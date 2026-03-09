Izrael používá v Libanonu zakázaný bílý fosfor

9. 3. 2026

čas čtení 5 minut
Trump lhal, že prý školu v Íránu nevybombardovaly USA, ale Írán. Jenže se objevil záběr, na němž na školu míří americká raketa Tomahawk (to jsou ty rakety, které Trump neposkytl Ukrajině) a ty nemají ani Íránci, ani Izrael 
New York Times: Nové video přispívá k důkazům, že americká raketa pravděpodobně zasáhla íránskou školu, kde bylo podle zpráv zabito 175 lidí, z nichž mnozí byli děti.
Organizace Human Rights Watch (HRW) nalezla důkazy o tom, že Izrael počátkem tohoto měsíce použil bílý fosfor v obytných oblastech jižního Libanonu, čímž porušil mezinárodní humanitární právo. Kanalizace v íránském hlavním městě Teheránu nadále exploduje po předchozích izraelských a amerických útocích na ropné sklady a infrastrukturu.



Toto je současný obraz Teheránu. Pokrytý hustými černými toxickými mraky kouře, pršící ropný déšť na 9 milionů lidí, kterým rakovinotvorný znečištěný vzduch proniká do plic. Lidé to dýchají. Zvířata to dýchají. Stromy to dýchají. Humanitární a ekologická katastrofa. Izraelský letecký útok a ostřelování tanky zabily šest Palestinců, včetně dvou dívek, ve městě Gaza během dvou samostatných útoků. Jedná se o nejkrvavější incidenty v Gaze od doby, kdy Izrael a USA před týdnem zahájily válku proti Íránu, uvedli zdravotničtí představitelé.Stovky demonstrantů v německém Berlíně zaplavily ulice, aby odsoudily útoky USA a Izraele v Íránu a Libanonu. Zbytky školy bombardované Spojenými státy.

Vítěz první ceny FIFA za mír udělal toto...

Spojené státy nejenže školu bombardovaly, ale udělaly to DVAKRÁT – o 40 minut později. Něco nebombardujete dvakrát náhodou. Strategie „dvojitého úderu“, tedy nejprve bombardovat, počkat a pak bombardovat znovu, má za cíl zabít přeživší, záchranáře, civilisty a zdravotníky. Proto Ženevské úmluvy definují tento dvojitý úder jako potenciální válečný zločin. V případě školy v Minabu USA při druhém úderu zabily rodiče, kteří byli zděšeni smrtí svých dětí při překvapivém útoku a snažili se je najít. Jedná se o největší počet civilistů zabitých americkou armádou od masakru v My Lai během války ve Vietnamu. Tento úder na školačky byl spáchán hned první den války. Všechny údery byly pečlivě naplánovány předem. Právě jsem bylA svědkem dalšího útoku v Dahieh #Beirut, kde Izraelci útočí na pobočky Al Qard al Hassan, banky poskytující úvěry Hizballáhu.


-1
Vytisknout
964

Diskuse

Obsah vydání | 9. 3. 2026