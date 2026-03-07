Trump obviněn, že uhodil školačku, která odmítla provést na něm sexuální akt“
Americké úřady zveřejnily dokumenty FBI, které byly zadržovány z Epsteinových spisů a obsahují obvinění, že Donald Trump sexuálně zneužil školačku.
Zápisky z výslechů údajné oběti byly označeny jako chybějící z archivu dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti souvisejících s pedofilním finančníkem Jeffreyem Epsteinem.
Vzhledem k obviněním z utajování informací Bílým domem však byly včera zveřejněny – několik týdnů po oficiálním zveřejnění spisů a v době, kdy Blízký východ sužuje konflikt.
ení v roce 2019.
Dokumenty odhalují, že neidentifikovaná žena krátce po Epsteinově zatčení za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v roce 2019 řekla agentům FBI, že byla v 80. letech jako mladá teenagerka zneužita Epsteinem i Trumpem.
Tvrdila, že jí bylo mezi 13 a 15 lety, když ji Trump uhodil poté, co ho kousla, když se ji snažil přinutit k orálnímu sexu.
Trump důsledně popírá jakékoli protiprávní jednání související s Epsteinem nebo jakoukoli znalost zločinů zesnulého finančníka.
Tvrzení ženy nebyla ověřena a na základě jejích tvrzení nebyla vznesena žádná obvinění.
Načasování zveřejnění chybějících dokumentů – v době, kdy jsou zpravodajské bulletiny plné zpráv o útocích USA a Izraele na Írán – však vyvolává otázky.
Ministerstvo spravedlnosti tyto dokumenty nezveřejnilo ve své letošní publikaci více než tří milionů Epsteinových spisů, ale jeden dokument naznačoval jejich existenci.
Žena měla být vyslechnuta čtyřikrát mezi srpnem a říjnem 2019, ale ve veřejně zveřejněné části ministerstva spravedlnosti bylo zahrnuto pouze shrnutí jednoho z jejích výslechů.
Ministerstvo má přezkoumat, zda byla Epsteinova dokumentace neoprávněně zadržena poté, co demokraté obvinili generální prokurátorku Pam Bondi z potlačování obvinění proti prezidentovi.
Úředníci ministerstva spravedlnosti však trvají na tom, že spisy byly původně zadrženy pouze proto, že byly omylem zařazeny jako duplikáty.
Ze tří zpráv o výsleších FBI vyplývá, že žena uvedla, že se přihlásila poté, co poznala Epsteina na fotografii, kterou jí poslal přítel.
Tvrdila, že Epstein ji začal zneužívat od jejích 13 let a domlouval jí schůzky s jinými muži, včetně jedné příležitosti, kdy ji vzal do „New Yorku nebo New Jersey“, aby se setkala s Trumpem.
Podle shrnutí výslechů – známých jako zprávy FBI 302 – žena tvrdila, že se Trump během schůzky pokusil ji přinutit k orálnímu sexu.
FBI řekla, že „od samého začátku“ se Trumpovi „nelíbilo, že jsem byla holka vypadající jako kluk“.
Zhrnutí odhaluje, že žena tvrdila, že ji pan Trump zavřel sám v místnosti a řekl jí: „Naučím tě, jak se mají chovat malé holky.“
Tvrdila, že Trump si poté rozepnul kalhoty a stlačil jí hlavu dolů. Řekla, že byla tak „znechucená“, že „to kousla“.
Poznámky dodávají, že Trump ji poté údajně uhodil se slovy: „Vyhoďte tu malou děvku pryč.“
Žena uvedla, že ona a její blízcí dostávali v průběhu let výhružné telefonáty, v nichž po ní požadovali, aby o incidentu mlčela, a že se domnívá, že tyto telefonáty souvisely s Epsteinem.
Poznámky zaznamenávají, jak v jednom rozhovoru „tiše řekla, že pokud to nebyl Epstein, možná to byl ten „druhý“.
Když byla dotázána, koho tím myslí, uvedla podle dokumentu „Trumpa“.
V pozdějším rozhovoru ji agenti tlačili, aby poskytla více podrobností o údajné interakci s Trumpem, ale ona odmítla poskytnout další informace a nakonec přerušila kontakt s vyšetřovateli.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová obvinění proti Trumpovi odmítla.
„Jedná se o zcela nepodložená obvinění, která nejsou podložena žádnými věrohodnými důkazy, a pocházejí od smutně narušené ženy, která má rozsáhlou kriminální minulost,“ uvedla.Trumpova mluvčí.
„Naprostá nepodloženost těchto obvinění je podpořena také zřejmým faktem, že ministerstvo spravedlnosti Joea Bidena o nich vědělo čtyři roky a nic s nimi neudělalo – protože věděli, že prezident Trump neudělal absolutně nic špatného.
Jak jsme již nesčetněkrát řekli, prezident Trump byl zveřejněním Epsteinovy dokumentace zcela očištěn.“
Tyto dokumenty nebyly zveřejněny v rámci kongresem nařízeného zveřejnění údajů týkajících se Epsteina, který údajně spáchal sebevraždu ve vazbě v roce 2019, když čekal na soud kvůli obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Absence těchto memorand, na kterou upozornila americká média, vyvolává otázky, zda Bílý dům nezveřejnil citlivé údaje týkající se VIP osob, jako je Trump.
Stalo se tak v době, kdy pokračuje přezkoumávání nakládání administrativy s Epsteinovými záznamy a kritici také obviňují ministerstvo spravedlnosti z neoprávněného redigování informací.
Ve středu, v ojedinělém projevu frustrace obou stran, kdy několik republikánů porušilo stranickou disciplínu, hlasoval výbor Sněmovny reprezentantů o předvolání Bondiové, aby zodpověděla otázky týkající se nakládání s dokumenty.
Nejvyšší demokrat ve výboru, Robert Garcia, poznamenal, že ministerstvo spravedlnosti oznámilo své nejnovější zveřejnění ve čtvrtek – den po hlasování o Bondiové.
„To poté, co bez vysvětlení odstranili 50 tisíc souborů,“ napsal na X.
„Ukončíme toto utajování Bílého domu.“
Demokraté zahájili vyšetřování, zda ministerstvo úmyslně zadrželo materiály, které naznačovaly, že Trump byl zapleten do sexuálního napadení.
Zdroj v angličtině ZDE
