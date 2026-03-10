Demonstrace Stojíme za kulturou, ve středu 11. března
10. 3. 2026
Vážené poslankyně, vážení poslanci,
obracíme se na Vás jako studenti a studentky českých uměleckých vysokých škol. Ve středu 11. března 2026 od 8:30 se sejdeme na Malostranském náměstí v Praze na pokojné demonstraci Stojíme za kulturou!, která začne chvíli před tím, než Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky začne projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026, a to ve třetím čtení. Touto studentskou iniciativou chceme vyjádřit hluboké znepokojení nad navrhovanými škrty v rozpočtu Ministerstva kultury a nad rétorikou, která v poslední době zaznívá směrem ke kulturní obci.
Programové prohlášení vlády deklaruje, že vnímá kulturu jako „nedílnou součást našeho života a základ zachování národní identity“. Zároveň slibuje posílení její role, zvýšení platů lidí pracujících v kultuře a dostupnost kulturní nabídky pro všechny. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2026 však tyto závazky popírá.
Podle dostupných údajů má být rozpočet Ministerstva kultury ve srovnání s rokem 2025 výrazně snížen. Nejtvrdší dopad přitom míří na program Kulturní aktivity, z něhož je financována nezřizovaná kultura napříč obory. Podle profesních organizací by zde mělo dojít k poklesu o téměř 30 %, tedy o více než 300 milionů Kč, což představuje zásadní zásah do systému veřejné podpory živého umění. Tyto škrty neznamenají pouze rozpočtovou úpravu. V praxi mohou vést k omezení kulturní nabídky, zhoršení pracovních podmínek v oboru, zániku některých organizací a k výraznému zvýšení cen vstupného pro diváctvo.
Znepokojení v nás vyvolává také způsob, jakým je o kultuře v poslední době veřejně hovořeno. Úkolem Ministerstva kultury by mělo být hájit zájmy kulturního sektoru a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj. Místo toho jsme svědky rétoriky, která zpochybňuje veřejnou roli kultury a útočí na lidi, kteří v ní pracují.
Kultura je veřejnou službou a jedním z pilířů demokratické společnosti. Posiluje společenskou soudržnost, vytváří prostor pro dialog a přispívá k odolnosti společnosti v době krizí. Investice do kultury je návratnou investicí, která umožňuje, aby kulturní život zůstal dostupný širokým vrstvám obyvatelstva ve městech i regionech, a zároveň je důležitou složkou státní ekonomické struktury.
Proto Vás vyzýváme, abyste při projednávání státního rozpočtu zohlednili odpovědnost za budoucnost kulturního života v České republice. Jsme si vědomi závažnosti a naléhavosti situace. Proto apelujeme na splnění následujících požadavků:
1) Vrácení rozpočtu MK ČR do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 mil. Kč jsou neakceptovatelné! V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.
2) Respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny.
3) Respektování komisí dotačních řízení, nezpochybňování jejich odbornosti a nezávislosti.
4) Vnímání kultury jako investice a nástroje pro podporu odolnosti společnosti.
5) Respektující debata bez podněcování k nenávisti, sexismu, homofobii a diskriminaci menšin.
Rozhodnutí o státním rozpočtu není pouze technickou otázkou. Je vyjádřením hodnot, na nichž stojí naše společnost. Věříme, že kultura patří mezi jejich základní pilíře.
Žádáme Vás proto, abyste při svém rozhodování hájili veřejný zájem a zajistili podmínky pro stabilitu a rozvoj kulturního života v České republice.
S úctou
studenti a studentky uměleckých vysokých
škol v České republice
iniciativa Stojíme za kulturou!
Praha, 9. března 2026
