Izrael používá v Libanonu zakázaný bílý fosfor
9. 3. 2026
This is evil…no matter which side you’re on https://t.co/1Bkz3f1XBa— Martina Navratilova (@Martina) March 8, 2026
Organizace Human Rights Watch (HRW) nalezla důkazy o tom, že Izrael počátkem tohoto měsíce použil bílý fosfor v obytných oblastech jižního Libanonu, čímž porušil mezinárodní humanitární právo.
Breaking News: New video adds to evidence that a U.S. missile likely hit an Iranian school where 175 people, many of them children, were reportedly killed.https://t.co/Dqo309M8lW— The New York Times (@nytimes) March 9, 2026
Kanalizace v íránském hlavním městě Teheránu nadále exploduje po předchozích izraelských a amerických útocích na ropné sklady a infrastrukturu.
Human Rights Watch (HRW) has found evidence Israel used white phosphorus in residential areas of southern Lebanon earlier this month, in violation of international humanitarian law https://t.co/JRddH2Do1t pic.twitter.com/dlF7DBemRS— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2026
Drains across the Iranian capital Tehran are continuing to explode after earlier Israeli and US strikes on oil depots and infrastructure.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2026
Medical experts are warning the toxic smoke and runoff has increased the risk of deadly illnesses, including cancer. pic.twitter.com/yJxbH8WDju
Toto je současný obraz Teheránu. Pokrytý hustými černými toxickými mraky kouře, pršící ropný déšť na 9 milionů lidí, kterým rakovinotvorný znečištěný vzduch proniká do plic. Lidé to dýchají. Zvířata to dýchají. Stromy to dýchají. Humanitární a ekologická katastrofa.
Izraelský letecký útok a ostřelování tanky zabily šest Palestinců, včetně dvou dívek, ve městě Gaza během dvou samostatných útoků. Jedná se o nejkrvavější incidenty v Gaze od doby, kdy Izrael a USA před týdnem zahájily válku proti Íránu, uvedli zdravotničtí představitelé.
This is a picture of Tehran now. Covered in thick black toxic clouds of smoke, raining oil on 9 million people with cancerous polluted air entering every lung. People breathing this. Animals breathing this. Trees breathing this. A humanitarian and environmental catastrophe. pic.twitter.com/bnizmvXGW2— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 9, 2026
Stovky demonstrantů v německém Berlíně zaplavily ulice, aby odsoudily útoky USA a Izraele v Íránu a Libanonu.
An Israeli air strike and tank shelling killed six Palestinians, including two girls, in Gaza City in two separate attacks, the deadliest incidents in Gaza since Israel and the US launched their war against Iran a week ago, health officials said https://t.co/Z9DcizlgAE— Reuters (@Reuters) March 9, 2026
Zbytky školy bombardované Spojenými státy.
Hundreds of demonstrators in Berlin, Germany, flooded the streets to denounce the US-Israeli attacks in Iran and Lebanon. pic.twitter.com/oylg2EOlYG— Quds News Network (@QudsNen) March 9, 2026
Vítěz první ceny FIFA za mír udělal toto...
Spojené státy nejenže školu bombardovaly, ale udělaly to DVAKRÁT – o 40 minut později. Něco nebombardujete dvakrát náhodou.
Strategie „dvojitého úderu“, tedy nejprve bombardovat, počkat a pak bombardovat znovu, má za cíl zabít přeživší, záchranáře, civilisty a zdravotníky. Proto Ženevské úmluvy definují tento dvojitý úder jako potenciální válečný zločin. V případě školy v Minabu USA při druhém úderu zabily rodiče, kteří byli zděšeni smrtí svých dětí při překvapivém útoku a snažili se je najít. Jedná se o největší počet civilistů zabitých americkou armádou od masakru v My Lai během války ve Vietnamu. Tento úder na školačky byl spáchán hned první den války. Všechny údery byly pečlivě naplánovány předem.
The remnants of a school bombed by the United States.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 8, 2026
The winner of the first FIFA Peace Prize did this...
Not only did the U.S. bomb the school, they did it TWICE - 40 minutes later. You don't bomb something twice by accident. pic.twitter.com/rmJpTvFG19
Právě jsem bylA svědkem dalšího útoku v Dahieh #Beirut, kde Izraelci útočí na pobočky Al Qard al Hassan, banky poskytující úvěry Hizballáhu.
The strategy of a “double-tap” strike, bombing first, waiting, and bombing again, is to kill survivors, rescuers, civilians and emergency medical workers. This is why the Geneva Conventions define this double-tapping as a potential war crime.— Dan Therriault (@dantherriault) March 8, 2026
In the case of the school in Minab,… https://t.co/qMMJ4Nsa7Z
Just witnessed another strike in Dahieh #Beirut as the Israelis target branches of Al Qard al Hassan, banks lending money to Hizbollah. pic.twitter.com/FmF488wEiZ— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) March 9, 2026
Tohle je šílené. TZVzv.reventivní válka se pro obyvatele Teheránu mění v ekologickou katastrofu, která může zabíjet ještě desítky let.— @MarketaKutilova (@kutka18) March 8, 2026
Izrael zasáhl několik rafinerií a zásobníků paliv v Teheránu. Následky mohou být mnohem horší než samotné bombardování.
V desetimilionovém… pic.twitter.com/U0UEDGMorN
