by se to mohlo stát. Ale tak tomu nebylo. A klasicky se íránská společnost a průměrní občané obvykle sjednotí kolem vlajky tváří v tvář zahraniční agresi. V těchto dnech, zatímco s vámi mluvím, vidíme shromáždění zde v hlavním městě na různých místech a v mnoha dalších městech. Ale tato shromáždění se konají, aby odsoudila útoky a podpořila politický systém.
Moderátor: Tato shromáždění jsou obvykle docela organizovaná, že? Myslím tím, že jsme také viděli... v televizi záběry lidí, kteří oslavovali, když byl zabit ajatolláh Chameneí. Můžete mi říct, jaký podíl populace podle vás přišel oslavovat?
Abbas Aslani: Existuje mnoho dalších, kteří nejsou spokojeni s ekonomickou situací nebo nemají dobrý vztah k politickému systému. Ale tváří v tvář zahraniční agresi se zdají být nějak sjednoceni, protože to vnímají nad rámec Islámské republiky. Vnímají to jako hrozbu pro celou zemi, tedy Írán, a pro svou vlastní, řekněme, bezpečnost. Proto zahraniční intervenci nevítají.
Moderátor: A jak moc komunikuje vláda s lidmi prostřednictvím státních médií a jiných prostředků? Víte, lidé vědí, kdo je teď skutečně u moci?
Abbas Aslani: Vláda nadále informuje veřejnost prostřednictvím televizních sítí, státních i nestátních zpravodajských agentur a sociálních médií. A myslím, že společnost ví, že je u moci prozatímní rada. Ta vede, jak víte, toto přechodné období, dokud shromáždění odborníků nezvolí nového vůdce. Vidíme však, že systém a struktury fungují a vojenské síly reagují na americké a izraelské útoky. A to je výsledek infrastruktury, která byla v zemi budována po celá desetiletí. Když k útoku došlo, Trump nejprve hovořil o jednáních nebo uzavření dohody s touto zemí. Možná si myslel, že by to mohl být model podobný Venezuele vůči Íránu, že Írán se vzdá a kapituluje před Spojenými státy. Ale když viděl, že situace pokračuje, uchýlil se opět k válečnému scénáři a pokračuje v něm. Ale prostřednictvím těchto leteckých bombardování se mu nepodařilo dosáhnout zamýšleného výsledku, kterým byla změna režimu.
Moderátor: Nyní se uprostřed tohoto konfliktu ocitla Srí Lanka a doufá, že její rozhodnutí umožnit íránské námořní lodi zakotvit v jednom z jejích přístavů nerozzuří USA a Izrael. Dva dny poté, co americká ponorka potopila u pobřeží další íránskou válečnou loď a zabila většinu lidí na palubě, přijala více než 200 námořníků z této lodi. Ostrovní stát však chce zůstat neutrální, jak informuje Amelia Jenn z Kolomba.
Reportérka: V noci byla na moři hozena záchranná lana, když více než 200 lidí na palubě druhé íránské válečné lodi plující těsně za srílanskými vodami bylo přivezeno na břeh, tentokrát do hlavního města Kolomba. Posádka vyslala nouzový signál a požádala o přístav, s tím, že jeden z motorů lodi selhal, a nepochybně doufala, že unikne osudu posádky lodi IRIS Dana, která byla potopena před dvěma dny při prvním torpédovém útoku americké ponorky od druhé světové války. Uprostřed noci byli převezeni na břeh do přístavu a odvezeni na námořní základnu severně od města. Včera v noci jsme byli v této oblasti a viděli jsme nákladní auto plné námořních důstojníků, kteří se tam zřejmě vydali na pomoc, i když nám nebylo dovoleno natáčet.
Pro srílanskou vládu, která se snažila zůstat neutrální, je to neuvěřitelně citlivý moment.
Srílanský politik: Jako stát, jako vláda, při zachování naší neutrality, klademe lidskost na první místo.
