Na paní poslankyni Šichtařovou za svobodné je asi i rezignace moc práce
11. 3. 2026 / Boris Cvek
Paní poslankyně Šichtařová, členka svobodných, zvolená za SPD, ohromovala veřejnost suverénním postojem, že nebude jako poslankyně ve Sněmovně nic dělat, ale bude za to brát veřejné peníze, dokonce i pro svého partnera. Prostě je svobodná! Free.
Ještě včera odpoledne na tom rozhodně trvala. A pak najednou přišla zprávy o její rezignaci na poslanecký mandát. Říkal jsem si, že premiér Babiš na ni našel nějaké kompro, aby nepoškozovala pověst vlády.
Nyní ale paní poslankyně Šichtařová asi opět ovládne veřejný prostor, protože se ukazuje, že její rezignace je neplatná. Možná podat rezignaci je moc práce, takže to prostě nezvládla. Co bychom proboha ještě chtěli? Poslance, který zvládne podat rezignaci?
Nota bene když je z frakce svobodných! Chcete zotročovat svobodné prací? Čili teď to bude napínavé drama, zda paní poslankyně zvládne rezignovat, nebo ne.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/rezignacni-dopis-sichtarove-nesplnuje-podminky-pro-slozeni-mandatu-371185
