NATO sestřelilo druhou íránskou raketu v tureckém vzdušném prostoru
11. 3. 2026
Podle íránských médií turecký a íránský prezident telefonicky hovořili po druhém takovém incidentu ohledně člena NATO v Turecku během pěti dnů. Íránský prezident Masúd Pezeškjan nabídl společné vyšetřování.
Střelba byla hlášena krátce poté, co Spojené státy vyzvaly všechny americké občany, aby opustili jihovýchodní Turecko, kde jsou američtí vojáci rozmístěni na několika základnách.
Od začátku války USA a Izraele proti Íránu zahájil Teherán údery po celém Blízkém východě. Turecko se zdálo být ušetřeno, navzdory přítomnosti amerických jednotek, včetně letecké základny Incirlik těsně za městem Adana na jihu země.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po raketovém incidentu uvedl, že země "přijme nezbytná opatření k obraně naší země".
"Navzdory našim upřímným varováním jsou nadále podnikány extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrozí přátelství Turecka," řekl po zasedání kabinetu.
"Vytrvalosti a tvrdohlavosti v prohřešku by se měli vyvarovat."
Íránská média uvedla, že v pondělním pozdním hovoru s Erdoganem Pezeškjan nabídl zřízení společného vyšetřování "obvinění zemí a režimů nepřátelských vůči Íránu, aby se vyjasnilo nedorozumění".
Pezeškjan byl citován, že Spojené státy a Izrael chtějí "zasít rozkol" mezi Íránem a jeho sousedy.
Hovor přišel poté, co Turecko předvolalo íránského velvyslance kvůli incidentu, uvedly zdroje z ministerstva zahraničí.
Totéž udělalo 4. března poté, co síly NATO zničily první balistickou raketu mířící do Turecka vypuštěnou z Íránu.
'Neutralizováno'
Spojené státy uzavřely svůj konzulát v Adaně a doporučily neesenciálnímu personálu a všem členům rodiny, aby odešli. Cestovní upozornění amerického ministerstva zahraničí uvedlo: "Američané v jihovýchodním Turecku jsou důrazně vyzýváni, aby nyní odjeli."
Turecké ministerstvo obrany později potvrdilo, že balistická raketa vypálená z Íránu byla zničena obrannými systémy NATO.
"Balistická munice vypuštěná z Íránu a vstupující do tureckého vzdušného prostoru byla neutralizována protiletadlovými a protiraketovými prostředky NATO ve východním Středomoří," uvedla aliance.
"NATO opět zachytilo raketu mířící do Turecka. NATO pevně stojí ve své připravenosti bránit všechny spojence před jakoukoli hrozbou," uvedla mluvčí aliance Allison Hart na X pod oficiálním názvem Turecka.
Letecká základna Incirlik je důležité zařízení NATO, které americké jednotky využívají již desítky let.
Také v pondělí Turecko vyslalo šest stíhaček F-16 na Severní Kypr jako bezpečnostní opatření, několik dní poté, co byl ostrov zasažen dronovým útokem. Nikósie uvedla, že íránský dron pravděpodobně odpálil libanonský Hizballáh podporovaný Íránem, nevzlétl z Íránu.
Střepiny zasáhly staveniště
Některé úlomky z poslední munice dopadly na otevřené území v oblasti Gaziantep, asi 200 kilometrů východně od Adany, aniž by způsobily zranění, uvedlo turecké ministerstvo obrany.
"Kolem 11:30 dopoledne spadl úlomek balistické munice na prázdnou plochu nad sídlištěm TOKI," uvedla kancelář guvernéra Gaziantepu a dodala, že nedošlo k žádným škodám.
"Seděli jsme doma, když jsme najednou uslyšeli velký výbuch. Protože je tu staveniště, mysleli jsme, že hluk přichází odtamtud. Ale když jsme přišli a podívali se, viděli jsme střepinu rakety," řekl obyvatel Ramazan Akpinar agentuře DHA.
Po zničení rakety 4. března NATO uvedlo, že posiluje svou "obrannou pozici proti balistickým raketám".
Španělská ministryně obrany Margarita Robles uvedla, že předchozí raketu spatřili španělští vojáci obsluhující baterii raket Patriot, kteří sídlí v Incirliku. Útok nahlásili, i když to nebyli oni, kdo ji sestřelil, uvedla.
Zdroj v angličtině: ZDE
