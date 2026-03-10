Korespondence s Grahamem Greenem
10. 3. 2026 / Jan Čulík
3. září 1984
Vážený pane Čulíku, děkuji Vám za Váš dopis a za dobrou zprávu, že se v Praze objevuje A Sort of life, malá trhlina v přehradě. Někdo by je mohl vyzkoušet s Tichým Američanem.
S pozdravem,
Graham Greene.
23. ledna 1985
Vážený pane Grahame Greene,
děkuji Vám za Váš dopis ze dne 3. září 1984. Tichý Američan byl ve skutečnosti vydán v češtině v Praze v 60. letech. Myslel jsem, že by vás mohlo zajímat pokračování ságy o českém překladu knihy A Sort of Life. Nyní vím, jak došlo k tomu, že byla kniha po desetiletém zákazu uvolněna ze skladu do knihkupectví. Pomohlo tomu zřejmě vaše interview v ruském časopise Literaturnaja gazeta. Rozhovor, ve kterém jste podle mých informací silně podporoval Nikaragujce a sandinisty, byl přetištěn v českém časopise. Po jeho přečtení napsal jeden z manažerů pražského nakladatelství Vyšehrad dopis příslušným kulturním úřadům, ve kterém si hořce stěžoval, že kniha tak levicového a progresivního autora, jakým je Graham Greene, který právě poskytl rozhovor sovětskémuy časopisu Literaturnaja gazeta, atd., je postižena zákazem.
V důsledku tohoto dopisu ministerstvo kultury nakonec vydalo povolení k uvedení knihy do prodeje. Kniha byla uvolněna do obchodů až poslední pátek před Vánocemi. Byl na ni uvalen úplný zákaz reklamy. Všechny nové publikace jsou obvykle uvedeny v týdeníku Nove knihy. Kniha Kus života byla vynechána. Knihkupci dokonce dostali příkaz, aby knihu nevystavovali ani ve výlohách, ani na pultech.
Můj přítel šel v ten pátek do pražského knihkupectví a zeptal se na "nového Greenea". Vedoucí knihkupectví odpověděl, že ano, dostali jsme tu knihu, ale nesmíme ji inzerovat, takže jsem alespoň nechal balicí krabice zásilky tady uprostřed obchodu. Jsou označeny jako "Greene, Kus života", aby si lidé mohli všimnout, že je kniha v prodeji. Přesto se celý náklad 30 200 výtisků vyprodal během několika dní.
Pro srovnání, v Čechách je přibližně 10 milionů obyvatel, takže srovnatelný britský náklad by musel být asi 165 000 výtisků. Přikládám jeden výtisk knihy do Vaší sbírky.
S pozdravem,
Jan Čulík
31. ledna 1985
Vážený pane Čulíku,
děkuji Vám za zaslání tohoto zvláštního výtisku knihy A Sort of Life a její historie, která je ještě mimořádnější. Proč neposlat kopii její historie jako dopis do Times nebo do Spectatoru? Jsem si jist, že by to pobavilo mnoho čtenářů. Mám požádat svého agenta, aby požadoval autorské honoráře?
S pozdravem,
Graham Greene
26. února 1985
Vážený pane Grahame Greene,
děkuji Vám za Váš dopis ze dne 31. ledna. Ačkoli bych velmi rád poslal historii českého překladu knihy A Sort of Life do deníku Times nebo do Spectatoru, obávám se, že zveřejnění těchto informací by mohlo způsobit problémy mému otci a lidem z nakladatelství Vyšehrad. Tato obava se může jevit jako přehnaná, ale ujišťuji Vás, že je velmi reálná. Hlavním problémem je, že tuto historii pravděpodobně zná jen velmi málo lidí ve Vyšehradu, a proto by mohlo být relativně snadné vypátrat, odkud informace unikla. Pokud jde o autorské honoráře za české vydání knihy A Sort of Life, při Vaší návštěvě Československa v roce 1969 Vás oslovil zástupce nakladatelství Vyšehrad s žádostí, abyste jim poskytl výhradní práva na český překlad knihy.
Vysvětlil vám, že Vyšehrat, malé katolické nakladatelství, by jinak nebylo schopno knihu vydat. V komunistickém Československu se nakladatelství o tituly na otevřeném trhu neucházejí. Tituly k vydání jsou přidělovány konkrétním nakladatelstvím úřady. Za těchto okolností by Vyšehrad nikdy nemohl vydat žádné vaše dílo, pokud byste výslovně nestanovil, že si přejete, aby vaše knihy vydával Vyšehrad a nikdo jiný. Zástupce Vyšehradu zároveň zmínil, že Vyšehrad jako nekomunistické nakladatelství s velkou pravděpodobností nikdy nedostane od státu tvrdou měnu, aby vám mohl vyplatit autorské honoráře v západní měně. Když jste to slyšel, jak mi bylo řečeno, laskavě jste souhlasil s tím, že budete dostávat autorské honoráře v československých korunách, které měly být uloženy na účtu v Československu pro případ vaší budoucí návštěvy této země. České koruny nelze směnit na západní měnu a je nezákonné je vyvážet ze země. Bez tohoto vašeho laskavého gesta by Vyšehrad nikdy nemohl ani uvažovat o vydání české verze vaší autobiografie.
Díky vaší pomoci a pochopení vznikla naděje, že v budoucnu budou moci vydat další vaše díla. To však bylo v ještě liberálním roce 1969, krátce poté, jak víte, byl ve Československu uvalen účinný zákaz na vaše dílo.
