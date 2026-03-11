Důsledky války mohou způsobit pád akciových trhů
11. 3. 2026
Jen něco málo přes týden po zahájení izraelsko-amerických leteckých úderů na Írán zasáhly důsledky mezinárodní energetické a finanční trhy plnou silou: dvojitá rána, jak řekl bývalý kancléř Olaf Scholz (SPD). Ceny akcií po celém světě prudce klesly kvůli úzkým hrdlům v zásobování a prudkému zvýšení cen fosilních paliv. Vlny protestů propukají, zejména na globálním jihu, protože cenová krize už tyto země tvrdě zasahuje.
Protože téměř žádný tanker stále nepropluje úzkým hrdlem Hormuzského průlivu v Perském zálivu a ceny tankerů a pojištění lodí v regionu prudce vzrostly, celosvětová cena ropy vzrostla na nejvyšší úroveň od ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety.
Výhled nevypadá dobře: "Dokud ropa nebude přepravována Hormuzským průlivem, ceny ropy budou jen růst," napsal Warren Patterson, vedoucí komoditní strategie v ING, ve svém prohlášení v pondělí ráno.
V té době cena referenční ropny Brent ze Severního moře za barel (159 litrů v barelu) vzrostla na více než 100 dolarů, na vrcholu dokonce na 118,48 dolarů. To je nárůst přibližně o 15 % oproti víkendu. Podle společnosti Windward, která se zabývá sledováním lodí, proplul Hormuzským průlivem v sobotu pouze jeden tanker, místo asi 100 denně před válkou.
Rusko je velkým vítězem
Přibližně 26 % světového vývozu ropy a plynu je přepravováno průlivem u pobřeží Perského zálivu. Po útocích íránských dronů na tankery se transport téměř zastavil. V důsledku toho nemají státy Perského zálivu téměř žádnou kapacitu pro skladování surové ropy a musí omezit produkci ropy. Irák, jeden z předních producentů ropného kartelu OPEC, už musel snížit těžbu o 70 %. Pouze třetina produkce surové ropy může být exportována z autonomní kurdské provincie přes Turecko ropovodem.
Asie je zejména závislá na ropě a plynu z Blízkého východu. Výrazný nárůst cen fosilní energie od izraelsko-amerického útoku na Írán vyvíjí na ekonomiku silný tlak. V důsledku toho ceny akcií padají v Soulu a Tokiu. V pondělí opět prudce klesly o více než 7 %. Dovozci z Japonska, kteří jsou převážně závislí na zkapalněném zemním plynu z Kataru, se v současnosti snaží nasměrovat LNG tankery plné zkapalněného zemního plynu na světových oceánech směrem k Asii.
Krizi zhoršují izraelské útoky na hlavní sklady ropy v Íránu a íránské drony, které byly sestřeleny nad saúdským ropným polem Šajbah, ale zapálily rafinerii v Bahrajnu. Největší průmyslové země (G7) uvedly, že chtějí jednat o uvolnění strategických ropných zásob, aby zmírnily růst cen.
Hlavním profitérem ze zvýšené ceny ropy je však Rusko: Až do doby před íránskou válkou musela Moskva poskytovat značné slevy na ropu v tankerech své stínové flotily, aby našla kupce. Nyní Kreml tuto slevu zrušil pro Indii, třetího největšího dovozce ropy na světě.
Na Srí Lance vypukly demonstrace
V Indii už krize dovozu plynu vedla k poklesu produkce hnojiv. V dalších zemích globálního jihu nyní probíhají značné místní protesty kvůli prudce rostoucím cenám benzínu a nafty a také kvůli výrazným úzkým hrdlům v dodávkách.
Zafar Iqbal Sarwar, vedoucí pákistánské textilní továrny ZIS Textiles, si stěžuje na vysoké zvýšení nákladů a kvůli úzkým hrdlům v dodávkách, a nyní také na obrovské problémy s exportem zákazníkům v zemích Perského zálivu, informují Economic Times z Indie. Na Srí Lance probíhají celonárodní demonstrace kvůli každodenním šestihodinovým výpadkům proudu, továrním výpadkům a zrušení dotací na palivo.
Potravinové a palivové dotace byly kvůli prudkému nárůstu vládních výdajů na dovoz energie zrušeny také v Ekvádoru, Hondurasu a dalších zemích. V Argentině se ceny energií pro domácnosti zdvojnásobily a potravinové dotace pro chudé byly sníženy o třetinu. Mezitím se proti tomu denně konají demonstrace v Buenos Aires a dalších městech.
V Tunisku jsou základní potraviny na příděl. V megaměstech Lagos a Abuja v Nigérii panuje panické nakupování a prázdné regály. To lze nyní pozorovat i v bohaté Dubaji. Podle Stefana Paula, šéfa logistické společnosti Kuehne + Nagel, má město čerstvé potraviny pouze na deset dní. Mezitím hlavní emirát SAE, Abú Zabí, zažívá výrazný pokles cen luxusních nemovitostí.
