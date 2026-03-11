Krize na Blízkém východě: Nový íránský nejvyšší vůdce je „v bezpečí“
11. 3. 2026
Tyto komentáře přicházejí uprostřed spekulací o zdravotním stavu a místě pobytu Chameneího, který se od nástupu do funkce po svém otci neobjevil na veřejnosti
Nový nejvyšší vůdce Íránu je navzdory zraněním v bezpečí, říká syn prezidenta
Nový nejvyšší vůdce Íránu Modžtaba Chameneí je „v bezpečí a v pořádku“ navzdory válečným zraněním, řekl ve středu Yousef Pezeshkian, vládní poradce a syn íránského prezidenta.
Pezeškian na svém telegramovém kanálu napsal:
Slyšel jsem zprávy, že pan Modžtaba Chameneí byl zraněn. Zeptal jsem se několika přátel, kteří měli kontakty. Řekli mi, že díkybohu je v pořádku.
Státní televize označila 56letého Chameneího za „zraněného veterána ramadánské války“, ale nikdy nespecifikovala jeho zranění.
Komentáře přicházejí uprostřed spekulací o zdravotním stavu a místě pobytu Chameneího, který se od nástupu do funkce po svém zesnulém otci ajatolláhu Alím Chameneím před třemi dny neobjevil na veřejnosti.
Podle New York Times byl Chameneí zraněn v den zahájení útoků USA a Izraele na Írán, přičemž se odvolává na tři íránské a dva izraelské úředníky, kteří hovořili anonymně.
Ve středu zachytila protivzdušná obrana dvě bezpilotní letadla poblíž letiště v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, přičemž čtyři osoby byly zraněny, uvedla dubajská vláda na X.
Dva ghánští občané a jeden bangladéšský občan utrpěli lehká zranění, zatímco indický občan utrpěl středně těžká zranění.
Letecký provoz funguje normálně.
Libanonská státní agentura National News Agency informuje o několika útocích, ke kterým došlo v noci a dnes ráno v jižním Libanonu.
Izraelská armáda potvrdila, že dnes ráno provedla letecké údery v oblasti Dahiyeh, předměstí na jih od Bejrútu, a v noci zaútočila na to, co její mluvčí označil za velitelství Hizballáhu v Tyru.
28. února se 32letá Mary Ann De Vera, Filipínka pracující jako pečovatelka, stala první obětí konfliktu v Izraeli. Byla zabita v Tel Avivu, když ji zasáhl šrapnel, zatímco doprovázela svou zaměstnavatelku, starší ženu, do úkrytu. Její zaměstnavatelka přežila.
Blízký východ je jednou z hlavních destinací pro Filipínce, kteří pracují v zahraničí, a platy nabízené v této oblasti – v zaměstnáních od domácí práce a zdravotní péče po stavebnictví a strojírenství – mohou být mnohonásobně vyšší než ty, které jsou k dispozici v jejich domovské zemi. Na Filipínách jsou ti, kteří odcházejí za prací do zahraničí, politiky chváleni jako moderní hrdinové, protože každý rok posílají domů desítky miliard dolarů.
Taková práce však s sebou nese vysoké osobní náklady. Musí snášet dlouhé období odloučení od svých dětí a partnerů a mohou být vystaveni týrání a špatnému zacházení, zejména v zemích s kafala (sponzorským) systémem, kde jsou pracovníci silně závislí na svých zaměstnavatelích.
V posledních letech se tlaky ještě zvýšily, protože pracovníci čelí nestabilitě v důsledku pandemie a 31 000 Filipínců žijících v Izraeli opakovaným konfliktům.
Srílanský soud nařídil, aby těla 84 námořníků zabitých při útoku na íránskou válečnou loď u pobřeží ostrovního státu minulý týden byla předána íránské ambasádě, informovala ve středu místní média.
Válečná loď IRIS Dena byla zasažena torpédem z americké ponorky, když se vracela z námořního cvičení organizovaného Indií.
Soudní příkaz byl vydán ve středu na základě žádosti policie v přístavním městě Galle na jihu země, uvedla média.
