Izrael plánoval tuto válku proti Íránu 40 let. Všechno ostatní je jen kouřová clona
7. 3. 2026
Jiskry odporu – v Gaze, Iráku, Libanonu, Sýrii, Jemenu – nebyly uhašeny. Útokem na Írán se rozhořely v plameny, píše Jonathan Coo
[Poprvé publikováno v Middle East Eye]
Je téměř nemožné pochopit – alespoň z nabízených zdůvodnění – čeho americký prezident Donald Trump skutečně doufá dosáhnout svou a izraelskou zjevně nelegální agresivní válkou proti Íránu.
Je to zničení íránského jaderného zbrojního programu, pro který nikdy neexistovaly žádné hmatatelné důkazy a který Trump před několika měsíci prohlásil za „úplně a zcela zničený“ v rámci předchozího protiprávního útoku?
Nebo má za cíl donutit Teherán k návratu k jednání o programu obohacování jaderné energie, které bylo předčasně ukončeno, když USA zahájily svůj neprovokovaný útok – jednání, která byla nutná, protože v roce 2018, během svého prvního funkčního období, Trump roztrhal původní dohodu s Íránem?
Nebo má válka donutit Írán k větší flexibilitě, i když Trump zmařil jednání v okamžiku, kdy hlavní zprostředkovatel Omán informoval, že Teherán kapituloval téměř ve všech náročných požadavcích Washingtonu a že dohoda byla „na dosah“?
Nebo jsou letecké údery určeny k „osvobození“ Íránců, i když mezi prvními oběťmi bylo nejméně 165 civilistů v dívčí škole, z nichž většina byly děti ve věku od 7 do 12 let?
Nebo je cílem vyvinout tlak na Írán, aby se vzdal svých balistických raket – jediné odstrašující síly, kterou má proti útoku, a která by ho nechala zcela bezbranného vůči zlovolným záměrům USA a Izraele?
Nebo Washington věřil, že Teherán se chystá zaútočit jako první, i když představitelé Pentagonu svěřili zaměstnancům Kongresu, že neexistují žádné zpravodajské informace o tom, že by se útok chystal?
Nebo je cílem svrhnout íránský režim, jak se to již podařilo při atentátu na nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího? Pokud ano, k jakému účelu, vzhledem k tomu, že Chameneí byl tak proti íránské jaderné bombě, že vydal náboženský edikt, fatwu, proti jejímu vývoji?
Mohl by Chameneího nástupce – poté, co viděl, jak naprosto nedůvěryhodné jsou USA a Izrael, jak fungují jako darebácké státy, které se neřídí mezinárodním právem – nyní rozhodnout, že vývoj jaderné bomby je absolutní prioritou pro ochranu íránské suverenity?
Žádné jasné zdůvodnění
Ve Washingtonu neexistuje žádné jasné zdůvodnění, protože autor tohoto útoku není ani v Bílém domě, ani v Pentagonu. Tento plán byl vymyšlen v Tel Avivu před desítkami let.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu to v neděli přiznal. Radoval se: „Tato společná snaha nám umožňuje dosáhnout toho, čeho jsem doufal dosáhnout 40 let: zcela zničit teroristický režim. To je můj slib a to se také stane. “
Upozorňujeme, že těchto čtyřicet let bylo také obdobím nekonečné řady varování od Netanjahua a dalších izraelských vůdců, že Teherán je jen několik měsíců od vyvinutí jaderné bomby.
Netanjahu po celou dobu šířil stejnou naléhavou, nesmyslnou záminku pro útok na Írán. Po 40 let byl každý rok prohlašován za poslední příležitost zastavit „šílené mulláhy“ před získáním bomby – bomby, která se nikdy neuskutečnila.
A po celou tu dobu byl izraelský arsenál jaderných zbraní, nehlášený a proto nekontrolovaný, veřejným tajemstvím.