Reportérka: IRIS Boucher se vracel z Indie, kde se minulý měsíc účastnil námořních cvičení společně s lodí Dana. Ve středu byla loď Dana torpédována a potopila se u pobřeží Srí Lanky. O den později dorazil Boucher do blízkosti srílanských vod a požádal o pomoc. Během noci Srí Lanka převzala kontrolu nad lodí a 208 členů posádky převezla do Kolomba, než loď odvezla do přístavu Trincomalee. Vláda se snažila nekritizovat USA, i když opoziční vůdce popsal útoky jako úder proti suverenitě Srí Lanky.
"Na světě je 195 zemí a pro malé země, jako je ta naše, je nezbytné, abychom se stavěli přátelsky ke všem a nebyli nepřáteli nikomu."
Ravi Karuna Nayaka je bývalý ministr zahraničí Srí Lanky a současný opoziční poslanec:
"Nemyslím si, že jsme se někdy ocitli v takové situaci, s výjimkou případů, kdy Spojené království vstoupilo do války o Falklandy a my jsme museli v podstatě hlasovat. Byli jsme součástí Commonwealthu, od Británie jsme dostávali velkou pomoc."
Při středečním útoku zahynulo 87 lidí, více než 30 přeživších bylo zachráněno ze moře srílanskou námořní pěchotou, která uvedla, že loď se potopila ještě předtím, než se tam dostali. Pohřební ústav v chudém městě Gaul, kam byla těla převezena, je přetížený. Nejméně 50 těl je uloženo v kontejnerech s ledem venku. Tento ostrovní stát, vzdálený asi 3 000 kilometrů od Íránu, se ocitl na nejvzdálenější frontě rozšiřujícího se konfliktu, kterému se ani neutralita nemůže vyhnout.
Moderátor: V poslední půlhodině přistálo americké letadlo na letišti RAF Fairford. Spojené království dalo USA povolení k použití svých leteckých základen k provedení obranných úderů na íránské raketové základny. Náš politický korespondent Paul McNamara hovořil s místopředsedou britské vlády Davidem Lammym a nejprve se ho zeptal na využití britských základen.
Reportér: Dali jste USA povolení k použití britských základen pro start letadel k obranným misím proti íránským operacím. Ale co využití britských letadel z britských základen pro tyto obranné operace? Podpořili byste to?
David Lammy: Myslím, že je důležité nechat tyto posouzení na lidech v terénu. Udělili jsme jim obecné povolení. Vědí, že mají právní základ pro jednání, a já mám plnou důvěru, že tak učiní, aby ochránili životy.
Reportér: V noci americký prezident prohlásil, že chce mít slovo při výběru příštího íránského vůdce. Chce se osobně podílet na tomto rozhodnutí. Je správné, aby se prezident Trump do toho zapojoval?
David Lammy: No, rétorika prezidenta Trumpa je často intenzivní. Je jasné, že my věříme v demokratické principy. Chceme, aby íránský lid mohl rozhodovat o své budoucnosti, a chceme, aby tak činil svobodně. Zda toho lze dosáhnout, uvidíme v příštích dnech a týdnech.
Reportér: Ale ano nebo ne, je správné, aby se prezident Trump podílel na výběru příštího íránského vůdce?
David Lammy: Jsem si docela jistý, že může mluvit sám za sebe.
Reportér: Ano, mluvil sám za sebe. Řekl, že se chce do toho zapojit. Co na to říkáte?
David Lammy: Řekl jsem, že Spojené státy, Velká Británie a naši spojenci jsou demokratické národy a věříme v demokracii. Věříme, že lidé mají právo rozhodovat o tom, kdo by měl vést jejich zemi. Zda je to v Íránu možné, je samozřejmě předmětem intenzivní debaty.
Reportér: To zní jako velmi diplomatický způsob, jak říci, že věříte v demokracii, že věříte, že by měli být Íránci, kdo rozhodne, kdo je bude řídit. Proto se prezident Trump mýlí, ale vy jste politik na to , abyste to mohl říci před kamerou.
David Lammy: Jako místopředseda vlády a bývalý ministr zahraničí je pro mě důležité být diplomatický ve svých vyjádřeních.