Těla jsou v současné době v márnici Národní nemocnice v Galle.
Srí Lanka také udělila 30denní vstupní víza 208 členům posádky druhé íránské lodi, které přijala tato jihoasijská země poté, co loď měla v téže oblasti problémy s motorem, řekl agentuře Reuters náměstek ministra obrany Aruna Jayasekera.
Druhá loď zasažena v Hormuzském průlivu, posádka evakuována – britská námořní agentura
Neznámý projektil zasáhl druhou loď ve strategickém Hormuzském průlivu sousedícím s Íránem, což způsobilo požár a donutilo posádku k evakuaci, uvedla ve středu britská námořní agentura Maritime Trade Operations.
Bylo oznámeno, že nákladní loď byla zasažena neznámým projektilem v Hormuzském průlivu, což mělo za následek požár na palubě.
Loď požádala o pomoc a posádka se evakuuje, uvedla agentura.
Dříve ve středu agentura informovala o dalším útoku na kontejnerovou loď 25 námořních mil severozápadně od emirátu Ras Al Khaimah.
Kapitán kontejnerové lodi oznámil, že loď utrpěla poškození pravděpodobně neznámým projektilem.
Rozsah poškození není znám, ale všichni členové posádky jsou v bezpečí, uvedla agentura.
Hormuzský průliv, jeden z nejdůležitějších strategických bodů na světě, by za normálních okolností denně proplouvalo asi 100 lodí směřujících do Perského zálivu nebo z něj. V reakci na útoky USA a Izraele Írán průliv fakticky uzavřel a zaútočil na nejméně 10 lodí, které se jej snažily překonat v prvních dnech krize.
Írán zahájil vlnu útoků, zatímco Izrael bombarduje Libanon
Írán vystřelil rakety a drony na cíle v Perském zálivu, včetně ropné infrastruktury v Saúdské Arábii a lodi u pobřeží Emiratů, zatímco Izrael a Spojené státy ve středu zaútočily na cíle v celé oblasti.
Saúdské arabské ministerstvo obrany ve středu ráno oznámilo, že zničilo pět dronů směřujících k rozsáhlému ropnému poli Shaybah v poušti Empty Quarter. Dodalo, že zachytilo a zničilo dva drony ve východní provincii.
Kuvajt uvedl, že sestřelil osm dronů nad tímto malým, ropou bohatým státem.
U pobřeží Spojených arabských emirátů, v Hormuzském průlivu, zasáhl ve středu brzy ráno projektil kontejnerovou loď, zatímco představitelé Spojených arabských emirátů ve středu brzy ráno uvedli, že jejich protivzdušná obrana pracuje na zachycení íránské palby.
Bahrajn ve středu brzy ráno spustil sirény, které varovaly před íránským útokem. Varování přišlo den poté, co íránský útok zasáhl obytnou budovu v hlavním městě Manáma, zabil 29letou ženu a zranil osm lidí.
Izraelci byli opakovaně hnáni do protileteckých krytů, armáda varovala, že Írán vystřelil rakety směrem na Izrael.
V Iráku zasáhl dron významné diplomatické zařízení USA vedle bagdádského letiště.
Izrael mezitím zasáhl Libanon novou vlnou útoků, při nichž zapálil bytový dům v centru Bejrútu. Při dřívějších útocích v jižním Libanonu zahynulo pět lidí v okrese Nabatieh a dva v okrese Tyre.
USA oznámily, že v úterý zničily 16 íránských minolovek poblíž Hormuzského průlivu.
Jižní Korea znepokojena spěšným přesunem raket USA na Blízký východ
Murphy se zúčastnil uzavřeného briefingu o válce a prohlásil, že válečné cíle administrativy „NEZAHRNUJÍ zničení íránského jaderného programu“.
Dnes jsem se zúčastnil dvouhodinové schůzky o válce s Íránem. Všechny schůzky jsou uzavřené, protože Trump nemůže tuto válku obhájit na veřejnosti.
Samozřejmě nemohu prozradit utajované informace, ale zasloužíte si vědět, jak nesoudržné a neúplné jsou tyto válečné plány.