Evropa pomohla Izraeli vyvinout jeho bombu, zatímco USA zavíraly oči, i když izraelští vůdci zastávali sebevražednou doktrínu známou jako „Samsonova varianta“, která předpokládala, že Izrael raději odpálí svůj jaderný arzenál, než aby utrpěl konvenční vojenskou porážku.
Samsonova varianta implicitně odmítá myšlenku, že by jakýkoli jiný stát na Blízkém východě mohl získat bombu a tím vyrovnat vojenskou rovnováhu s Izraelem.
Právě tato premisa po desetiletí určovala izraelskou politiku vůči Teheránu. Ne proto, že by Írán projevil sklon k vývoji zbraně. Ani proto, že by jeho údajně „šílení mulláhové“ byli natolik pošetilí, aby je vystřelili na Izrael, pokud by je někdy získali.
Ne, bylo to z jiných důvodů. Protože Írán je největším a nejjednotnějším státem v regionu, státem s bohatou historií, silnou kulturní identitou a impozantní intelektuální tradicí. Protože Írán opakovaně prokázal – ať už pod sekulárními, nebo náboženskými vůdci – neochotu podřídit se západní a izraelské koloniální nadvládě.
A protože je považován za zdroj autority a vedení šíitskými náboženskými komunitami v sousedních zemích – Iráku, Libanonu, Sýrii, Jemenu –, které mají podobnou historii odmítání podřídit se izraelské hegemonii.
Izrael se obával, že pokud by Írán následoval Severní Koreu a získal jadernou zbraň, Izrael by přestal být nejužitečnějším militarizovaným klientským státem Západu na ropném Středním východě.
Bez schopnosti terorizovat své sousedy, podněcovat sektářské rozdělení a pomáhat prosazovat imperiální moc USA v regionu by Izrael ztratil svůj smysl. Stal by se naprosto irelevantní.
Izraelští vůdci – zbohatlí na nekonečných vojenských dotacích placených americkými daňovými poplatníky a s povolením drancovat palestinské zdroje – nikdy nebyli ochotni dobrovolně opustit svůj lukrativní post.
Proto byl Írán zřídka mimo zorné pole Izraele.
„Porodní bolesti“
Rozsah mimořádného podvodu Izraele v případě války proti Íránu lze posoudit porovnáním s podvodem, který spáchala administrativa George W. Bushe při zahájení invaze do Iráku v roce 2003.
Irák byl dalším silným vojenským státem – i když o něco křehčím kvůli hlubokým náboženským a etnickým rozkolům –, o kterém se Izrael obával, že by mohl vyvinout jadernou kapacitu, která by zničila jeho postavení nejmocnějšího hráče.
V přípravách na tuto nelegální válku – opět podporovanou Izraelem – Bush tvrdil, že irácký vůdce Saddám Husajn disponuje rozsáhlými tajnými zásobami zbraní hromadného ničení, které pocházejí z doby před zavedením režimu inspekcí zbraní OSN v roce 1991.
Inspektoři, kteří měli v Iráku rozsáhlé pravomoci, to považovali za nepravděpodobné. Poukázali také na to, že i kdyby některé známé irácké chemické zbraně unikly jejich inspekcím, byly by do té doby tak staré, že by se proměnily v „neškodnou kaši“.
Po invazi nebyly žádné zbraně hromadného ničení nalezeny. Západní politici a média však tuto velkou lež ochotně přijali. Alespoň v tomto případě mohli tvrdit, že měli jen několik měsíců na to, aby posoudili věrohodnost obvinění.
V případě Íránu měli politici a média naopak 40 let na to, aby prošetřili a zvážili věrohodnost tvrzení Izraele. Už dávno měli přijít na to, že Netanjahu je naprosto nespolehlivým vypravěčem o údajné íránské „hrozbě“.
