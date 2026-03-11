Írán možná aktivoval spící buňky v zahraničí
Upozornění, které přezkoumala ABC News, uvádí "předběžnou analýzu signálů" přenosu "pravděpodobně íránského původu", který byl krátce po smrti ajatolláha Alího Chameneího přenášen do několika zemí. Chameneí, nejvyšší vůdce Íránu, byl zabit při útoku USA a Izraele 28. února, píší Aaron Katersky a Josh Margolin.
Zachycený přenos byl zakódován a zdálo se, že je určen pro "tajné příjemce", kteří mají šifrovací klíč, tedy zprávu určenou k předání instrukcí "tajným agentům nebo spím agentům" bez použití internetu nebo mobilních sítí.
Je možné, že vysílání "má za cíl aktivovat nebo poskytnout pokyny předem umístěným spícím prostředkům operujícím mimo původní zemi," uvádí varování.
"Ačkoliv přesný obsah těchto přenosů nelze v současnosti určit, náhlý výskyt nové stanice s mezinárodními charakteristikami a opakovaného vysílání si zaslouží zvýšené situační povědomí," uvádí varování.
Ačkoliv varování pečlivě uvádí, že "neexistuje žádná operační hrozba spojená s konkrétním místem", nařizuje orgánům činným v trestním řízení, aby zvýšily monitorování podezřelé radiofrekvenční aktivity.
Pokud se obsah varování ukáže jako pravdivý, potvrdí to obavy vyjádřené orgány činnými v trestním řízení po úderu USA a Izraele na Írán, že spící buňky rozmístěné na Západě by mohly být použity k odvetě.
Zdroj v angličtině: ZDE
