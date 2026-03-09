Jak vysoko by mohly vyšplhat ceny ropy?
9. 3. 2026
Na konci roku 2025 převládal názor, že pro rok 2026 se očekává přebytek ropy. Několik hlavních bank a prognostických agentur očekávalo, že globální nabídka překročí poptávku o několik milionů barelů denně. Některé projekce – včetně těch od JPMorgan Chase – předpovídaly, že ropa Brent se do poloviny roku 2026 posune do rozmezí 60 dolarů.
Jak rychle se věci mění.
Po týdnu eskalujícího konfliktu na Blízkém východě a funkčním zastavení komerční dopravy přes Hormuzský průliv vzrostla cena ropy West Texas Intermediate (WTI) nad 92 dolarů za barel. To je jeho nejvyšší úroveň od cenového šoku v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu.
Ačkoliv tato cena zůstává výrazně pod rekordními úrovněmi z roku 2008, dnešní dynamika je jiná. Místo debat o tom, zda může nastat narušení, trhy reagují na to, co už probíhá.
Otázka, kterou si dnes klade mnoho čtenářů, je jednoduchá: Jak vysoko by mohly ceny ropy vystoupat?
Upřímná odpověď je, že to nikdo neví jistě. Možnosti však můžeme vyhodnotit pohledem na tři fyzická omezení, která nakonec řídí ropné trhy: rezervní kapacitu, elasticitu poptávky a limity politických zásahů.
Volná kapacita vs. Hormuzská matematika
Prvním omezením je globální zásobovací buffer.
Na konci roku 2025 měl svět přibližně 3 až 4 miliony barelů efektivní rezervní výrobní kapacity denně, téměř výhradně v rukou Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Za normálních podmínek tato rezerva pomáhá stabilizovat ceny během dočasných narušení.
Ale rozsah vyřazení Hormuzského průlivu tuto bariéru dává do perspektivy. Přibližně 20 milionů barelů denně – téměř pětina světové spotřeby ropy – prochází tímto úzkým vodním tokem.
I kdyby byla každá volná kapacita okamžitě uvedena do provozu, vykompenzovalo by to jen zlomek objemu, který je nyní ohrožen.
Jinými slovy, volná kapacita může pomoci zmírnit menší narušení. Nemůže plně kompenzovat systémové hrdlo, které ovlivňuje tak velký podíl globální zásob.
Poptávka v "bodu zlomu"
Někdy, když se mě lidé ptají, jak vysoko by ceny ropy mohly vystoupit, ptám se jinak: Jak drahý by musel benzín být, než začnete méně jezdit?
Tento myšlenkový experiment zachycuje základní pravdu o ropných trzích.
Poptávka je v krátkodobém horizontu pozoruhodně odolná. Lidé stále dojíždějí do práce, nákladní auta stále vozí zboží a letadla stále létají.
Ale v určitém bodě začnou vysoké náklady na palivo měnit chování. Spotřebitelé méně jezdí, firmy omezují diskreční cestování a ekonomický růst zpomaluje.
Historie nabízí užitečný referenční bod. V roce 2008 vzrostla cena ropy WTI na 147 dolarů za barel těsně před tím, než globální ekonomika vstoupila do recese. Mnoho analytiků nyní považuje přibližně 120 dolarů za barel za moderní "spouštěč recese" – úroveň, kdy náklady na energii začínají výrazně snižovat spotřebitelské výdaje a ekonomickou dynamiku.
V tomto smyslu se vysoké ceny nakonec stávají svým vlastním korekčním mechanismem. Potlačují poptávku, dokud se trh nevyrovná. Nebo, jak se říká, řešením vysokých cen jsou vysoké ceny.
Strategická ropná rezerva: Stabilizátor, ne řešení
Nástroje politiky mohou ovlivnit ceny také – ale pouze v určitých mezích.
Strategická ropná rezerva USA v současnosti obsahuje přibližně 415 milionů barelů surové ropy. I když je to stále jedna z největších nouzových zásob na světě, je to výrazně pod vrcholem více než 700 milionů barelů před 15 lety.
Koordinované uvolnění ze strany SPR může pomoci uklidnit trhy a zmírnit krátkodobé narušení, jak tomu bylo po ruské invazi na Ukrajinu. Například pokles o jeden milion barelů denně by mohl dočasně zvýšit zásoby během krize.
Ale ve srovnání s přibližně 20 miliony barelů denně, které běžně procházejí Hormuzským průlivem, i agresivní prodeje rezerv jen částečně kompenzují narušení.
SPR může trhům koupit čas na přizpůsobení. Nemůže nahradit Perský záliv.
Vymezení scénářů
Místo snahy předpovídat přesný cílový stav je užitečnější uvažovat v rozmezích navázaných na reálný vývoj.
- Omezené narušení (90–110 dolarů za barel WTI). Pokud se současné narušení ukáže jako dočasné a přeprava přes průliv se relativně rychle obnoví, současný cenový nárůst by mohl ustoupit, jakmile se dříve očekávaný přebytek nabídky v roce 2026 znovu prosadí.
- Strukturální šok (110–130 WTI). Pokud narušení přetrvávají několik týdnů – kvůli útokům na tankery, poškození infrastruktury nebo dlouhodobému výběru pojištění – trh začne započítávat trvalé riziko dodávek.
- Vážné narušení (140+ WTI). Tento scénář by pravděpodobně vyžadoval výraznou eskalaci, například výrazné poškození klíčových zpracovatelských zařízení v Saúdské Arábii nebo SAE. V tu chvíli by trh byl poháněn méně obchodním sentimentem a více globálním snahou o fyzické barely. V tu chvíli opravdu nevíme, jak vysoko ceny ropy mohou vzrůst, ale v určitém bodě spustí ekonomickou reakci.
Cesta před námi
Ropné trhy se nakonec korigují samy. Vysoké ceny mají tendenci zasévat semínka vlastního konce tím, že zpomalují ekonomickou aktivitu a snižují poptávku.
Ale tento proces přizpůsobení může trvat nějaký čas – a může být bolestivý, když se rozvíjí.
Klíčovou otázkou nyní není, zda by ceny ropy mohly ještě více vzrůst. Historie ukazuje, že to dokážou.
Skutečná otázka je, jak dlouho by globální ekonomika musela žít s těmito cenami, než by zničení poptávky donutilo trh vrátit se k rovnováze. A co je důležitější, jaké dopady budou nakonec mít na globální ekonomiku.