A to ani nebereme v úvahu, že je také hledaným podezřelým z válečných zločinů, který více než dva roky lhal o genocidním zničení Gazy Izraelem. Nikdo by neměl věřit ani slovu, které vyjde z jeho úst.
Stejně jako v případě pokračujícího ničení Gazy a dřívější okupace Iráku je i současný útok na Írán další společnou kriminální produkcí USA a Izraele – ve skutečnosti pokračováním stejného projektu.
Argument je jasný.
Netanjahu hovoří o tom, že chce „zničit teroristický režim“, stejně jako dříve hovořil o „vykořenění“ Hamásu v Gaze.
Trump podobně tvrdí, že poražený Írán je klíčem k „zcela odlišnému Blízkému východu“. Po zahájení leteckých úderů o víkendu vyzval Íránce, aby svrhli svou „represivní teokracii“ a vybudovali „svobodný a mírumilovný Írán“.
Vše je navrženo tak, aby odráželo fantazie o vytvoření nového Blízkého východu, které Izrael a jeho ideologičtí agenti ve Washingtonu – známí jako neokonzervativci nebo neokoni – propagují již více než čtvrt století, tedy ještě před marnými invazemi do Afghánistánu a Iráku.
Condoleezza Riceová, Bushova ministryně zahraničí, hovořila v roce 2006 o bolestivých „porodních bolestech“, které bude muset region snášet, zatímco americká a izraelská armáda budou působit jako porodní asistentky této nové éry.
Poprvé se plán rychle zhroutil. Americké jednotky nedokázaly překonat zuřivý irácký odpor. Afghánistán byl pomalu dobýván zpět Talibanem od amerických a britských okupantů. A Hizballáh uštědřil Izraeli krvavou porážku, když se v roce 2006 pokusil znovu obsadit jižní Libanon.
Nicméně první kolo bylo hororovou podívanou. Zahrnovalo masové vyvražďování obyvatelstva v celém regionu ze strany USA a Izraele. Byla zřízena speciální tajná věznice americké armády, kde docházelo k mučení. Mezinárodní právo bylo rozcupováno. A válka vyhnala miliony lidí, kteří se vydali do Evropy a podnítili vzestup protiimigrační krajní pravice.
Mýtus „změny režimu“
Druhé kolo, na které Izrael a neokonzervativci od té doby netrpělivě čekali, mělo být ještě ošklivější.
Jeho chvíle nastala na konci roku 2023, kdy Hamás provedl smrtící jednodenní únik z koncentračního tábora v Gaze, kde byli Palestinci – v té době jich bylo asi 2,3 milionu – desítky let vězněni Izraelem.
Izrael trval na svém právu na „odvetu“ a zahájil genocidní kampaň bezohledných leteckých útoků. Malá pobřežní enkláva byla srovnána se zemí, desítky – spíše stovky – tisíc Palestinců byly zabity a celé obyvatelstvo zůstalo bez domova a bez prostředků.
Ale tato devastace – stejně jako paralelní kampaň Izraele, jejímž cílem bylo vyhladovět obyvatele Gazy – nebyla pouze reakcí na útok Hamásu ze 7. října 2023, i když bylo tabu naznačovat něco jiného.
Izrael měl již dlouho plán na „přetvoření“ Blízkého východu, který sahal ještě před nástupem Netanjahua k moci.
Stále není jasné, do jaké míry se izraelský model transformovaného Blízkého východu shoduje s modelem Washingtonu, ačkoli analytici obvykle volně odkazují na oba jako na „změnu režimu“. To je však nesprávný termín. I pro Washington změna režimu vylučuje instalaci demokratického vůdce zastupujícího vůli íránského lidu.
Ministr války Pete Hegseth, který sloužil v Iráku, byl upřímnější než jeho nedávní předchůdci, když odmítl myšlenku, že by z tohoto nelegálního útoku mohlo vzejít něco dobrého.
„Žádná hloupá pravidla boje, žádné bahno budování národa, žádné budování demokracie, žádné politicky korektní války,“ řekl novinářům.