1/ Tady je to, co mohu sdělit:
— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) 11. března 2026
Řekl, že cílem je „zničit spoustu raket, lodí a továren na drony“.
Ale otázka, která je zaskočila, zněla: co se stane, když přestanete bombardovat a oni obnoví výrobu?
V návaznosti na naši předchozí zprávu o izraelském útoku na centrum Bejrútu – agentura AFP oznámila, že bylo zničeno sedmé a osmé patro bytového domu, stejně jako okolní auta.
Libanonská státní agentura National News Agency (NNA) uvedla, že „nepřítel zaútočil na byt v oblasti Aisha Bakkar“ v centru Bejrútu, hustě osídlené čtvrti v blízkosti jednoho z největších nákupních center ve městě.
Živý přenos AFPTV zachytil zvuk leteckého úderu, po kterém následoval výbuch v bytě ve vícepodlažní obytné budově.
Írán vyzývá země regionu a muslimy, aby odhalili úkryty „amerických sionistů“
Generál Abolfazl Shekarči, hlavní mluvčí íránských ozbrojených sil, slíbil odvetu proti USA a Izraeli za jejich „nestydaté a brutální zločiny“, informuje íránská tisková agentura Defapress.
Shekarči uvedl, že armády USA a Izraele zabíjejí obyčejné lidi, ženy a děti, protože jsou „zoufalé a neschopné čelit ozbrojeným silám“.
Říkám jim, aby očekávali naše drtivé údery jako odvetu za jejich barbarské činy, protože brzy na tyto činy odpovíme a zasadíme jejich tělům velmi smrtící rány.
Shekarči vyzval země v regionu, aby odhalily úkryty nepřátelských sil, aby se minimalizovalo nebezpečí pro civilisty.
Žádám muslimské obyvatelstvo regionu a země regionu, aby nám ukázaly úkryty americko-sionistických sil, aby jim nebylo ublíženo a abychom mohli přesně zasáhnout ty, kteří používali obyvatele regionu jako lidské štíty.
Izraelský útok zasáhl ve středu byt v centru Bejrútu, informovala státní média. Jedná se o druhý útok na centrum libanonského hlavního města od začátku poslední války s Hizballáhem.
Libanonská státní agentura National News Agency uvedla, že „nepřítel zaútočil na byt v oblasti Aisha Bakkar“ v centru Bejrútu.
Americká armáda uvedla, že zaútočila a zničila 16 íránských minolovných plavidel poblíž Hormuzského průlivu, poté co se objevily zprávy, že Írán začal umisťovat výbušná zařízení do této strategicky důležité vodní cesty.
CNN v úterý s odvoláním na zpravodajské zdroje uvedla, že Írán v posledních dnech položil v průlivu několik desítek min a má kapacitu položit další stovky.
Průlivem prochází asi pětina světové ropy a íránská Islámská revoluční garda na začátku týdne uvedla, že pokud budou pokračovat útoky USA a Izraele, nedovolí, aby z regionu odešel ani „jeden litr ropy“.
V úterý Donald Trump v příspěvku na Truth Social uvedl, že „pokud Írán umístil miny v Hormuzském průlivu, a nemáme žádné zprávy o tom, že by tak učinil, chceme, aby byly okamžitě odstraněny!“ Méně než dvě hodiny poté americká armáda zveřejnila neveřejné záběry svých útoků na lodě kladoucí miny.
Centrum pro námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) uvedlo, že obdrželo hlášení o incidentu 25 námořních mil severozápadně od Spojených arabských emirátů, v Hormuzském průlivu.
Podle UKMTO utrpěla kontejnerová loď poškození neznámým projektilem.
Členové posádky jsou údajně v bezpečí, ale rozsah poškození plavidla není v současné době znám.
Námořní záznamy ukazují, že pouze dvě plavidla, která nemají spojitost s Íránem nebo Ruskem, se pokusila proplout Hormuzským průlivem od doby, kdy Donald Trump prohlásil, že „zajistí volný tok energie do světa“.
