Dotace z Nové zelené úsporám budou pokračovat jen pro nízkopříjmové domácnosti. Rychle se vyčerpají

10. 3. 2026
Tisková správa Hnutí Duha
Vláda
umožní pokračování dotací v programu Nová zelená úsporám, ale pouze pro
nízkopříjmové domácnosti. Ostatním bude nabízet bezúročné půjčky.
Oznámil to dnes ministr životního prostředí Igor Červený. Podle Hnutí
DUHA je zachování dotací pro potřebné dobrou zprávou. Celkový rozpočet
celého programu pro tento rok činí 4 miliardy korun, což však patrně
neuspokojí poptávku. Ministerstvo nepředstavilo konkrétní podmínky
programu. Úvěry, a to ani bezúročné, nepomohou s úsporami těm
nejpotřebnějším, jako jsou senioři, matky samoživitelky nebo chudé
rodiny s malými dětmi. Podle aktuálního průzkumu
přitom s podporou nízkopříjmových domácností souhlasí 78 % lidí. Mezi
voliči ANO je to 81 % , u motoristů dokonce 88 %. Dotace preferuje 71 %
voličů ANO, 72 % voličů SPD a 66 % voličů motoristů.
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká:
„Je
dobře, že vláda uvolní peníze na pokračování Nové zelené úsporám. Ale
avizovaná částka znamená jen dočasné fungování programu. Pokud chce
Andrej Babiš splnit svůj předvolební slib, musí spolu s ministrem
Červeným najít stabilní financování dotací, zejména pro nízkopříjmové
domácnosti. To silně podporují voliči ANO i Motoristů. Vzhledem k
aktuální válce na Blízkém východě a rostoucím cenám zemního plynu je
nutné, aby státní podpora snižování závislosti domácností, obcí i firem
na dovážených fosilních palivech pokračovala dlouhodobě."
Ze vzkazů pro premiéra Andreje Babiše, které lidé zaslali na základě výzvy Hnutí DUHA - Úspory lidem, vybíráme jen několik příkladů. Celkem premiérovi napsalo téměř 500 lidí.
„Využili
ho (program Nová zelená úsporám) lidé v mém nejbližším okolí i naši
klienti, mezi nimi z nemalé části senioři. Má to smysl a reálný dopad v
praxi." Architektka
„Nedokážete
si ani představit, jaké problémy nám, obyčejným lidem, způsobujete,
když jste program pozastavili. My jsme na něj spoléhali a vynaložili
nemalé prostředky pro to, abychom na něj dosáhli." Petra
„Z
malého bytu jsme se kvůli dětem rozhodli jít na dům. Koupili jsme
starší, který opravujeme. Hodně jsme spoléhali na zateplení z dotace.
Bez ní bychom se pro dům možná ani nerozhodli. Nic nenasvědčovalo tomu,
že by měly být dotace zrušeny, fungují již přece 20 let a republika je
zavázána v nich pokračovat minimálně do roku 2030. Tak jsme do toho šli,
dotační studii máme hotovou, stala nás desetitisíce, konečné vyúčtování
ještě nemáme. A těsně před jejím podáním se žádosti stoply. Naše
situace je velice nefér." Mladá rodina, která chce renovovat dům
„V
době, kdy každý slibuje, že se postará o dostupnost bydlení, to není
dobrá zpráva. Tento dotační program má na státní rozpočet samozřejmě
dopad. Avšak pozitivní. Dávno byly spočítány multiplikační efekty těchto
dotací do bydlení a vždy se ukázalo, že výnos je vyšší než náklad." Bohuslav Švamberk