Moderátor: Ceny ropy přes noc opět vzrostly, a to v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Cena ropy Brent poprvé za dva roky překročila 90 dolarů za barel. Před konfliktem byla cena 72 dolarů. To vyvolalo těžké ztráty na Wall Street, kde index Dow Jones klesl o 1,6 %. Ve Velké Británii začali věřitelé zvyšovat úrokové sazby hypoték a viní z toho nejistotu ohledně inflace a možnost snížení sazeb Bank of England.
Američtí vojenští vyšetřovatelé nyní si myslí, že je možné, že americký letecký úder zasáhl v sobotu dívčí školu v íránském městě Minab a zabil desítky studentek. Pentagon incident vyšetřuje, zatímco USA důrazně popírají, že by se zaměřovaly na civilní cíle. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Byl to jeden z prvních incidentů této války. Zůstává možná nejničivějším. Dívčí škola v jižním městě Minab byla v sobotu ráno zničena. Írán uvedl, že zemřelo více než 170 lidí. Většinu z nich tvořily mladé dívky, které zahynuly ve svých třídách. Jejich těla byla vytažena z trosek a uložena v márnici, kde je mohli identifikovat zdrcení rodiče. Budova školy byla údajně před mnoha lety přestavěna z vojenského zařízení.
Svědek: Věděli, že toto místo je škola. Už několik let to nebyla raketová základna. Ta byla přesunuta jinam. Buď to, nebo informace nepřítele byly nedostatečné.
Od útoku byla americká administrativa opakovaně dotazována, zda se jednalo o útok USA.
Rubio: Ministerstvo války by to vyšetřovalo, pokud by se jednalo o náš útok.
Hegseth: Mohu pouze říci, že to vyšetřujeme.
Leavittová: Chtěla bych vám důrazně sdělit, že Spojené státy americké nemají za cíl civilisty.
Reportér: Dnes však NBC News informuje o uzavřených briefinzích v Kongresu, kde američtí představitelé uvedli, že jejich síly mířily na tuto oblast. Zatímco Izrael soustředil palbu na západní Írán, americká armáda sděluje, že zaútočila na cíle na jihu, včetně pobřeží Hormuzského průlivu, kde se nachází Minab. Budova, v níž sídlí základní škola Shajara Tayeh, bývala součástí námořní základny Íránských revolučních gard, ale nejméně deset let je už oddělena obvodovou zdí. Vojenské budovy se nacházejí poblíž na jihu a východě. Sobotní útok zřejmě některé z nich srovnal se zemí a v střeše jiné budovy poblíž zanechal přesný otvor. Budova školy byla téměř zcela zničena. Snímky geolokalizované naším týmem pro vyšetřování dat ukazují kouř stoupající ze základny v ten samý den ráno, kdy byla škola zasažena. Podél jižní osy.
Ve středu předseda sboru náčelníků štábů USA potvrdil útoky USA na námořní cíle v této oblasti.
"Existují různé důležité mezinárodní závazky týkající se posuzování civilních obětí a shromažďování zpravodajských informací o okolní oblasti, aby bylo možné splnit povinnost nezpůsobovat nadměrné civilní oběti. Vypadá to, že se jedná o masivní selhání zpravodajských služeb v poměrně katastrofickém měřítku."
V úterý obyvatelé Minaru truchlili za oběti útoku na školu. Desítky a desítky rakví s fotografiemi dívek ve věku od 7 do 12 let. Úřad OSN pro lidská práva vyjádřil značné obavy, zda byl při útoku dodržen mezinárodní právo, a že načasování útoků svědčí o lhostejnosti k životům civilistů.
Moderátor: Spolu s eskalací vojenských akcí se rozvíjí debata o způsobu, jakým Trumpova administrativa vede válku poté, co prohlásila, že nebudou platit žádná hloupá pravidla pro vedení boje. Bílý dům také zveřejnil na internetu stylizovaná videa z útoků, včetně tohoto s názvem Justice the American Way (Spravedlnost po americku). Zatímco jazyk administrativy byl neobvykle přímočarý, tento týden americký ministr obrany Pete Hegseth popsal íránské vedení jako vyřízené a řekl, že americké síly způsobují naprostou destrukci a bijí je, když jsou na dně. Také se ostře vyjádřil o tradičních spojencích USA.