Konkrétním důvodem pro zákaz prodeje vytištěné knihy Kus života v knihkupectvích, který v roce 1973 sdělil Vyšehradu úředník ministerstva kultury, bylo, cituji: „Bratr Grahama Greena pracoval pro buržoazní rozhlasovou stanici BBC, což je nemorální.“
V poslední době se objevují náznaky, že celkový zákaz vašich děl byl zrušen. Pražské nakladatelství Odeon, jehož úkolem je vydávat zahraniční beletrii, nyní oznámilo sérii překladů vašich děl, které budou vydávány v průběhu několika let. Netřeba dodávat, že stejně jako v 60. letech nedostalo nakladatelství Vyšehrad žádnou příležitost ucházet se o práva na vaše dílo. Jak však řekl můj otec, který úzce spolupracuje s nakladatelstvím Vyšehrad a který na podzim loňského roku krátce navštívil Británii, to už pravděpodobně nevadí. Časy jsou příliš těžké na to, aby se česká nakladatelství hádala o to, které z nich by mělo mít právo vydávat vaše dílo. Hlavní je, že knihy budou snad vydány v češtině, a tak budou přístupné československému čtenářskému publiku. Je irelevantní, které nakladatelství bude mít právo to udělat.
5. března 1985
Vážený pane Čulíku, moc děkuji za Váš dopis. O historii knihy A Sort of Life jsem vlastně jen žertoval. Opravdu jsem nečekal, že by to bylo možné. Samozřejmě nemám v úmyslu odírat Vyšehrad a jsem docela spokojený, že české autorské honoráře zůstanou v Praze. Možná mi jednoho dne poradíte, na jaký dobrý účel by se tam mohly převést. Zaujalo mě, že Odeon připravuje sérii překladů. Nepředpokládám, že se obrátí na mého agenta, ale velmi rád bych se postavil za to, aby byly vydány Vyšehradem, pokud by to mohlo být k něčemu. Posílám kopii tohoto dopisu svému agentovi Geraldu Pollingerovi pro případ, že by měl nějakou zprávu od Odeonu.
S pozdravem,
Graham Greene
Šéfredaktor, The Times
11. února 1985.
Vážený pane,
píšu Vám na doporučení pana Grahama Greena, který se domnívá, že následující příběh by mohl být pro Vaše čtenáře zajímavý.
V příloze naleznete fotokopii dopisu pana Greena. Na počátku 70. let, jako reakci na reformní hnutí 60. let zastavené roku 1968. ruskou invazí, zahájily československé úřady důkladnou antikulturní čistku, jejímž cílem bylo vykořenit liberální a demokratické tradice, které v zemi vytrvale přežívaly, a odříznout ji od kulturního dědictví Západu. V rámci této kampaně bylo zakázáno více než 400 žijících českých autorů a jejich díla. Zákaz se týkal také knih asi 30 žijících zahraničních spisovatelů.
Je možná docela poučné sledovat osud jedné z těchto zakázaných knih, českého překladu autobiografie Grahama Greenea A Sort of Life. Překlad, který zadalo malé pražské nakladatelství, byl dokončen v roce 1973. Kniha byla vytištěna a měla být distribuována do knihkupectví v roce 1974. Na poslední chvíli však bylo oficiální povolení k prodeji knihy odvoláno. Důvodem zákazu, který ministerstvo kultury nakladateli sdělilo, bylo, že bratr Grahama Greenea pracoval pro BBC.
Naštěstí nebylo nařízeno zničení knihy. Celý náklad byl uložen ve skladu mimo Prahu, kde zůstal po dobu 10 let.
V létě 1984 poskytl Graham Greene rozhovor moskevskému časopisu Literaturnaja gazeta, ve kterém podpořil Nikaragujce a sandinisty. Rozhovor byl přetištěn v českém časopise. Po jeho přečtení napsal jeden z manažerů malého nakladatelství dopis příslušným kulturním orgánům, v němž si hořce stěžoval, že tak levicový a pokrokový autor, jako je Graham Greene, který právě poskytl rozhovor Literaturnej gazetě atd., trpí desetiletým zákazem.
V důsledku tohoto dopisu úřady nakonec vydaly povolení k uvedení knihy do prodeje. Kniha se dostala do prodeje krátce před Vánocemi 1984. Byl na ni uvalen úplný zákaz reklamy. Všechny nové publikace jsou obvykle uvedeny v týdeníku Nové knihy. Kus života tam nebyl avizován. Knihkupci dokonce dostali příkaz, aby knihu nevystavovali ani ve výlohách, ani na pultech.
Můj přítel šel v den, kdy byl překlad uveden do prodeje, do pražského knihkupectví a zeptal se na novinku. Vedoucí knihkupectví odpověděl, že ano, dostali ji, ale nesmějí ji inzerovat. "Nechal jsem tedy alespoň přepravní krabice se zásilkou uprostřed obchodu. Jsou označeny Greene, Kus života, aby si lidé všimli, že kniha je k dispozici. Přesto se celý náklad 30 200 výtisků vyprodal během několika dní.
Pro srovnání, v Československu žije přibližně 15 milionů lidí. Srovnatelný britský náklad by tedy byl kolem 110 000 výtisků.
Na závěr mám důležitou prosbu: pokud se rozhodnete tento dopis zveřejnit, vynechte prosím mé jméno a adresu. Mohlo by to způsobit vážné problémy mému otci, autorovi českého překladu knihy A Sort of Life, který žije v Praze, a zaměstnancům pražského nakladatelství. Vynechejte také první a poslední odstavec tohoto dopisu. Mnohokrát děkuji.
Jan Čulík
