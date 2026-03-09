Velká Británie rychle připravuje letadlovou loď Prince of Wales k nasazení na Blízkém východě
9. 3. 2026
Prince of Wales je vybavena stíhačkami F-35 a musí být v rámci úkolového uskupení doprovázena dalšími loděmi a ponorkou.
Spojené království také zkrátilo dobu výcviku osádky letadlové lodě na pět dní, aby mohla rychle reagovat v případě rozhodnutí o jejím vyslání.
Prince of Wales sídlí ve městě Portsmouth (Hampshire).
Britské ministerstvo obrany také uvedlo, že Spojené státy začaly využívat britské základny pro "specifické obranné operace" proti Íránu. Podle Sky News přistály 7. března tři bombardéry B-1 Lancer na letecké základně v Gloucestershire.
Letová data ukazovala, že letěly na leteckou základnu Fairford, přičemž již shodily munici na íránské cíle. Média však uvádějí, že to nebylo potvrzeno.
Zdroj v angličtině: ZDE