"Zničte raketovou hrozbu, zničte námořnictvo, žádné jaderné zbraně. Izrael má také jasné úkoly, za což jsme vděční. Schopní partneři, jak jsme říkali od začátku, schopní partneři jsou dobří partneři, na rozdíl od mnoha našich tradičních spojenců, kteří si lomí ruce a svírají své perly, váhají a koktají o použití síly."
Moderátor: Mluvil jsem s Fredem Fleitzem z konzervativního America First Institute, s generálem Sirem Richardem Shirreffem, důstojníkem britské armády ve výslužbě, který sloužil jako zástupce vrchního velitele NATO v Evropě, a s profesorkou Chimène Keitner, šéfkou katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Kalifornské univerzity. Nejprve jsem se zeptal, zda byl počáteční útok USA na Írán legální.
Prof. Chimène Keitner: Právní poradenství samozřejmě závisí na položených otázkách. A bohužel, kdybych byla teď na americkém ministerstvu zahraničí, nemyslím si, že by mě někdo v Bílém domě poslouchal. Ale řekla bych, že právním rámcem, který se vztahuje na vstup do války, je Charta OSN. Máme Radu bezpečnosti OSN z nějakého důvodu. A pokud Rada bezpečnosti neschválila použití síly nebo pokud není síla použita proti bezprostřední hrozbě, neexistuje žádný právní základ.
Moderátor: Vždy, když na to někoho upozorníte, řekne vám, že mezinárodní právo nezabrání zvěrstvům. Mezinárodní právo nezabrání íránskému režimu. Nezabrání terorismu. Jaká je na to odpověď? Proč je mezinárodní právo důležité?
Prof. Chimène Keitner: Právo je zásadním nástrojem pro všechny věci, které jste právě zmínil, a to jak právo vnitrostátní, tak mezinárodní, včetně mezinárodních institucí. Když se tedy zabýváme konkrétní otázkou, jako je problematický režim, a mluvíme o mezinárodním právu, musíme mít na paměti, že co platí pro jednoho, platí i pro druhého. Jakákoli pravidla, která budeme formulovat, a tvůrci Charty OSN to měli velmi na paměti, budou muset platit pro všechny. Nejde tedy o to, vybírat si právní argumenty, které se vám hodí. Mezinárodní právo je tak dobré, jak je dobrá ochota států se jím řídit. Máme 193 zemí. Mnohé z nich se mezinárodnímu právu velmi věnují, ale současná vláda USA se o něj zdá se nezajímá.
Moedrátor: Pojďme tedy přivítat Freda Fleitze ze Spojených států. Myslím tím kritiku na několika frontách, kterou byste tam mohl zachytit. Začněme mezinárodním právem. Neznepokojuje vás, že vědci a blízcí spojenci, jako je Británie, nepovažují počáteční útok za legální?
Fred Fleitz: Myslím, že existuje jasná strategie, což je jeden z důvodů, proč jsme nezačali bombardovat v lednu po masivním zásahu proti íránským demonstrantům. Plánování zabralo nějaký čas, ale generál Caine z Joint Chiefs of Staff řekl, že operace jako tato se plánují mnoho let. Probíhá spousta válečných her, spousta plánování. A myslím, že jsme teprve na samém začátku čtyř až pětitýdenní operace, jejímž cílem je svrhnout tento režim, zničit jeho útočné schopnosti a doufejme i bezpečnostní služby, což íránskému lidu dá příležitost převzít zpět svou vládu.
Moderátor: Takže, Richarde, co si o tom myslíte?
