Skvělé zprávy, jak nám to tu dobře funguje
11. 3. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Můžeme se radovat, jak to naši politici umějí. Vynikající zprávou do nového dne je také první novinka na Seznamu: manažer ztrátové zdravotní pojišťovny si loni vydělal osm milionů. A dokázal se rozdělit, protože příjem v milionech měla i jeho podřízená. Jistě by na odměnách tratil, kdyby pojišťovna byla zisková, protože jinak by to nebylo fér. Ale ztráta, to je pořádný důvod k odměně a oslavě. Kdysi se těmto skvělým lidem říkalo v pravé části politického spektra „schopní a tažní“. Schopní pořádně stát natáhnout. Za to je třeba bohatě odměňovat.
Nejsou-li pak v systému peníze na léčbu těžce nemocných, zajistí to sbírky lidí dobré vůle. Hlavně aby soukromý byznys vydělal na neověřené léčbě. Lidé dobré vůle si dobře uvědomují, že je třeba pomáhat. Nač by se někdo znervózňoval tím, co se vlastně s těmi penězi ze zdravotního pojištění děje nebo kdo vlastně vydělává na jejich dobré vůli. To zdravotní pojištění jsou erární peníze, kdežto dobro se dělá mincí do kasičky.
Dobrých zpráv ovšem není nikdy dost. Na iRozhlase se dočteme, že audit ve fakultní nemocnici Motol, jistě jedné z výkladních skříní (dobře, IKEM zazářil do veřejného prostoru ještě silněji) českého zdravotnictví, zjistil „nefunkční vnitřní kontrolní systém a nefunkční interní audit“. Pan bývalý ředitel Ludvík už dostal pas a může chodit v noci ven. Dlouho byl držen ve vazbě a čeká jej soud. Podle policie chobotnice kolem něho rozkradla během 25 let nerušené činnosti desítky milionů korun a peníze prala dokonce až v Africe. Neměl by dostat nějakou odměnu nebo řád?
