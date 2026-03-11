Obrovský požár v Glasgow: O nebezpečí elektronických cigaret
Foto: Kupole viktoriánské budovy v plamenech.
Obrovský požár, který v neděli večer zachvátil viktoriánskou budovu v centru Glasgow, která je zapsána na seznamu památek třídy B, způsobil uzavření nejrušnějšího skotského nádraží na několik dní a zničil desítky podniků.
Jak požár vznikl?
Požár vypukl v neděli kolem 15:45 v obchodě s elektronickými cigaretami na Union Street a hasiči byli přivoláni krátce poté.
Požár později zachvátil celou budovu, která stála na rohu Union Street a Gordon Street, vedle hlavního nádraží v Glasgow, a způsobil její částečné zřícení.
Skotská hasičská a záchranná služba uvedla, že do čtyřpatrové budovy bylo nejprve vysláno šest hasičských jednotek.
Videa zveřejněná na X ukazují kouř valící se z obchodu s elektronickými cigaretami v přízemí vedle bočního vchodu do nádraží.
Očitý svědek řekl BBC Scotland News, že se pokusil uhasit oheň v obchodě s elektronickými cigaretami, ale po sérii explozí musel svůj pokus vzdát.
Lamin Kongira řekl, že šel kolem, když z obchodu vyběhl prodavač a křičel „hoří, hoří“.
Řekl, že vběhl do obchodu, kde pod pultem uviděl nabíjecí systém plný nabíječek a malý oheň.
Lamin pak šel vedle do obchodu Subway, aby sehnal pomoc.
Řekl, že se vrátil s hasicím přístrojem a pokusil se oheň uhasit, ale uslyšel dvě exploze v obchodě s elektronickými cigaretami a musel se otočit.
BBC řekl, že si myslí, že to byla druhá exploze, která rozšířila oheň do dalších částí budovy.
V neděli večer se oheň zřejmě rozšířil po celé budově.
Plameny dosáhly kopule na rohu historické budovy z 19. století a přední stěna se zřítila na zem.
Hasiči potvrdili, že požár vypukl v obchodě s elektronickými cigaretami, a uvedli, že byla zahájena předběžná vyšetřování příčiny požáru, na kterém se podílí více orgánů.
Stavební inženýři nyní musí posoudit stabilitu zbývající části budovy.
Z budovy na rohu Gordon Street a Union Street zůstala stát pouze fasáda.
Budova známá jako Union Corner pochází z roku 1851, tedy z doby před otevřením nádraží v roce 1879.
V nejkritičtější fázi incidentu bylo na místo vysláno 250 hasičů, 18 hasičských vozů a speciální technika, včetně velkokapacitního čerpadla čerpajícího vodu z řeky Clyde.
Zbývající fasáda budovy je podle městské rady nyní ve stavu „pokračujícího a nekontrolovaného hroucení“.
Majitelé podniků řekli BBC Scotland, že jsou „zdrceni“ poté, co desítky obchodů, které se nacházely v Union Corner, shořely na popel.
Courtney MacKinnon provozovala v budově již čtyři roky kadeřnictví s názvem Cece's Salon.
Řekla, že je zničením zdrcena a neví, co ji čeká v budoucnosti.
„Je to opravdu šokující, kolik malých podniků zmizelo,“ řekla.
„Všichni tam pracují tak tvrdě, je to pro všechny těžké. Zdá se, že všechno je pryč.“
Několik podniků Alessandra bylo zasaženo
Alessandro Varese, majitel známé prodejny hranolků Blue Lagoon na Gordon Street a sousední kavárny Sexy Coffee, řekl, že oba podniky byly „zcela zničeny“.
Řekl, že další pobočka Blue Lagoon na Argyle Street byla uzavřena kvůli poškození kouřem, zatímco kancelář ve třetím patře budovy na Gordon Street byla také zničena při požáru.
Varese řekl, že chce, aby všichni podnikatelé v bloku „drželi pohromadě“ a znovu vybudovali své podniky.
Skotský premiér John Swinney navštívil v pondělí místo požáru
John Swinney navštívil v pondělí místo požáru a řekl, že skotská vláda přispěje finančně na pomoc městské radě v Glasgow.
Zatím však neexistuje jasný plán obnovy pro místní podniky.
Glasgow Central je jedním z nejrušnějších železničních nádraží ve Velké Británii s 25 miliony cestujících ročně.
Je to hlavní stanice pro všechny spoje na západním pobřeží do Anglie a také provozuje spoje po celé střední Skotsku.
Společnost ScotRail oznámila, že v úterý nebudou z hlavního nádraží odjíždět ani do něj přijíždět žádné spoje, a varovala, že narušení provozu potrvá několik dní.