Pro tuto averzi existuje dobrý důvod. Naposledy, když měl Írán demokratickou vládu, na počátku 50. let, pobouřil jeho sekulární socialistický premiér Mohammad Mossadegh Západ tím, že znárodnil íránský ropný průmysl ve prospěch Íránců.
Operace CIA Operation Ajax ho v roce 1953 svrhla a znovu dosadila na trůn brutálního Mohammada Rezu Pahlavího jako monarchu, neboli šáha, což umožnilo USA a Británii znovu převzít kontrolu nad íránskou ropou.
Odveta přišla po 26 letech. Islámští duchovní využili vlnu lidové nenávisti vůči USA a Izraelem podporovanému šáhovi k zahájení své revoluce.
Nestabilní menšina
Washington by nepochybně uvítal „změnu režimu“ v podobě dosazení Rezy Pahlavího, nejstaršího syna šáha, jako nového autokratického loutkového vládce podporovaného Západem.
Izrael by s takovým výsledkem mohl být také spokojen.
Ale nikdo ve Washingtonu ani v Tel Avivu si opravdu nemyslí, že Írán lze bombardováním donutit k přijetí návratu krutého loutkového vůdce, jakým byl šáh.
Vše, co se USA dosud podařilo dokázat, je zřejmé: že velké množství Íránců lze vyhnat do ulic na protest, jako tomu bylo koncem prosince, pokud jsou oni a jejich země zbídačeni nad míru snesitelnosti trvalým a nemilosrdným režimem ekonomických sankcí USA.
Ale bez ohledu na narážky západních politiků a médií nejsou Íránci rozhořčení tím, že byli dohnáni k chudobě, ani soudržným politickým hnutím, ani není pravděpodobné, že budou vnímaví k prosbám právě těch amerických elit, které strávily roky tím, že jejich zemi přivedly k bankrotu.
Pokud se myšlenka, že íránská opozice je připravena převzít moc, jeví jako realistická, je to jen proto, že západní média připravují své publikum dvěma pravděpodobně nepravdivými tvrzeními.
Za prvé, že íránský režim nemá masovou podporu. A za druhé, že ti, kdo protestují, viní ze své tíživé situace výhradně své vlastní vládce, místo aby část svého hněvu směřovali na vnější aktéry, kteří se zlovolně vměšují do jejich životů.
Několik bohatých íránských exulantů – těch, kteří se opět chtějí obohatit prodejem íránského stříbra koloniálním západním pánům – možná fandí bombardování íránských školaček z bezpečí západních televizních studií. Bylo by však nerozumné si představovat, že představují něco víc než malou, vyšinutou menšinu.
Maga zmatek
Na rozdíl od zmatku, který ve Washingtonu způsobuje potřeba uklidnit americkou veřejnost, je dlouhodobý plán Izraele na „přetvoření“ Blízkého východu jasný.
V Tel Avivu není zájem o „změnu režimu“, pokud nový režim není ochoten podřídit se – jako to udělaly státy Perského zálivu – Izraeli jako regionálnímu vládci.
Jelikož to není pravděpodobné, Izrael chce to, co by se dalo lépe nazvat „svržením režimu“ nebo „kolapsem režimu“: úplné zničení íránské infrastruktury, rozpuštění veškeré vládní a vojenské moci a vytvoření mocenského vakua, ve kterém by Izrael mohl manipulovat s rivaly a podněcovat trvalou a vysilující občanskou válku.
Zní vám to povědomě?
To proto, že útok na Írán odpovídá stejné katastrofální vojenské strategii USA, kterou použili izraelští neokonzervativní spojenci ve Washingtonu při útocích na Afghánistán, Irák, Libyi, Sýrii a Jemen před říjnem 2023.
