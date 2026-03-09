V Bádensku-Württembersku zvítězili v zemských volbách zelení
9. 3. 2026
čas čtení 2 minuty
Kandidát v předvolební kampani vůbec nehovořil o zelených tématech. Mluvil o investicích a o ekonomice
Nakonec to byl jen nepatrný náskok, s nímž zelení vyhráli zemské volby v Bádensku-Württembersku: přibližně 27 000 hlasů dělilo stranu Cema Özdemira od CDU, za kterou kandidoval Manuel Hagel. Hlasovalo více než 5,4 milionu lidí. Bádensko-Württembersko tedy bude vládnout zelený ministerský předseda, pravděpodobně v koalici zelených a křesťanských demokratů. Pozoruhodné bylo také to, že SPD překročila pětiprocentní hranici jen těsně a FDP ve svém „domovském státě“ dokonce úplně vypadla z parlamentu. Jak asi tušíte, tyto volby budou v příštích dnech zaměstnávat německou politickou scénu, píše berlínský Tagesspiegel.
Zelení vyhráli zemské volby v Bádensku-Württembersku těsně před CDU, zatímco SPD a FDP utrpěly výrazné ztráty a AfD téměř zdvojnásobila svůj výsledek. Hlavní kandidát Cem Özdemir byl rozhodujícím faktorem pro úspěch Zelených, kterého si mnoho voličů cení jako sympatického, důvěryhodného a kompetentního. Téměř polovina dotázaných si přeje Özdemira jako nového ministerského předsedu, zatímco pouze třetina upřednostňuje Manuela Hagela z CDU. Zelení zůstávají nejsilnější silou mezi voliči do 30 let, AfD zde výrazně posiluje. CDU naopak boduje především u starších voličů a nejlepšího výsledku dosahuje ve skupině nad 60 let.
Wolfgang Kubicki k porážce FDP v Bádensku-Württembersku: „To je asi netrpčí den mého politického života.“ FDP poprvé vypadla z parlamentu svého domovského státu Bádensko-Württembersko. Místopředseda strany Kubicki ohlašuje důsledky, včetně personálních.
Propad na 5,5 procenta v Bádensku-Württembersku: SPD v neděli v jihozápadní části země utrpěla propad. Nyní sází vše na volby v Porýní-Falcku a na bonus svého ministerského předsedy. Jde o její existenci jako lidové strany.
Poražený Friedrich Merz: Kancléř nemůže vše svádět na Hagela a Özdemira. Předseda strany Merz nyní čekají obtížné diskuse.
Je to konec FDP? Ve volbách do zemského parlamentu v Bádensku-Württembersku zažila FDP (opět) debakl. S pouhými něco málo přes 4 procenty hlasů liberálové poprvé od založení tohoto spolkového státu opouštějí parlament. Nikdy předtím nebyla existence Svobodných demokratů tak ohrožena jako dnes.