Sir Richard Shirreff: No, je tu pár věcí, které je třeba rozebrat, že? Myslím tím cestu, kterou by íránský lid mohl znovu převzít svou vládu. Jaká je to cesta? Jak očekáváte, že traumatizovaní lidé povstanou proti IRGC a milici Basij? A pak si vzpomeňte na samotný čin zavraždění Chomejního, který byl na jedné straně samozřejmě hlavou státu, ale zároveň byl také uctívaným šíitským duchovním. Tímto činem ho Amerika a Izrael okamžitě povýšily do řad mučednických svatých a odcizily si šíitské muslimy po celém světě. A tímto činem s největší pravděpodobností odradíte všechny umírněné Íránce, kteří mají teokracie plné zuby a touží po změně, ale utvrdíte jejich názory a s největší pravděpodobností je přivedete do řad zastánců tvrdé linie. A pokud mohu, pokud je tato jaderná hrozba tak závažná, že do konce roku, jak jste řekl, se jejich jaderné zbraně zdvojnásobí.
Fred Fleitz: To jsem neřekl. Rakety. Řekl jsem rakety.
Sir Richard Shirreff: Ale proč je tomu tak, proč se Amerika a Trump chlubili, že v červnu loňského roku byla jaderná hrozba odstraněna? Pokud byla odstraněna v červnu, proboha, udělali tefy hodně, aby se dostali do fáze, kdy musíte nyní zahájit válku, abyste ji znovu odstranili.
Fred Fleitz: No, myslím si, že jaderný program byl v červnu loňského roku odstraněn, ale od té doby íránská vláda znovu buduje své jaderné a raketové programy. Myslím si, že jejich raketový program utrpěl značnou ztrátu, větší, než tvrdí představitelé americké vlády.
Sir Richard Shirreff: Obávám se, že to, co slyšíme, jsou hlavně dodatečné argumenty.
Prof. Chimène Keitner: Žádné z těchto pokusů o ospravedlnění ex post mě opravdu nepřesvědčují. Různí členové administrativy přišli v různých časech s různými zdůvodněními. Vypadá to, jako by ani nemluvili se svými vlastními vyjednavači v terénu. Těsně před začátkem bombardování jsme dostali zprávu, že vyjednávání skutečně pokročila. Proto máme národní bezpečnostní byrokracii. Věřím, že Fred byl také součástí tohoto systému. Proto máte poradce, včetně, ale nejen právníků. Nemáme žádnou důvěru ani důvod k důvěře, že se jakýkoli z těchto procesů, ať už interních nebo externích, uskutečnil. A to by mělo znepokojovat každého.
Moderátor: Generále Sire Richarde, mohu se vás zeptat na otázku týkající se cílení? Došlo ke dvěma velmi závažným incidentům a zajímalo by mě, jak se k nim stavíte jako voják. Je tu ta škola a není jasné, kdo ji zasáhl, ale vypadá to, že to mohli být Američané. Tvrdí, že ji nezaměřili úmyslně. A pak je tu loď u Srí Lanky, která se vracela z jakési diplomatické mise s Indií. Existují náznaky, že nebyla ani ozbrojená a že ti námořníci byli zabiti. Jak vnímáte tyto dvě velké události?
Sir Richard Shirreff: No, to je důsledek války. Válka není čistá, jasná a jednoznačná záležitost. Je to špinavá, ohavná, brutální a násilná záležitost. A samozřejmě, národní bezpečnost Spojených států zcela explicitně prohlásila, že mezinárodní řád založený na pravidlech je abstraktní pojem. To mi říká, že právo tu nehraje žádnou roli, že síla je právem, a tím to končí. Tím to končí.
Moderátor: Celou půlhodinovou verzi této debaty o prognóze můžete vidět na YouTube nebo na vaší podcastové platformě. Hlavní zprávy dnešního večera: v posledních několika minutách tiskový mluvčí Bílého domu uvedl, že dokončení dosažitelných cílů v operacích v Íránu potrvá čtyři až šest týdnů. Před krátkou dobou přistálo letadlo amerického letectva na letišti RAF Fairford. Spojené království umožňuje USA využívat své letecké základny k provádění obranných úderů. Vracíme se zítra večer v šest. Do té doby toto byly Channel 4 News. Za všechny vám přejeme dobrý večer.
