Lodnýnský primátor Sadiq Khan vyzývá Trumpem ohroženou firmu Anthropic zabývající se umělou inteligencí, aby expandovala do Londýna
7. 3. 2026
Londýnský primátor Sir Sadiq Khan vyzývá společnost Anthropic se sídlem v San Franciscu, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI), aby rozšířila své působení v jeho městě, a zároveň kritizuje Trumpovu administrativu za to, že se snaží této firmě pomstít.
Sir Sadiq zaslal dopis šéfovi společnosti Anthropic Dariovi Amodeimu poté, co Pentagon označil Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec, protože Amodei odmítl poskytnout americkým obranným agenturám neomezený přístup k nástrojům AI.
„Je velmi znepokojivé vidět takové chování, které je jasným pokusem zastrašit a potrestat Anthropic za to, že odmítla odstranit etické záruky,“ napsal Sir Sadiq.
Společnost Anthropic uvedla, že se proti tomuto označení hodlá bránit u soudu.
Na dotaz ohledně dopisu primátora a jeho nabídky řekl mluvčí Bílého domu BBC: „Jak konstatoval prezident Trump, nikdy nedovolíme radikálně levicové, woke firmě diktovat, jak má americká armáda vést války.“
Při rozhovorech s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem Amodei vyjádřil nesouhlas s možností, že by model Claude společnosti Anthropic byl používán k hromadnému domácímu sledování nebo autonomnímu vojenskému cílení.
Pentagon uvedl, že armáda musí být schopna používat technologii „ke všem zákonným účelům“, a argumentoval, že omeení způsobu použití by porušovalo zákon.
Minulý týden americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídí všem federálním agenturám, aby okamžitě přestaly používat technologii od vývojáře umělé inteligence Anthropic.
„Oceňuji vaši neochvějnost tváří v tvář takovému tlaku,“ napsal sir Khan. „Bylo by dobré prodiskutovat, jak bychom vás mohli podpořit v dalším rozšiřování vašich aktivit.“
Dodal, že Londýn „by mohl poskytnout ještě významnější místo a platformu pro budoucnost společnosti Anthropic“.
Dopis sira Sadiqa by mohl Londýn učinit životaschopnou alternativou pro Anthropic, protože vztahy této firmy s americkou vládou se nadále zhoršují.
Anthropic jednal s ministerstvem obrany, ale ve čtvrtek náměstek ministra obrany Emil Michael uvedl, že jednání byla ukončena.
„Chci ukončit všechny spekulace: neprobíhají žádná aktivní jednání [ministerstva války] s [Anthropic],“ napsal Michael na X.
Ministerstvo války je sekundární název, který Trump dal ministerstvu obrany.
Označení Pentagonu je prvním případem, kdy byla americká firma kdy označena za riziko pro dodavatelský řetězec, což znamená, že Trupova vláda považuje Anthropic za nedostatečně bezpečnou pro použití.
Když Pentagon poprvé pohrozil tímto označením, zasvěcenci v Anthropic se obávali, že by to mohlo ovlivnit obchodní vztahy společnosti s partnery, kteří také obchodují s americkou vládou.
Zatím se tyto obavy jeví jako neopodstatněné.
Ve čtvrtek technologický gigant Microsoft oznámil, že bude i nadále začleňovat technologii Anthropic do produktů pro své klienty, s výjimkou amerického ministerstva obrany.
„Naši právníci prostudovali označení a dospěli k závěru, že produkty Anthropic, včetně Claude, mohou zůstat k dispozici našim zákazníkům,“ uvedla společnost Microsoft ve čtvrtek v prohlášení pro BBC.
Zdroj v angličtině ZDE
