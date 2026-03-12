Nečekaný vítěz války v Íránu? Zelená energie v Asii a Evropě
12. 3. 2026
Na začátku března reagovaly íránské islámské revoluční gardy (IRGC) na útoky USA a Izraele proti Teheránu hrozbou úderu na všechny lodě plující Hormuzským průlivem. V reakci na to námořní pojišťovny pozastavily pojistné krytí pro přepravní společnosti v Perském zálivu a producenti uhlovodíků v této oblasti, jako je Kuvajt, snížili produkci. Dne 7. března společnost Kuwait Petroleum Corporation uvedla, že „íránské hrozby proti bezpečnému průjezdu lodí Hormuzským průlivem“ byly jedním z faktorů, které vedly k rozhodnutí o „preventivním“ snížení produkce ropy. Kromě toho íránské útoky dronů a raket vedly k tomu, že producenti fosilního plynu, jako je Katar, také snížili produkci a vývoz, píše Neil Thompson.
Uzavření průlivu vyvolává hluboké obavy
Uzavření Hormuzského průlivu Íránem v reakci na útok proti němu je již dlouho velkým strašákem národních vlád a globálního energetického průmyslu. Přibližně 20 % světových dodávek ropy prochází tímto průlivem, stejně jako asi 20 % globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Asijské země jsou obzvláště vystaveny šoku z cen energie, pokud zůstane úžina uzavřena i v následujících týdnech. Asi 89 % objemu ropy a ropného kondenzátu procházejícího úžinou je dodáváno právě tam, stejně jako 83 % LNG. Nicméně i evropské státy, které po invazi Moskvy na Ukrajinu přešly od ruských dodavatelů energie k dodavatelům z Perského zálivu, jsou zranitelné vůči dopadům války proti Íránu.
Dopady na evropské a asijské ekonomiky
V Asii již došlo k závodu zemí jako Thajsko a Čína o zákaz většiny vývozu ropných a plynárenských produktů, jako je zkapalněný ropný plyn a nafta. Jižní Korea mezitím vydala preventivní varování před možnými přerušeními dodávek energie a vede jednání s rafinériemi o uvolnění části svých strategických zásob ropy, aby mohla čelit případnému nedostatku. Jihokorejský ministr průmyslu uvedl, že vláda bude muset situaci pečlivě sledovat, protože „... je obtížné předpovědět, kdy konflikt na Blízkém východě skončí“, ale že její reakce na jakékoli přerušení dodávek energie bude „včasná“.
V Evropě, kde Evropská unie potřebuje doplnit zásoby plynu, které byly během zimy vyčerpány, bude omezení globálních dodávek zkapalněného zemního plynu znamenat prodloužení dodacích lhůt a zvýšení nákladů. Francie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko a Belgie jsou největšími dovozci LNG v EU. Itálie a Belgie jsou obzvláště vystaveny přerušením dodávek plynu z Kataru, který jim dodává 30 %, respektive 8 % jejich LNG. Emiráty uzavřely svůj komplex pro vývoz LNG v Ras Laffan poté, co byl zasažen íránskými drony, a začaly pronajímat své nyní nevyužité tankery LNG. Katarský ministr energetiky uvedl, že i kdyby válka okamžitě skončila, trvalo by „týdny až měsíce“, než by se země vrátila k normálním dodávkám.
Čína se izoluje
Přestože Peking závisí na Íránu ve 13 % svých dovozů ropy, je méně vystaven dopadům tamního konfliktu, než by se dalo očekávat - třeba ve srovnání s jinými asijskými státy nebo evropskými zeměmi. Čínští politici zmírnili některé tlaky pomocí opatření, jako je například vytvoření významných zásob ropy v roce 2025. Zatímco Čína zahájila jednání s Teheránem o bezpečném průjezdu Hormuzským průlivem, obrátila se také na Rusko jako alternativního dodavatele energie. Peking v posledních letech také výrazně zvýšil svou schopnost vyrábět elektřinu z uhlí namísto ropy nebo plynu.
Rozhodnutí Číny investovat značné prostředky do přechodu na zelenou ekonomiku jí však také pomohlo zmírnit dopady rozhodnutí Íránu učinit Hormuzský průliv úzkým hrdlem pro globální ekonomiku. V roce 2025 tam kupující zakoupili odhadem 13,2 milionu elektrických vozidel, což představuje přibližně 53 % všech prodejů nových automobilů v loňském roce. Rostoucí elektrifikace vozového parku v zemi snižuje čínskou poptávku po dovozu ropy. Peking také instaluje více obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny v tuzemsku než jakákoli jiná velká ekonomika instalací 360 gigawattů (GW) větrné a solární kapacity v roce 2024, což představuje více než polovinu celosvětového přírůstku obnovitelných zdrojů toho roku. Geopolitická nestabilita na Blízkém východě urychlí tento probíhající přechod k zelené ekonomice a odklon od uhlovodíků.
Další státy pravděpodobně urychlí přechod na obnovitelné zdroje energie a elektrifikaci
Z obchodních důvodů čelí Peking odporu ze strany špiček EU, pokud jde o povolení dovozu elektrických vozidel, větrných turbín a dalších ekologických produktů vyrobených v Číně do bloku. Evropské i asijské vlády však pravděpodobně budou následovat čínský příklad rozvoje ekologičtějších odvětví dopravy a energetiky, která nejsou tolik závislá na externích vývozcích uhlovodíků jako zdrojích paliv a energie. Asijské státy, jako je Jižní Korea, které hodlaly nahradit výrobu energie z uhlí LNG namísto obnovitelných zdrojů, mohou po současném konfliktu přehodnotit spoléhání se na dodavatele LNG, jako je Katar nebo dokonce USA. Kroky Bílého domu vyvolaly energetický šok pro spojenecké země, z něhož budou mít alespoň v krátkodobém horizontu prospěch američtí vývozci energie.
Ještě před útokem USA a Izraele na Írán již EU urychlovala přechod na čistou výrobu energie, protože se snažila zbavit energetické závislosti na Rusku. Íránské útoky na lodní dopravu v průlivu a energetickou infrastrukturu v zemích Perského zálivu však poškodí vnímání této oblasti jako bezpečného alternativního dodavatele energie k Moskvě. To podnítí důraz na domácí výrobu obnovitelných zdrojů energie. Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2025 již v roce 2024 byla více než čtvrtina energie bloku vyrobena z domácích obnovitelných zdrojů. Podle lednových údajů Evropského sdružení výrobců automobilů roste také zájem o elektromobily v zemích EU.
Závěr
Z geopolitického hlediska představují domácí zdroje obnovitelné energie mnohem bezpečnější energetickou alternativu pro globální ekonomiky. Útok USA a Izraele na Írán a uzavření Hormuzského průlivu odhalily nedostatky současného modelu globálního energetického průmyslu. Ospravedlnily přechod na zelené zdroje energie a technologie třeba v Číně. Závod ostatních zemí po ukončení konfliktu pravděpodobně sníží ceny zboží, jako jsou větrné turbíny nebo elektromobily. Státy Perského zálivu a Írán zůstanou pravděpodobně i po skončení války po mnoho let významnými vývozci uhlovodíků.
