Dotace z Nové zelené úsporám budou pokračovat jen pro nízkopříjmové domácnosti. Rychle se vyčerpají

10. 3. 2026

čas čtení 3 minuty
Tisková správa Hnutí Duha

Vláda umožní pokračování dotací v programu Nová zelená úsporám, ale pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Ostatním bude nabízet bezúročné půjčky. Oznámil to dnes ministr životního prostředí Igor Červený. Podle Hnutí DUHA je zachování dotací pro potřebné dobrou zprávou. Celkový rozpočet celého programu pro tento rok činí 4 miliardy korun, což však patrně neuspokojí poptávku. Ministerstvo nepředstavilo konkrétní podmínky programu. Úvěry, a to ani bezúročné, nepomohou s úsporami těm nejpotřebnějším, jako jsou senioři, matky samoživitelky nebo chudé rodiny s malými dětmi. Podle aktuálního průzkumu přitom s podporou nízkopříjmových domácností souhlasí 78 % lidí. Mezi voliči ANO je to 81 % , u motoristů dokonce 88 %. Dotace preferuje  71 % voličů ANO, 72 % voličů SPD a 66 % voličů motoristů.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká: 

„Je dobře, že vláda uvolní peníze na pokračování Nové zelené úsporám. Ale avizovaná částka znamená jen dočasné fungování programu. Pokud chce Andrej Babiš splnit svůj předvolební slib, musí spolu s ministrem Červeným najít stabilní financování dotací, zejména pro nízkopříjmové domácnosti. To silně podporují voliči ANO i Motoristů. Vzhledem k aktuální válce na Blízkém východě a rostoucím cenám zemního plynu je nutné, aby státní podpora snižování závislosti domácností, obcí i firem na dovážených fosilních palivech pokračovala dlouhodobě." 

Ze vzkazů pro premiéra Andreje Babiše, které lidé zaslali na základě výzvy Hnutí DUHA - Úspory lidem, vybíráme jen několik příkladů. Celkem premiérovi napsalo téměř 500 lidí.

„Využili ho (program Nová zelená úsporám) lidé v mém nejbližším okolí i naši klienti, mezi nimi z nemalé části senioři. Má to smysl a reálný dopad v praxi." Architektka

„Nedokážete si ani představit, jaké problémy nám, obyčejným lidem, způsobujete, když jste program pozastavili. My jsme na něj spoléhali a vynaložili nemalé prostředky pro to, abychom na něj dosáhli." Petra

„Z malého bytu jsme se kvůli dětem rozhodli jít na dům. Koupili jsme starší, který opravujeme. Hodně jsme spoléhali na zateplení z dotace. Bez ní bychom se pro dům možná ani nerozhodli. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měly být dotace zrušeny, fungují již přece 20 let a republika je zavázána v nich pokračovat minimálně do roku 2030. Tak jsme do toho šli, dotační studii máme hotovou, stala nás desetitisíce, konečné vyúčtování ještě nemáme. A těsně před jejím podáním se žádosti stoply. Naše situace je velice nefér." Mladá rodina, která chce renovovat dům

„V době, kdy každý slibuje, že se postará o dostupnost bydlení, to není dobrá zpráva. Tento dotační program má na státní rozpočet samozřejmě dopad. Avšak pozitivní. Dávno byly spočítány multiplikační efekty těchto dotací do bydlení a vždy se ukázalo, že výnos je vyšší než náklad." Bohuslav Švamberk

 Pdopořte Hnutí DUHA na darce.hnutiduha.cz.

 

0
Vytisknout
373

Diskuse

Obsah vydání | 10. 3. 2026