Trump se dostal k moci právě proto, že slíbil, že zastaví „věčné války“ – války za Izrael –, které způsobily chaos na Blízkém východě a přímo podpořily nové formy militantního islámského extremismu, od al-Káidy po Islámský stát.
Je pochopitelné, že jeho hnutí Maga je nyní v rozrušení kvůli útoku na Írán.
Trump, který je volebně závislý na hlasech vehementně proizraelských křesťanských evangelikálů a finančně závislý na velkých izraelských dárcích, jako je Miriam Adelson, se však nikdy nemohl příliš vzdálit od stávajícího scénáře.
Od října 2023, s podporou Bidenovy administrativy, Izrael rozjel své války za svržení režimu v Gaze, Libanonu a znovu v Sýrii. Každá z těchto zemí je nyní vojensky zničena a stěží je jí možmno vládnout.
Trump proti těmto válkám nic nenamítal – a jejich primárním účelem bylo připravit půdu pro izolaci Íránu od jeho regionálních spojenců, aby byl dostatečně zranitelný pro současný útok.
To vše se odehrálo podle zcela předvídatelného scénáře, jak již v roce 2007 přiznal čtyřhvězdičkový generál Wesley Clark. Krátce po útoku na Dvojčata v roce 2001 mu byl předložen tajný informační dokument o plánu Pentagonu „sestřelit“ sedm zemí, počínaje Irákem a konče Íránem.
Pakt s ďáblem
Západní spojenci Washingtonu mohou být v soukromí nepříjemně překvapeni tím, že jsou viditelně spojováni s další nelegální válkou USA a Izraele. Ale tím, že více než dva roky podporovali genocidu v Gaze, již uzavřeli pakt s ďáblem. Nyní už není cesty zpět.
Proto se Británie, Francie, Německo, Kanada a Austrálie poslušně postavily za Trumpovu administrativu, když chaos začal.
První reakcí kanadského premiéra Marka Carneyho bylo vzít zpět slova, která pronesl v lednu v Davosu: že je čas, aby „střední mocnosti“ jako ta jeho přestaly „žít ve lži“ o dobrotivosti vedené USA a místo toho si vytvořily vlastní strategickou autonomii, aby mohly prosazovat upřímnější zahraniční politiku.
Carney vydal o víkendu prohlášení, ve kterém plně podpořil USA a Izrael v jejich zjevně nelegální agresi proti Íránu – což mezinárodní právo definuje jako „nejzávažnější mezinárodní zločin“ – ale poté, co čelil domácí kritice, musel své prohlášení odvolat.
Britský premiér Keir Starmer mezitím předal Trumpovi klíče od britských leteckých základen pro to, co pokrytecky nazývá „obrannými účely“.
Někdo by měl Starmerovi, kdysi slavnému právníkovi v oblasti lidských práv, vysvětlit, že nelze „obranně“ pomáhat agresivní válce. Tím se totiž sám stáváte agresorem.
Časový plán Pentagonu na svržení režimu z roku 2001, který viděl generál Clark, byl „sedm zemí za pět let“. Jak ukázaly události čtvrt století poté, byl tento scénář naprosto nereálný.
Není důvod se domnívat, že USA nebo Izrael mají jasnější představu o tom, jak se to bude vyvíjet, než měly v roce 2001. Jedinou jistotou je, že to nepůjde podle plánu.
Izrael vymazal malou Gazu z mapy, ale Hamás stále stojí a vládne v troskách, nepochybně naplněn ještě intenzivnějším hněvem a touhou po pomstě.
Írán je mnohem, mnohem větší problém než Gaza nebo jakékoli jiné předchozí cíle izraelsko-amerických útoků.
Uhlíky odporu – v Gaze, Iráku, Libanonu, Sýrii, Jemenu a potenciálně i na nových místech, jako je Bahrajn – nebyly uhašeny. A nyní, s útokem na Írán, jsou každým novým zločinem, každým novým násilím, každou novou krutostí rozdmýchávány
